Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Stefany Cuadrado, oro en la velocidad del ciclismo de pista

La selección Colombia de ciclismo de pista volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a Stefany Cuadrado, quien ganó la prueba de velocidad individual femenina.

La velocista colombiana superó en la final a la mexicana subcampeona del mundo, Luz Daniela Gaxiola, imponiéndose en los dos enfrentamientos por el título. En el primero registró un tiempo de 11.433, con una velocidad promedio de 62,976 km/h, y en el segundo volvió a imponerse con 11.468, suficiente para asegurar la medalla de oro sin necesidad de un tercer heat. El bronce quedó en manos de la también mexicana Yuli Paola Verdugo.



Stefany Cuadrado superó en la final a la mexicana subcampeona del mundo, Luz Daniela Gaxiola, (Foto © COC)

En el camino hacia el título, Cuadrado confirmó el excelente nivel que ha mostrado durante toda la temporada, mientras que Valeria Hernández avanzó hasta los cuartos de final y finalizó en la octava posición.

Con esta victoria, Colombia sumó un nuevo oro en el velódromo Juan Pablo Duarte, luego del histórico 1-2 masculino conseguido el día anterior por Kevin Quintero y Cristian Ortega, ratificando el protagonismo de la velocidad colombiana en Santo Domingo.



Luz Daniela Gaxiola. Stefanu Cuadrado y Yuli Paola Verdugo, en el podio de la velocidad femenina. (Foto © COC)

La programación del ciclismo de pista finalizará hoy con las pruebas de Madison femenino y masculino, además de los keirin para ambas ramas, competencias en las que la selección colombiana buscará cerrar con broche de oro u actuación en el velódromo de Santo Domingo.

*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano