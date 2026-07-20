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Cristian Vélez repite la película del año pasado y gana la jornada inaugural de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026
Victoria y liderato para el Team Sistecrédito con Cristian Vélez, quien se impuso con solvencia en la primera etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, una jornada para velocistas disputada entre los municipios de Yopal y Trinidad con 126,4 kilómetros de recorrido.
El primer capítulo de la carrera para menores de 23 años fue una batalla de velocidad y ubicación entre los hombres más rápidos de los 28 equipos en competencia. Al final, Vélez repitió la película del año pasado y terminó siendo el más rápido.
“No nos pudo salir mejor el trabajo, feliz de darle la victoria a todo mi equipo. Poco a poco voy cogiendo más confianza. La presión se la pone uno agradecido con mis compañeros y a disfrutar”, dijo Vélez al finalizar la etapa.
La segunda etapa de la ronda colombiana para pedalistas sub-23, está programada para este martes, siendo una de las más extensas de la carrera con 181,5 kilómetros entre el municipio de Aguazul y la capital del departamento de Casanare.
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“Íbamos por la victoria de etapa, y quizás entramos en la rotonda demasiado rápido”: Jonas Vingegaard tras su caída que lo dejó fuera del Tour
El jefe de filas del Visma-Lease a Bike, Jonas Vingegaard, quien se retiró del Tour de Francia 2026 tras una dura caída en la decimoquinta etapa habló de los sucedido con una cadena televisiva de su país.
“Es muy decepcionante tener que abandonar así la carrera, y que el Tour termine de esta forma, pero así es el ciclismo. Por suerte, solo fue una fractura de clavícula”, declaró el ciclista escandinavo al canal danés TV2.
Vingegaard, que ganó el Tour en las ediciones de 2022 y 2023 y terminó segundo en 2021, 2024 y 2025, explicó cómo se produjo el accidente. “Íbamos por la victoria de etapa, y quizás entramos en la rotonda demasiado rápido. Fue entonces cuando mi rueda delantera derrapó y no tuve tiempo de reaccionar. Así son a veces las carreras. Sinceramente, es una verdadera lástima para nosotros”, agregó el danés.
Por último, refiriéndose a la declaraciones de su compañero Davide Piganzoli, quien culpó a una moto de causar la caída, Vingegaard evitó entrar en polémicas. “Quizás la moto cometió un error, pero nosotros tenemos que seguir nuestro propio criterio. Además, ya no podemos hacer nada al respecto”, concluyó el pedalista del Visma.
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La Clásica Ciclística de Copacabana regresó tras 12 años de ausencia
En el marco de la Fiesta del Deporte y la Juventud, el ciclismo antioqueño se tomó el parque, las calles y lomas de Copacabana, en la clásica del municipio que llevaba 12 años sin realizarse. Nuevamente se rompió la sequía, gracias a la participación de más de 140 deportistas de los diferentes clubes adscritos a la Liga de Ciclismo de Antioquia, sumado a equipos como el Orgullo Paisa, Team Sistrecrédito, Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral y el GW Erco SportFitness.
El circuito tuvo una distancia de 2,8 kilómetros, el cual fue recorrido en varias ocasiones por cada categoría y que logró poner a prueba a los participantes, su estado físico y resistencia, en una competencia llena de emociones.
Entre los destacados de la carrera, hay que resaltar a María Paula Latriglia, quien se llevó el primer lugar en la categoría damas élite, donde no solo fue la más veloz, sino que además, logró compartir podio junto a sus colegas de equipo Samara Bedoya y Stefanía Sánchez.
“Fue un circuito muy fuerte, bastante técnico. La parte más complicada fueron los repechos que tenía, pero igual hicimos un muy buen trabajo, en comunicación con mis compañeras logramos hacer el uno, dos, tres”, destacó la pedalista del Team Sistecrédito.
Por su parte, José Manuel Ortiz se llevó el primer lugar de la categoría élite varones, hecho que le sirvió para hacerse acreedor de los premios de la clásica y de paso, de preparación para las carreras que se vienen. “Supimos hacerla muy bien desde el principio. Estaba haciendo mucho calor, entonces tuvimos que echarnos mucha agua para mantenernos frescos. Faltando cuatro o cinco vueltas lo intenté y todo se dio. Ahora se viene la Clásica del Carmen de Viboral y la Clásica de Marinilla”, comentó el también ciclista del Sistecrédito.
Resultados Completos
Damas Prejuvenil
- Karen Liceth Obando – La Ceja
- María Paz Ramos – La Ceja
- Wendy Giraldo – La Ceja
Damas Única
- María Paula Latriglia – Team Sistecrédito
- Samara Bedoya – Team Sistecrédito
- Estefanía Sánchez – Team Sistecrédito
Varones Élite y Sub-23
- José Manuel Ortiz – Team Sistecrédito
- Juan David Zuluaga – El Carmen de Viboral
- Edison Muñoz – Copacabana
Varones Juvenil
- Emanuel Restrepo – Jardín
- Juan Gabriel Gomez – La Unión
- Juan Esteban Sánchez – Rionegro
Varones Prejuvenil
- Jerónimo Henao – Rionegro
- Michael Orozco – El Carmen de Viboral
- Alex Santiago Cardona – San Vicente Ferrer
Varones Regional
- Carlos Andrés Castaño – Copacabana
- Wilmar Ferney Baena – Copacabana
- Juan Esteban Gómez – Copacabana
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia
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Vuelta de la Juventud Sistecrédito: 184 corredores toman la salida en Yopal
Una vez presentados oficialmente los equipos de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, la competencia se disputará desde hoy hasta al 26 de julio, donde las principales promesas del ciclismo nacional se medirán a un exigente recorrido de siete etapas entre los departamentos de Casanare, Boyacá y Cundinamarca.
La edición de este año contará con la participación de 184 corredores, pertenecientes a 28 equipos, quienes afrontarán un recorrido de más de 950 kilómetros que incluirá etapas para velocistas, jornadas de media montaña, una contrarreloj individual y dos exigentes finales que definirán al sucesor del campeón de la carrera.
Entre las escuadras participantes se encuentran varios de los equipos más importantes del ciclismo colombiano, entre ellos el actual campeón Team Sistecrédito, que buscará el título por equipos y revalidar lo hecho en la general individual en la temporada pasada, en la que se coronó Juan Felipe Rodríguez, hoy corredor del EF Education – Aevolo.
Se destaca además el NU Colombia, quien tiene entre sus filas al actual campeón nacional Sub-23 y corredor que alcanzó a líder en la edición 2025 de la carrera, el risaraldense William Colorado; El GW Erco Sportfitness, quien estará comandado por el boyacense Juan Sebastián Pinilla; y escuadras tradicionales en el pelotón nacional como el Team Boyacá Es Para Vivirla, Orgullo Paisa y Avinal-Alcaldía de El Carmen de Viboral.
Así mismo, harán presencia en la ronda nacional: Motomart-SHC Team, Cotrafa Social-Bielas de Occidente, Team Capital Bike, Team Orígenes Coffee, Team Spartak, LMC Bogotá-Ciclismo Capital, Óxido Jeans Cycling Team Risaralda, Chía Ciudad de la Luna-CCST Strongman, Fundecom Tour & Nativa-Bolirana GOCI, FunRV-Vima Machine, Team Siachoque-Procycling ECFCS, Team Kronos Bogotá, FTB-Celucambio, Team Garroteros, Casanare, Liciclismo-Orgullo Comunero, Fuerzas Armadas, Tolima es Pasión, Liga de Ciclismo del Meta, AG Néctar-Cundinamarca Somos Natural, El Gran Pollo-Faro Eléctrico Boyacá y Pro Strong Cycling Valle.
La Vuelta de la Juventud Sistecrédito representa el principal escenario de competencia para los corredores de la categoría Sub-23 en Colombia y, año tras año, se consolida como la plataforma en la que surgen las futuras figuras del ciclismo nacional e internacional. Grandes campeones del pedal colombiano han construido parte de su trayectoria deportiva en esta carrera, considerada uno de los eventos más prestigiosos del calendario federativo.
La competencia arranca hoy en Yopal con una etapa de 126,4 kilómetros rumbo a Trinidad, mientras que el desenlace tendrá lugar el domingo 26 de julio en Sopó, Cundinamarca.
LISTADO DE PARTICIPANTES
*Con Información Prensa Fedeciclismo