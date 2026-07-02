Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Tour de Francia

La primera edición del Tour de Francia se remonta 1903, en una carrera organizada por el periódico deportivo francés L’Auto, que contó la participación de 60 ciclistas de los cuales sólo 21 lograron llegar a la meta en París.

El primer ciclista colombiano en participar en la prestigiosa carrera francesa fue Martín Emilio Cochise Rodríguez en 1975 y la primera incursión de un equipo nacional fue en 1983, cuando el Colombia-Pilas Varta, capitaneado por Alfonso Flórez Ortiz, se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.



El equipo Colombia-Pilas Varta en el Tour de Francia 1983. (Foto © RMC)

Los escarabajos que acumulan más participaciones en la ronda gala son Rigoberto Urán con 10 entre las cuales se destaca su segundo lugar en 2017, y Nairo Quintana con 9 incursiones donde sobresalen sus dos segundos puestos en 2013 y 2015.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta a los ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la Grande Bouclé, la segunda grande de la temporada, que este año cumple su edición número 113, y donde a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capítulo especial, con actuaciones muy memorables.

*10 participaciones – Rigoberto Urán (2009, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)



Rigoberto Urán, en el Tour de Francia 2015. (Foto © RMC)

*9 participaciones – Nairo Quintana (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)



Nairo Quintana ganó la camiseta de la montaña en el Tour de Francia 2013. (Foto © RMC)

*8 participaciones – Fabio Parra (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)



Fabio Parra y Lucho Herrera se lucieron en Saint Ettienne, en el Tour de Francia 1985. (Foto © RMC)

*7 participaciones – Lucho Herrera (1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991)



Lucho Herrera, ganó su primera etapa en una grande en el Tour de 1984. (Foto © RMC)

*6 participaciones – Samuel Cabrera (1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989)



Samuel Cabrera corrió en seis ocasiones el Tour de Francia. (Foto © RMC)

*6 participaciones – Carlos Mario Jaramillo (1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992)



Carlos Mario Jaramillo, emblemática figura del Manzana Postobón. (Foto © RMC)

*6 participaciones – Abelardo Rondón (1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)



Abelardo Rondón corrió el Tour de Francia 1986 con el equipo Café-Colombia. (Foto © RMC)

*6 participaciones – Álvaro Mejía (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995)



Álvaro Mejía, figura colombiana en la ronda francesa en los años 90. (Foto © RMC)

*6 participaciones – Hernán Buenahora (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999)



Hernán Buenahora fue uno de los dos colombianos que participó en el Tour de Francia de 1997. (Foto © RMC)

*6 participaciones – Santiago Botero (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)