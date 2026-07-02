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Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Tour de Francia

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Nairo Quintana y Rigoberto Urán entre los preseleccionados al Mundial de Estados Unidos
Nairo Quintana y Rigoberto Urán, los colombianos con más participaciones en el Tour de Francia. (Foto © RMC)
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Ranking UCI: le echamos un vistazo al escalafón antes del inicio del Tour de Francia

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