Tour de Francia: Remco Evenepoel sale victorioso en la decimoquinta etapa con Tadej Pogacar 2° e Isaac del Toro 3°

En un final lleno de emociones, Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) ganó la decimoquinta etapa del Tour de Francia 2026 al imponerse de forma brillante a los hombres del UAE Team Emirates-XRG: el esloveno Tadej Pogacar y el mexicano Isaac del Toro.

El belga se llevó el triunfo, tras recorrer 183,9 kilómetros entre Champagnole y Plateau de Solaison. La noticia del día fue el abandono del danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) tras sufir una dura caída durante el trayecto.

En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros fue el boyacense Einer Rubio (Movistar Team), quien terminó en la casilla 16°, luego de ser uno de los protagonistas de la fuga del día. Egan Bernal (Netcompany Ineos), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Sergio Higuita (XDS Astana Team) llegaron bastantes rezagados.



Einer Rubio, protagonista de la fuga en la decimoquinta etapa del Tour de Francia. (Foto © Movistar Team)

Con relación a la clasificación general, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) conservó por un día más el maillot jaune, ahora escoltado por el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), quien escaló al 2° puesto. El podio parcial lo completa el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).

La prestigiosa ronda francesa hará una pausa este lunes con su segunda jornada de descanso y retornará el martes con una contrarreloj individual decisiva de 26,1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains.



Remco Evenepoel, ganador de la decimoquinta etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Red Bull-BORA-hansgrohe)

Tour de France (2.UWT)

Resultados Etapa 15 | Champagnole – Plateau de Solaison (183,9 km)

16 Einer Rubio Movistar Team 4:55 64 Sergio Higuita XDS Astana Team 23:49 69 Egan Bernal Netcompany INEOS 25:00 133 Harold Tejada XDS Astana Team 34:56



Tadej Pogacar 1° e Isaac del Toro 3°, en la clasificación general del Tour de Francia 2026. (Photo POOL Gregory Van Gansen/SprintCyclingAgency©2026)

Clasificación General Individual