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Al ritmo del folclor vallenato se inauguraron oficialmente los Parasuramericanos Valledupar 2026
Como si se tratase de su tradicional Festival Vallenato, la capital del Cesar fue una fiesta en la noche del domingo. Hubo acordeón, por supuesto, pero tuvo al deporte como fuente de inspiración, al inaugurarse los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 en el estadio Armando Maestre.
El evento multideportivo más importante que tendrá Colombia este año ya está oficialmente en marcha, aunque desde el jueves iniciaron las competencias en Codazzi y Valledupar con el paracycling. Y mejor marco no pudo tener la ceremonia de apertura. Las tribunas llenas del máximo escenario les dieron la bienvenida a las delegaciones de los 11 países participantes que fueron fraternidad y alegría en su recorrido.
Los para atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá́, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y, por supuesto, Colombia, disfrutaron de la ceremonia, los fuegos artificiales y la revista musical ‘El corazón del mundo’, que tuvo a 300 artistas en escena para destacar la inclusión como el propósito de las justas.
La delegación venezolana se llevó la primera ovación de los Juegos. En cada aplauso del público se reflejó la solidaridad hacia la hermana nación y el reconocimiento a los deportistas que simbolizan el deseo superación ante este difícil momento de sus compatriotas.
“Como deportista de alto rendimiento que seré siempre, se lo que significa levantarse antes de amanecer, preguntarse si habrá una nueva oportunidad y volver a intentarlo. Cuando miro a los más de mil para atletas en estos Juegos, veo una historia de disciplina e inspiración”, destacó el ministro (E) del Deporte, Óscar Figueroa, al declarar inaugurados los Parasuramericanos y destacar el trabajo articulado con el Comité Paralímpico de Las Américas, el Comité Paralímpico Colombiano, la Gobernación de Cesar y las alcaldías de Valledupar y Codazzi.
Después se encendió el fuego deportivo que será la luz de estos Juegos hasta el 15 de julio y un cierre vallenato con Wilfran Castillo que puso a bailar a los para atletas, cuyo talento seguirá siendo protagonista este lunes en los diferentes escenarios de Valledupar.
*Con Información Prensa Mindeporte
Ruta
Tour de Francia: Tim Merlier se adjudica la séptima etapa con Fernando Gaviria en el top 15
En un final a toda velocidad, Tim merlier (Soudal Quick-Step) se quedó con la victoria en la séptima etapa del Tour de Francia 2026, que contó con un recorrido de 175,1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos, en terreno plano. El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) mantuvo el liderato de la carrera sin contratiempos.
El belga, que alcanzó su sexta victoria de la temporada, fue el más rápido en la definición, derrotando al noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) y al eritreo Biniam Girmay (INEOS Grenadiers), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, tres llegaron en el grupo principal, siendo el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) el mejor de los nuestros en la casilla 14° con el mismo tiempo del ganador.
Los protagonistas del día fueron el checo Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA) y el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), quienes se escaparon, pero a 18 kilómetros para la llegada el dúo fue capturado por el pelotón.
La prestigiosa ronda francesa continuará este viernes con la octava etapa, otra jornada llana de 180,4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac, que incluye dos subidas de cuarta categoría pasando la mitad del trayecto.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 7 | Hagetmau – Bordeaux (175,1 km)
|14
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|27
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|66
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|m.t.
|133
|Einer Rubio
|Movistar Team
|2:05
|135
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:05
Clasificación General Individual
|11
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|9:12
|21
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|13:06
|30
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|26:37
|63
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:03:39
|163
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:48:41
Ruta
Neilson Powless le gana el duelo a Igor Arrieta en la tercera etapa de la Vuelta a Austria
La tercera etapa de la Vuelta a Austria 2026 quedó en manos del estadounidense Neilson Powless (EF Education-EasyPost). El pedalista norteamericano fue el más fuerte en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 189,5 kilómetros entre la ciudad de Lienz y la localidad de St. Johann Alpendorf.
Powless, que fue operado de la rodilla al comienzo de la temporada, le ganó el duelo al español Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG), quien entró 2° con el mismo tiempo del ganador. El pelotón ingresó a más de un minuto encabezado por el checo Václav Ježek (Kasper crypto4me).
En cuanto a la clasificación general, el austriaco Gregor Mühlberger mantuvo el liderato. El podio parcial lo completan el norteamericano Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek).
La carrera austriaca continuara este sábado con la cuarta y penúltima etapa, otra jornada rompe-piernas de 170,5 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Steyr, que incluye varios repechos y tres puertos categorizados.
Vuelta a Austria (2.1)
Resultados Etapa 3 | Lienz – St. Johann Alpendorf (189,5 km)
|1
|Neilson Powless
|EF Education-EasyPost
|4:09:20
|2
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|3
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:28
|4
|Vincenzo Albanese
|EF Education-EasyPost
|1:03
|5
|António Morgado
|UAE Team Emirates-XRG
|1:03
|6
|Sam Watson
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:03
|7
|Michael Gogl
|Alpecin-Premier Tech
|1:03
|8
|Asbjørn Hellemose
|Team Jayco-AlUla
|1:03
|9
|Héctor Álvarez
|Lidl-Trek
|1:06
|10
|Piotr Pekala
|ATT Investments
|1:08
Clasificación General Individual
|1
|Gregor Mühlberger
|Austria
|13:18:19
|2
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates-XRG
|1:31
|3
|Bauke Mollema
|Lidl-Trek
|1:41
|4
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:47
|5
|Paul Double
|Team Jayco-AlUla
|1:51
|6
|Andrew August
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:57
|7
|James Shaw
|EF Education-EasyPost
|2:31
|8
|Toralf Martinsen
|Team Drali-Repsol
|2:55
|9
|Finlay Pickering
|Team Jayco-AlUla
|3:42
|10
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|3:54
Ultímas Notícias
Luto en el ciclismo colombiano: a los 76 años fallece Rafael Antonio Niño
Conocido como El niño de Cucaita, el exciclista profesional nacido en Boyacá el 11 de diciembre de 1949 falleció este lunes a los 76 años. Corrió durante los años setenta y ochenta, y conserva la marca como el ciclista más ganador de la Vuelta a Colombia (seis ocasiones) y el Clásico RCN (cinco veces).
También ganó la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Cundinamarca. Participó en el Giro de Italia de 1974. A mediados de los años ochenta, ya retirado, trabajó como director técnico del equipo Café de Colombia en el Tour de Francia. Después se dedicó a dirigir otros equipos en el país, actualmente trabajaba como director deportivo del EBSA de Boyacá y se preparaba para la Vuelta a Colombia.
Su legado trasciende los títulos y victorias. El boyacense fue protagonista de una de las épocas más gloriosas del ciclismo colombiano y una inspiración para miles de deportistas que encontraron en su disciplina, perseverancia y espíritu competitivo un ejemplo de vida y superación.
El director de la Revista Mundo Ciclístico, Héctor Urrego Caballero, y el grupo periodístico lamentan profundamente esta sensible pérdida para el deporte colombiano y envían un fraternal saludo de solidaridad y condolencia a su familia. Paz en su tumba.