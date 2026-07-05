Paracycling
Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: el paracycling colombiano sumó nuevas preseas al medallero general
El paracycling vivió su tercera jornada de competencias en el marco de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026. La delegación colombiana sumó nuevas preseas al medallero general, destacando la actuación de la bogotana Paula Andrea Ossa en la prueba de fondo en ruta femenina.
En el circuito rutero del municipio de Agustín Codazzi, Ossa revalidó su condición de favorita al quedarse con la medalla de oro en la prueba de la categoría C4 – C5 damas, venciendo a Fabiana Ventura de Brasil y a Laydis del Carmen Vega de Panamá.
Por su parte, la rama masculina sumó dos nuevos podios para el país: en la modalidad del Tándem (B Varones), la dupla de Javier Serna y su guía Santiago Vélez logró la medalla de plata, detrás de la representación de Brasil.
La última medalla la obtuvo el antioqueño Carlos Andrés Vargas, quien se quedó con el bronce, en la categoría C4 – C5 Varones. Brasil se colgó el oro y Argentina la plata.
*Con Información Prensa Cómite Paraolímpico Colombiano
Paracycling
Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: Colombia obtuvo tres medallas de oro en el primer día del paracycling
En el inicio de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, que se realizaarán hasta el 15 de julio en los municipios de Valledupar y Agustín Codazzi, la delegación colombiana de paraciclismo de ruta obtuvo tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce durante las pruebas de contrarreloj Individual.
La primera medalla de oro para el país se registró en la categoría C1 – C3 Damas, en la que la ciclista boyacense Carolina Munévar finalizó la prueba con un tiempo de 13:58.340, superando a Sabrina Da Silva de Brasil y María Sergo de Argentina, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.
Posteriormente, en la categoría C4 – C5 Damas, la bogotana Paula Andrea Ossa obtuvo la segunda presea dorada al registrar un tiempo de 28:04.191, con una diferencia de más de cuatro minutos sobre la Fabiana de Assis de Brasil.
La tercera medalla de oro la consiguió la delegación masculina en la categoría B Varones (Tándem). El antioqueño Javier Serna Moreno y su guía Santiago Vélez Cossio marcaron un tiempo de 35:00.295, superando a las parejas de Argentina y Chile.
El balance de la jornada para el equipo dirigido por Jaime Ramírez Bernal y Diana García Orrego se completó con los segundos puestos de Esnéider Muñoz Marín (C1 – C3) y Diego Dueñas Gómez (C4 – C5), y el tercer lugar de Juan Andrés Gómez (C4 – C5).
Las competencias continuarán hoy con las primeras pruebas de ruta (fondo), en las que estarán en disputa tres nuevos títulos parasuramericanos, mientras que el sábado 4 de julio concluirá la programación del paraciclismo con la entrega de las últimas medallas de la disciplina.
*Con Información Prensa Cómite Paraolímpico Colombiano
Paracycling
Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026: inicio arrollador de Brasil en el paracycling
Arrancaron oficialmente las competencias en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026, con las pruebas contrarreloj individual en el paracycling. La Selección de Brasil tuvo una jornada de ensueño logrando cuatro medallas de oro en el inicio de las justas deportivas.
Los brasileños ganaron las preseas doradas con el campeón del mundo Lauro Moro, Roberto Franco, Eduardo Ramos, además del tándem femenino con Viviana Ferreira y Lara Rodríguez.
Colombia por su parte se subió al primer puesto del podio en la categoría C2, con la boyacense Carolina Munevar, la bogotana Paula Ossa en la categoría C5, y con el tándem de Nelson Serna y Santiago Vélez.
Asimismo, la delegación nacional consiguió más medallas con Diego Dueñas y Juan Gómez en la categoría C5, colgándose la plata y el bronce, mientras que en la categoría C2 Sneider Muñoz fue segundo.
Paracycling
El primer oro de los Parasuramericanos de Valledupar 2026 será sobre ruedas: el paracycling abre el medallero
La emoción de los Juegos Parasuramericanos comenzará sobre ruedas. El paracycling será la primera disciplina del programa deportivo en entrar en acción y la encargada de entregar las primeras medallas del certamen, convirtiendo a Agustín Codazzi en el punto de partida de la gran fiesta paralímpica de Suramérica.
Hasta el 4 de julio, la vía departamental La Palizada recibirá a 43 para atletas, (30 hombres y 13 mujeres), provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay Ecuador, Panamá y Venezuela, quienes competirán por 14 medallas de oro que da este deporte en Valledupar 2026.
El programa reunirá a algunos de los mejores exponentes del Para ciclismo suramericano en una disciplina que exige velocidad, estrategia, resistencia y precisión. Las pruebas se desarrollarán bajo las modalidades de Contrarreloj Individual (CRI) y Ruta (Fondo), en un circuito diseñado para ofrecer condiciones técnicas de alto nivel y un gran espectáculo para el público.
La acción comenzará hoy con las cronos, donde los competidores se enfrentarán el cronómetro de manera individual para definir a los primeros campeones de Valledupar 2026.
Durante esta jornada inaugural se entregarán siete medallas de oro, correspondientes a las diferentes clases funcionales, lo que convertirá al Para ciclismo en el primer deporte del evento en coronar campeones parasuramericanos.
Las competencias continuarán este viernes 3 de julio con las primeras pruebas de Ruta (Fondo), en las que estarán en disputa tres títulos hemisféricos, mientras que el 4 de julio se conocerán los últimos cuatro campeones de la disciplina, completando las 14 preseas doradas previstas en el programa oficial.
*Con Información Prensa Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026