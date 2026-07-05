Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: el paracycling colombiano sumó nuevas preseas al medallero general

El paracycling vivió su tercera jornada de competencias en el marco de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026. La delegación colombiana sumó nuevas preseas al medallero general, destacando la actuación de la bogotana Paula Andrea Ossa en la prueba de fondo en ruta femenina.

En el circuito rutero del municipio de Agustín Codazzi, Ossa revalidó su condición de favorita al quedarse con la medalla de oro en la prueba de la categoría C4 – C5 damas, venciendo a Fabiana Ventura de Brasil y a Laydis del Carmen Vega de Panamá.

Por su parte, la rama masculina sumó dos nuevos podios para el país: en la modalidad del Tándem (B Varones), la dupla de Javier Serna y su guía Santiago Vélez logró la medalla de plata, detrás de la representación de Brasil.

La última medalla la obtuvo el antioqueño Carlos Andrés Vargas, quien se quedó con el bronce, en la categoría C4 – C5 Varones. Brasil se colgó el oro y Argentina la plata.

*Con Información Prensa Cómite Paraolímpico Colombiano