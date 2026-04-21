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Eddy Merckx (el mejor de la historia) vs. Tadej Pogacar (el monstruo de la actualidad)

Publicado

Hace 42 mins

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El esloveno Tadej Pogacar y el belga Eddy Merckx. (Foto © Instagram @dmtcycling)
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Tres colombianos incursionan en la prestigiosa Flecha Valona, la segunda clásica de la trilogía de las Ardenas

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21 abril, 2026

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Daniel Felipe Martínez, una de las cartas del Red Bull - BORA - hansgrohe. (Foto © Red Bull - BORA - hansgrohe)
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Giulio Pellizzari gana la segunda etapa del Tour de los Alpes con Egan Bernal 4° y Juan Felipe Rodríguez 15°

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21 abril, 2026

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El italiano Giulio Pellizzari ganó la segunda etapa Tour de los Alpes 2026. (Foto © Tour of The Alps)
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El Team Best PC quedó listo para la Vuelta Bantrab; César Guavita debutará con el equipo continental ecuatoriano

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21 abril, 2026

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La nómina del equipo continental ecuatoriano Best PC (Foto © Prensa Team Best PC)
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