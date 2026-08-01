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“Vamos a pelear por la medallería”: Jhonatan Botero, una de las cartas del MTB colombiano para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
El ciclomontañista colombiano Jhonatan “Chuky” Botero será uno de los representantes de la Selección Colombia en la prueba del Cross Country Olímpico (XCO) en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se disputará hoy en el Complejo Deportivo La Barranquita, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
El corredor del GW Erco Sportfitness llega a esta importante cita continental en un gran momento deportivo, respaldado por una destacada temporada. Su preparación ha estado marcada por importantes resultados internacionales, entre ellos su victoria en Brasil y la obtención de la camiseta de campeón nacional de MTB XCO, logros que hoy lo convierten en una de las principales cartas del país para luchar por la medalla de oro.
“Primero que todo quiero agradecer a mi equipo, porque gracias a ellos hemos tenido buenas carreras este año preparatorias para lograr la selección y estar en los Juegos Centroamericanos. Creo que venimos muy bien preparados. Tuvimos la competencia de Brasil y el Campeonato Nacional, donde logramos el primer puesto en Brasil y la camiseta de campeón nacional. Me siento bien y confiado de pelear por las medallas”, expresó Botero.
El antioqueño afrontará este nuevo reto internacional con la ilusión de dejar en alto los colores de Colombia y sumar un nuevo logro para el ciclomontañismo nacional. “Esperamos que todo salga muy bien. Como lo dije, vamos a pelear por la medallería. Estoy muy contento de hacer parte de la Selección Colombia y esperamos que todo salga de la mejor manera”, añadió Chuky
Tras conquistar el Campeonato Nacional de MTB hace apenas dos semanas, el trabajo del equipo técnico se enfocó en mantener el alto nivel competitivo del corredor para llegar en óptimas condiciones a esta competencia internacional.
“La preparación se enfocó directamente al Campeonato Nacional y la diferencia entre ambos eventos fue de dos semanas, por lo que realizamos una meseta de rendimiento con microciclos específicos para sostener el resultado, permitiendo también una recuperación acelerada, pues veníamos con semanas de demasiado impacto y fatiga acumulada. Buscamos mantener ese nivel y optimizar los indicadores físicos para llegar en buena forma a estos Juegos”, explicó Héctor Pérez, director deportivo del GW Erco Sportfitness.
*Con información Prensa GW Erco Sportfitness
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Daniela Gaviria, gran protagonista del campeonato nacional de MTB al conquistar cuatro títulos
El GW Erco Sportfitness cerró con broche de oro su participación en el Campeonato Nacional de MTB disputado en Pereira, Risaralda, luego de conquistar importantes títulos y medallas nacionales que ratifican el gran momento deportivo del equipo. La gran protagonista del certamen fue Daniela Gaviria, quien hizo historia al convertirse en la primera deportista en coronarse campeona nacional en las cuatro modalidades en las que participó: relevos por equipos (XCR), Short Track (XCC), Cross Country Olímpico (XCO) y Maratón (XCM), consolidándose como la corredora más completa del campeonato.
“Estamos muy satisfechos con los resultados del equipo. Felices con lo de Daniela, que se convierte en una de las deportistas más consagradas en la historia porque nunca antes había ocurrido que una misma deportista ganara todas las modalidades en las cuales participaba. Son pruebas totalmente diferentes para condiciones físicas totalmente diferentes y eso muestra el gran nivel y performance que tiene actualmente“, destacó Héctor Pérez, director deportivo del GW Erco Sportfitness.
El campeonato comenzó con la medalla de oro en la prueba de relevos por equipos (XCR), en la que Gaviria aportó para que Antioquia volviera a lo más alto del podio nacional después de varios años. Este fue el primero de los cuatro títulos nacionales que conquistaría la joven figura durante el certamen.
La segunda jornada trajo consigo otra destacada actuación en el Short Track (XCC), donde Gaviria se coronó campeona nacional en la categoría élite femenina y Santiago Quintero hizo lo propio en la categoría junior masculina.
La prueba reina del mountain bike colombiano, el Cross Country Olímpico (XCO), volvió a dejar grandes resultados para el equipo. Daniela conquistó su tercer título nacional del campeonato, mientras que Jhonatan Botero recuperó el título nacional élite masculino, Santiago Quintero volvió a subir a lo más alto del podio al proclamarse campeón nacional junior.
La histórica actuación de Daniela Gaviria se selló en la última jornada del campeonato con la conquista del título nacional en la Maratón (XCM). Con esta victoria, la corredora antioqueña logró una hazaña sin precedentes al convertirse en la única deportista del certamen en ganar las cuatro modalidades en las que tomó la partida, confirmando su condición como la corredora más completa del Campeonato Nacional de MTB 2026.
“Ganamos el Short Track y el Cross Country en la categoría junior, que además sirven como preparación para el Campeonato Mundial que se acerca muy pronto. Ver a nuestros corredores siendo protagonistas en las diferentes categorías nos llena de satisfacción y nos motiva a seguir trabajando por el desarrollo del MTB nacional“, concluyó Pérez.
Con cuatro títulos nacionales para Daniela Gaviria, dos para Santiago Quintero y dos para Jhonatan Botero, además de importantes medallas obtenidas por sus corredores en las diferentes modalidades, el GW Erco GW Erco Sportfitness se despidió de Pereira tras un campeonato histórico que quedará marcado por la hazaña de Gaviria, quien escribió una página dorada para el mountain bike colombiano al conquistar las cuatro pruebas que disputó.
*Con información Prensa GW Erco Sportfitness
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Campeonato Nacional de MTB: definidos los nuevos campeones del Cross Country Olímpico (XCO)
El Campeonato Nacional de MTB 2026 vivió otra jornada memorable este sábado con la disputa de las pruebas del Cross Country Olímpico (XCO) en la pista del Parque Metropolitano del Café, escenario en el que se entregaron más títulos individuales del certamen en las diferentes categorías.
En el exigente circuito en Pereira, se consagraron campeonas enntre las damas Ana María Roa, en la categoría élite y Paula Ladino entre las sub-23, ambas de la Liga de Cundinamarca, mientras que Daniela Gaviria, del GW Erco Sportfitness, ganó en la categoría junior.
Ya en la rama masculina, se quedaron con el título nacional Jhonatan Botero (Élite) y Santiago Quintero (Junior), ambos del GW Erco Sportfitness y entre los Sub-23 salió victorioso Johan Steven Gómez de Risaralda.
“Trabajé muy duro buscando este campeonato nacional. Quiero agradecer a mi equipo, a mi entrenador, a mi esposa, a mi familia y a todas las personas que me han acompañado en este proceso. Ahora nos prepararemos para el próximo gran objetivo que tenemos en el calendario”, señaló Botero, el nuevo campeón nacional entre los élite.
El Campeonato Nacional de Mountain Bike finalizará este domingo en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda, donde conoceremos a los campeones en la modalidad del Marathon.
Resultados completos del Cross Country Olímpico (XCO)
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Campeonato Nacional de MTB: la segunda jornada coronó a los nuevos campeones del short track (XCC)
El Campeonato Nacional de MTB 2026 vivió la segunda jornada de competencias con la disputa de las pruebas del Short Track (XCC) en la pista del Parque Metropolitano del Café de Pereira, escenario en el que se entregaron los primeros títulos individuales del certamen en las diferentes categorías.
En la categoría Open Masculina, el campeón nacional fue Jhonnatan Cantor, de Cundinamarca, quien revalidó su título del año pasado al imponerse en un emocionante final tras detener el cronómetro en 19 minutos y 23 segundos. La medalla de plata quedó en manos de Jerónimo Bedoya (GW Erco Sportfitness), mientras que el bronce fue para Jhonatan Botero (GW Sportfitness ERCO), ambos con el mismo registro del vencedor, en un cierre definido por el orden de llegada.
Entre las damas Open, Ana María Roa, de Cundinamarca, ratificó su gran nivel al conquistar el título nacional con un tiempo de 19:13. El podio fue completamente cundinamarqués gracias a Laura Camila Cagua, medalla de plata a 11 segundos, y Paula Nicole Ladino, campeona Sub-23 y medallista de bronce en la clasificación general, a 26 segundos de la vencedora.
La jornada también coronó a los campeones nacionales de las categorías formativas y máster. En junior masculino, el título fue para Santiago Quintero (Antioquia), escoltado por Genaro Ramírez (Antioquia) y David Santiago Jiménez (Cundinamarca). En Junior Damas, la vencedora fue Daniela Gaviria (GW Sportfitness ERCO), seguida por María Isabel Castro (Risaralda) y Lina Valeria Sosa (Bogotá).
En la categoría Damas Única, Isabela Morales (Quindío) se quedó con la medalla de oro, mientras que Isabella Casallas (Bogotá) obtuvo la plata y Juliana Sofía Vanegas (Cundinamarca) el bronce. Por su parte, en Prejuvenil B Masculino, el antioqueño Miguel Paredes se proclamó campeón nacional, seguido por Jerónimo Giraldo (Cundinamarca) y Thomas Franco (Risaralda).
Las categorías máster también tuvieron acción en Pereira. Óscar Humberto Flórez (Caldas) conquistó el título en Máster 1, acompañado en el podio por Pablo Arturo Penagos (Cundinamarca) y Juan Pablo Silva (Risaralda). En Máster 2, el oro fue para Juan Diego Campo (Valle), la plata para Juan Carlos Ocampo (Caldas) y el bronce para Mauricio Naranjo (Bogotá).
El Campeonato Nacional de MTB continuará hoy viernes con las gymkanas, que se llevarán a cabo en el Parque Metropolitano del Café, antes del cierre del certamen previsto para el fin de semana, con el Cross Country Olímpico (XCO), que tendrá transmisión vía streaming por el Canal de YouTube de la Federación Colombiana de Ciclismo el sábado, mientras que el domingo se coronarán los campeones de la Marathon, en el municipio de Santa Rosa de Cabal.
Resultados completos del short track (XCC)
*Con Información de Fedeciclismo