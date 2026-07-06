Al ritmo del folclor vallenato se inauguraron oficialmente los Parasuramericanos Valledupar 2026

Como si se tratase de su tradicional Festival Vallenato, la capital del Cesar fue una fiesta en la noche del domingo. Hubo acordeón, por supuesto, pero tuvo al deporte como fuente de inspiración, al inaugurarse los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 en el estadio Armando Maestre.

El evento multideportivo más importante que tendrá Colombia este año ya está oficialmente en marcha, aunque desde el jueves iniciaron las competencias en Codazzi y Valledupar con el paracycling. Y mejor marco no pudo tener la ceremonia de apertura. Las tribunas llenas del máximo escenario les dieron la bienvenida a las delegaciones de los 11 países participantes que fueron fraternidad y alegría en su recorrido.



La delegación de Brasil. (Foto © Prensa Mindeporte)

Los para atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá́, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y, por supuesto, Colombia, disfrutaron de la ceremonia, los fuegos artificiales y la revista musical ‘El corazón del mundo’, que tuvo a 300 artistas en escena para destacar la inclusión como el propósito de las justas.

La delegación venezolana se llevó la primera ovación de los Juegos. En cada aplauso del público se reflejó la solidaridad hacia la hermana nación y el reconocimiento a los deportistas que simbolizan el deseo superación ante este difícil momento de sus compatriotas.



El ministro (E) del Deporte, Óscar Figueroa. (Foto © Prensa Mindeporte)

“Como deportista de alto rendimiento que seré siempre, se lo que significa levantarse antes de amanecer, preguntarse si habrá una nueva oportunidad y volver a intentarlo. Cuando miro a los más de mil para atletas en estos Juegos, veo una historia de disciplina e inspiración”, destacó el ministro (E) del Deporte, Óscar Figueroa, al declarar inaugurados los Parasuramericanos y destacar el trabajo articulado con el Comité Paralímpico de Las Américas, el Comité Paralímpico Colombiano, la Gobernación de Cesar y las alcaldías de Valledupar y Codazzi.

Después se encendió el fuego deportivo que será la luz de estos Juegos hasta el 15 de julio y un cierre vallenato con Wilfran Castillo que puso a bailar a los para atletas, cuyo talento seguirá siendo protagonista este lunes en los diferentes escenarios de Valledupar.

*Con Información Prensa Mindeporte