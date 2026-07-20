“Íbamos por la victoria de etapa, y quizás entramos en la rotonda demasiado rápido”: Jonas Vingegaard tras su caída que lo dejó fuera del Tour

El jefe de filas del Visma-Lease a Bike, Jonas Vingegaard, quien se retiró del Tour de Francia 2026 tras una dura caída en la decimoquinta etapa habló de los sucedido con una cadena televisiva de su país.

“Es muy decepcionante tener que abandonar así la carrera, y que el Tour termine de esta forma, pero así es el ciclismo. Por suerte, solo fue una fractura de clavícula”, declaró el ciclista escandinavo al canal danés TV2.

Vingegaard, que ganó el Tour en las ediciones de 2022 y 2023 y terminó segundo en 2021, 2024 y 2025, explicó cómo se produjo el accidente. “Íbamos por la victoria de etapa, y quizás entramos en la rotonda demasiado rápido. Fue entonces cuando mi rueda delantera derrapó y no tuve tiempo de reaccionar. Así son a veces las carreras. Sinceramente, es una verdadera lástima para nosotros”, agregó el danés.

Por último, refiriéndose a la declaraciones de su compañero Davide Piganzoli, quien culpó a una moto de causar la caída, Vingegaard evitó entrar en polémicas. “Quizás la moto cometió un error, pero nosotros tenemos que seguir nuestro propio criterio. Además, ya no podemos hacer nada al respecto”, concluyó el pedalista del Visma.