Ruta
Hugo Page se impone en La Polynormande 2026
En un final lleno de emociones, Hugo Page (Cofidis) ganó La Polynormande 2026, una carrera francesa de un día de 168,9 kilómetros, que se disputó entre Avranches y Saint-Martin-de-Landelles, en la región de la Normandía francesa.
Los puestos de honor de la prueba del calendario UCI, que no contó con participación colombiana, lo completaron el galo Sandy Dujardin (TotalEnergies) y el español Alex Aranburu (Cofidis), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.
En el cierre, se presentaron múltiples ataques con Michiel Coppens (BEAT CC p/b Saxo) como gran protagonista, el belga intentó sorprender al lote en los kilómetros finales, pero su movimiento fue neutralizado rápidamente.
A la definición llegó un grupo reducido, donde Hugo Page fue el más rápido y terminó consiguiendo su primera victoria de la temporada. El corredor francés de 25 años sucedió en el palmarés de la carrera a su compatriota Nicolas Prodhomme.
La Polynormande (1.1)
Avranches – Saint-Martin-de-Landelles (168,9 km)
|1
|Hugo Page
|Cofidis
|3:49:46
|2
|Sandy Dujardin
|TotalEnergies
|m.t.
|3
|Alex Aranburu
|Cofidis
|m.t.
|4
|Noa Isidore
|Decathlon CMA CGM Team
|,,
|5
|Clément Venturini
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|6
|Lander Loockx
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|7
|Jochem Kerckhaert
|BEAT CC p/b Saxo
|m.t.
|8
|Dario Igor Belletta
|Lotto Intermarché
|m.t.
|9
|Matthew Fox
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|10
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|m.t.
Ruta
Harold Tejada, confirmado por el XDS Astana Team para La Vuelta a España
El colombiano Harold Tejada fue confirmado por el XDS Astana Team para disputar La Vuelta a España 2026, que comenzará el próximo 22 de agosto y se extenderá hasta el 13 de septiembre. El huilense aparece en la nómina de la escuadra kazaja para la tercera grande de la temporada, en la que volverá a tener una oportunidad importante dentro de un equipo que puede buscar protagonismo en la montaña y en las fugas.
Tejada llega a la ronda ibérica después de un muy buen Tour de Francia, donde fue uno de los colombianos más combativos de la carrera. Su actuación más destacada llegó en la etapa 13, con final en Belfort, donde estuvo muy cerca de conseguir una victoria histórica para Colombia, pero fue superado en el mano a mano final por el suizo Mauro Schmid, en una jornada que lo confirmó como un corredor capaz de pelear etapas en el máximo nivel.
El corredor de Pitalito (Huila) también viene de firmar en 2026 uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva: su primera victoria en el World Tour, conseguida en la sexta etapa de París-Niza, con llegada en Apt. Ese triunfo marcó un punto de madurez para Tejada, que ya había mostrado buenas señales desde el inicio de la temporada y que este año ha logrado consolidarse como una de las piezas más fiables del XDS Astana Team.
Esta será la cuarta participación de Harold Tejada en La Vuelta a España, después de haber disputado las ediciones de 2022, 2024 y 2025. Su regreso a la ronda española llega en un momento especial, con más experiencia, mayor confianza y el respaldo de una temporada en la que ya demostró que puede responder en escenarios de primer nivel.
Además, esta Vuelta podría tener un significado especial dentro de su carrera profesional, pues sería una de sus últimas grandes pruebas con el XDS Astana Team. De acuerdo con reportes de mercado de fichajes, el colombiano tendría encaminado su paso al Netcompany INEOS a partir de 2027, en un movimiento que marcaría el cierre de una etapa de siete temporadas con la escuadra kazaja y la apertura de un nuevo capítulo en uno de los equipos más importantes del WorldTour.
Para el ciclismo colombiano, la presencia de Tejada representa una carta importante en una carrera históricamente favorable para los escarabajos. Sin partir como hombre de la clasificación general, el huilense tendrá terreno para buscar oportunidades en jornadas quebradas y de montaña, especialmente si logra filtrarse en fugas numerosas y administrar sus fuerzas durante las tres semanas de competencia.
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Nairo Quintana no correría la Vuelta a España por decisión de su equipo Movistar Team
Nairo Quintana no estará en la próxima edición de La Vuelta a España, de acuerdo con la información publicada por los principales periódicos deportivos de España, MARCA y AS. De acuerdo a información publicada por ambos rotativos, esto caería como un baldado de agua fría para el corredor colombiano del Movistar Team, quien tenía en la ronda ibérica uno de los escenarios más simbólicos para cerrar su última temporada como ciclista profesional.
La ausencia de Nairo supone un giro importante en el calendario final del boyacense, campeón de La Vuelta en 2016 y uno de los grandes referentes latinoamericanos en la historia de las grandes vueltas. Según lo informado por MARCA, el colombiano no hará parte de la nómina del Movistar Team para la carrera española, por lo que su despedida del ciclismo deberá buscar otros escenarios en el tramo final de la temporada.
El caso tiene una carga emocional especial para el ciclismo colombiano. Quintana había anunciado que 2026 sería su última temporada como profesional, cerrando una trayectoria de más de una década y media en la élite, con victorias históricas como el Giro de Italia 2014 y La Vuelta a España 2016, además de podios en el Tour de Francia y múltiples triunfos en carreras de una semana.
La posibilidad de volver a La Vuelta tenía un valor deportivo y sentimental evidente para Nairo, no solo por haberla conquistado, sino porque España fue uno de los territorios donde construyó buena parte de su leyenda con el Movistar Team. Sin embargo, el reporte de los medios españoles cambia el panorama y deja al escarabajo colombiano por fuera de la tercera grande del año, en una temporada que ya venía marcada por la expectativa de su despedida.
Ahora, el calendario de cierre de Quintana quedará a la espera de confirmación oficial por parte del equipo y del propio corredor que en entrevistas recientes había declarado que el mundial de Montreal podría ser su última competencia. Mientras tanto, la noticia adelantada por los medios españoles marca otro capítulo sensible en el tramo final de la carrera de uno de los ciclistas más importantes en la historia del deporte colombiano.
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Alejandro Callejas tiene nuevo equipo para lo que resta de la temporada
El equipo continental con licencia tailandesa, el Roojai Insurance Winspace, confirmó la contratación de Alejandro Callejas para lo que resta de la temporada 2026. El ciclista colombiano llega procedente del Petrolike, que enfrenta problemas financieros.
“Comienza un nuevo capítulo. Le damos la bienvenida al equipo. El colombiano esta listo para competir, listo para luchar y para dejar su huella en el Roojai Insurance Winspace”, escribió el equipo tailandés en sus redes sociales, anunciando la contratación del escarabajo.
El pedalista bogotano de nacimiento, pero formado como ciclista en Busbanzá, Boyacá, que corrió sus últimas temporadas con el Petrolike, se destacó el año pasado con el equipo mexicano con el que obtuvo su primera victoria como profesional en Europa, ganando la etapa reina del Giro d’Abruzzo 2025.
El capitalino de 25 años, es uno de los colombianos con más kilómetros recorridos en la temporada, acumulando 4.774 kilómetros en 37 días de competencia. Sus mejores resultados los obtuvo en sus dos últimas competencias, en la Vuelta Ciclista a la Provincia de Zamora terminó 6° e hizo top 10 en el GP Mortágua,