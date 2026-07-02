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Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Tour de Francia
La primera edición del Tour de Francia se remonta 1903, en una carrera organizada por el periódico deportivo francés L’Auto, que contó la participación de 60 ciclistas de los cuales sólo 21 lograron llegar a la meta en París.
El primer ciclista colombiano en participar en la prestigiosa carrera francesa fue Martín Emilio Cochise Rodríguez en 1975 y la primera incursión de un equipo nacional fue en 1983, cuando el Colombia-Pilas Varta, capitaneado por Alfonso Flórez Ortiz, se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Los escarabajos que acumulan más participaciones en la ronda gala son Rigoberto Urán con 10 entre las cuales se destaca su segundo lugar en 2017, y Nairo Quintana con 9 incursiones donde sobresalen sus dos segundos puestos en 2013 y 2015.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta a los ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la Grande Bouclé, la segunda grande de la temporada, que este año cumple su edición número 113, y donde a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capítulo especial, con actuaciones muy memorables.
*10 participaciones – Rigoberto Urán (2009, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
*9 participaciones – Nairo Quintana (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
*8 participaciones – Fabio Parra (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*7 participaciones – Lucho Herrera (1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991)
*6 participaciones – Samuel Cabrera (1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989)
*6 participaciones – Carlos Mario Jaramillo (1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992)
*6 participaciones – Abelardo Rondón (1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)
*6 participaciones – Álvaro Mejía (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995)
*6 participaciones – Hernán Buenahora (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999)
*6 participaciones – Santiago Botero (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
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Ranking UCI: le echamos un vistazo al escalafón antes del inicio del Tour de Francia
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar los campeonatos nacionales en Europa y antes del inicio del Tour de Francia 2026.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), quien sigue en lo más alto con 11.593 puntos.
Al campeón del mundo lo escoltan el danés Jonas Vingegaard y el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el latinoamericano más destacado en el tercer puesto, mientras que Egan Bernal se mantuvo como el colombiano mejor ranqueado de la lista, en la casilla 31° con un puntaje que suma 1.874 unidades.
En cuanto al resto de los nacionales, Harold Tejada subió un puesto y se clasifica 79°. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 82°, Sergio Higuita 137° y Daniel Felipe Martínez en la en la casilla 140°
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
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Egan Bernal, la gran e inesperada novedad del Netcompany Ineos para el Tour de Francia 2026
El Netcompany Ineos confirmó su nómina para el Tour de Francia y la principal novedad es la presencia de Egan Bernal, quien modificó su calendario ante la lesión del británico Oscar Onley. Inicialmente, el zipaquireño tenía como principal objetivo disputar la Vuelta a España, luego de completar un gran Giro de Italia en el que terminó dentro del top 10.
“El Tour de Francia es una carrera especial para mí; estoy agradecido y feliz de volver a competir a este nivel. Me siento bien, estoy motivado y listo para darlo todo por este grupo de corredores”, dijo Bernal, en declaraciones recogidas por su equipo.
El escarabajo, que tenido un notable rendimiento en el transcurso de esta temporada, estará acompañado por una palntilla curtida en Grandes Vueltas: Thymen Arensman, Tobias Foss, Filippo Ganna, Dorian Godon, Michal Kwiatkowski, Kevin Vauquelin y Joshua Tarling.
“Este equipo cuenta con grandes corredores a los que da gusto ver competir. Tendrán libertad de correr de forma agresiva a lo largo de las tres semanas. La fortuna favorece a los valientes. No hemos venido a este Tour para limitarnos a seguir la carrera, sino para marcar su desarrollo”, indicó Geraint Thomas, director de carreras de la escuadra británica.
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El GW Erco Sportfitness afrontará con toda la pesada la Vuelta al Putumayo
El equipo continental GW Erco Sportfitness ya tiene definida la plantilla con la que afrontará la Vuelta al Putumayo, competencia que se disputará del 2 al 5 de julio y que reunirá a varios de los mejores corredores del país en las categorías élite y sub-23.
La formación dirigida por Luis Alfonso Cely estará representada por Santiago Garzón, Robinson López, Juan Carlos López, Alexander Gil, Camilo Gómez, Brandon Rojas, Yonatan Castro y Brayan Obando, quienes integrarán el primer equipo. El segundo estará conformado por Daniel Carvajal, Sebastián Pinilla, Felipe Bravo, William Quintero y Juan Pinto, corredores que asumirán el reto de disputar una de las pruebas más tradicionales del sur del país.
La competencia arrancará este jueves 2 de julio, el pelotón afrontará la primera fracción con salida desde el parque principal de San Francisco, un recorrido de 127 kilómetros que pasará por Sibundoy, Colón y Santiago, antes de finalizar en el exigente Alto de Santiago, escenario donde se conocerán los primeros líderes de la carrera.
El recorrido continuará el viernes 3 de julio con una etapa de 147 kilómetros entre Mocoa y Valle del Guamuez (La Hormiga). La tercera jornada, prevista para el sábado 4 de julio, llevará a los corredores desde San Miguel hasta Mocoa sobre 157 kilómetros, mientras que la competencia concluirá el domingo 5 de julio con un circuito urbano en Mocoa, donde quedarán definidos los campeones de la décima edición.
“Traemos a los corredores que estarán disputando la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia. Tras la cancelación de la Vuelta a Antioquia buscamos una carrera que nos permitiera mantener el nivel competitivo del equipo. Queremos responder al respaldo que ha recibido este evento y pelear los primeros lugares tanto en la categoría élite como en la sub-23”, manifestó el deportivo Luis Alfonso Cely.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness