Cristian Vélez repite la película del año pasado y gana la jornada inaugural de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026

Victoria y liderato para el Team Sistecrédito con Cristian Vélez, quien se impuso con solvencia en la primera etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, una jornada para velocistas disputada entre los municipios de Yopal y Trinidad con 126,4 kilómetros de recorrido.

El primer capítulo de la carrera para menores de 23 años fue una batalla de velocidad y ubicación entre los hombres más rápidos de los 28 equipos en competencia. Al final, Vélez repitió la película del año pasado y terminó siendo el más rápido.

“No nos pudo salir mejor el trabajo, feliz de darle la victoria a todo mi equipo. Poco a poco voy cogiendo más confianza. La presión se la pone uno agradecido con mis compañeros y a disfrutar”, dijo Vélez al finalizar la etapa.

La segunda etapa de la ronda colombiana para pedalistas sub-23, está programada para este martes, siendo una de las más extensas de la carrera con 181,5 kilómetros entre el municipio de Aguazul y la capital del departamento de Casanare.