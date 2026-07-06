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Noticias

Al ritmo del folclor vallenato se inauguraron oficialmente los Parasuramericanos Valledupar 2026

Publicado

Hace 4 días

el

En el estadio Armando Maestre de la capital del Cesar se encendió el fuego deportivo de los Juegos Parasuramericanos 2026. (Foto © Prensa Mindeporte)
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Ruta

Tour de Francia: Tim Merlier se adjudica la séptima etapa con Fernando Gaviria en el top 15

Publicado

Hace 38 mins

el

10 julio, 2026

Por

El belga Tim Merlier ganó la séptima etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)
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Ruta

Neilson Powless le gana el duelo a Igor Arrieta en la tercera etapa de la Vuelta a Austria

Publicado

Hace 2 horas

el

10 julio, 2026

Por

El estadounidense Neilson Powless ganó la tercera etapa de la Vuelta a Austria 2026. (Foto © EF Pro Cycling)
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Ultímas Notícias

Luto en el ciclismo colombiano: a los 76 años fallece Rafael Antonio Niño

Publicado

Hace 4 horas

el

10 julio, 2026

Por

La Revista Mundo Ciclístico lamenta el fallecimiento de Rafael Antonio Niño, leyenda del ciclismo colombiano. (Foto © RMC)
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