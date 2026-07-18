Ruta
Tour de Francia: el UAE hace el 1-2 en la decimocuarta etapa con Tadej Pogacar e Isaac del Toro
En una batalla monumental, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) se adjudicó la decimocuarta etapa del Tour de Francia 2026. El esloveno entró en solitario a la meta, luego de recorrer 155,3 kilómetros entre Mulhouse y Le Markstein, la estación de deportes de invierno en la cordillera de los Vosgos.
La superestrella del ciclismo mundial se impuso tras atacar y sobrepasar a todos los escapados en las subida final, llegando por delante de su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro y del francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), segundo y tercero respectivamente.
El top 5 lo completaron el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) y el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) El mejor colombiano de la jornada terminó siendo el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos), quien finalizó en el puesto 14° a más de 3 minutos de Pogacar.
En cuanto a la clasificación general, Pogacar solidificó su liderato en la carrera, aumentando las diferencias con sus más inmediatos rivales. Ahora el danés Jonas Vingegard (Team Visma | Lease a Bike) lo escolta a 4:30 y el podio parcial lo cierra el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 5:04.
Durante la jornada supermontañosa se presentaron múltiples ataques, uno de los que lo intentó fue el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) después le llegó el turno al ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), quien se le escapó a sus compañeros de aventura, pero en el cierre, el suramericano fue perdiendo las fuerzas y terminó siendo sobrepasado por Tadej Pogacar y los demás favoritos.
La ronda francesa vivirá este domingo la decimoquinta etapa , diseñada sobre 183,9 kilómetros entre Champagnole y Plateau de Solaison que incluye cuatro premios de montaña y un final en ascenso de categoría especial.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 14 | Mulhouse – Le Markstein (155,3 km)
|14
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|3:30
|21
|Einer Rubio
|Movistar Team
|5:27
|55
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|26:29
|132
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|36:56
Clasificación General Individual
|11
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|15:55
|32
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:23:43
|34
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:27:08
|47
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:48:26
Ruta
Mateo Ramírez gana la penúltima jornada del Giro Valle D’Aosta y se pone segundo detrás de Henrique Bravo
Se cumplió la penúltima etapa del Giro Ciclístico Valle D’Aosta 2026 que se selló con la gran victoria del ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) tras recorrer 154,9 kilómetros por los alrededores del pintoresco municipio alpino de Saint-Christophe.
La promesa ecuatoriana, que este año terminó como subcampeón del Giro Next Gen, superó en la definición al brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team) y al irlandés Liam O’Brien (Lidl – Trek Future Racing), segundo y tercero respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, Kevin Andrés Estupiñán (UC Mónaco) se reportó en la casilla 27° a más de 8 minutos del ganador del día.
En lo referente a la clasificación general individual esta sigue dominada por los suramericanos con Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team) al comando y seguido de Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z).
La carrera italiana para pedalistas Sub-23 finalizará este domingo con la última etapa, una jornada supermontañosa de 93,6 kilómetros entre Valtournenche y Breuil Cervinia, donde conoceremos al sucesor del belga Jarno Widar, campeón de las dos últimas ediciones.
Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc (2.2U)
Resultados Etapa 3 | Saint-Christophe – Saint-Christophe (154,9 km)
|1
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|4:20:32
|2
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:01
|3
|Liam O’Brien
|Lidl-Trek Future Racing
|0:01
|4
|Huw Buck Jones
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:48
|5
|Max Bock
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:48
|6
|Kasper Borremans
|Bahrain Victorious Development Team
|0:56
|7
|Gustave Blanc
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|1:01
|8
|Kevin Biehl
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|1:04
|9
|Mark Lightfoot
|AVC Aix-en-Provence Dole
|1:31
|10
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|1:35
|27
|Kevin Andrés Estupiñán
|U.C. Mónaco
|8:51
Clasificación General Individual
|1
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|8:40:30
|2
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:27
|3
|Max Bock
|Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
|1:03
|4
|Niels Driesen
|Lotto – Groupe Wanty
|2:42
|5
|Kevin Biehl
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|3:15
|6
|Gustave Blanc
|Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
|3:59
|7
|Kasper Borremans
|Bahrain Victorious Development Team
|4:08
|8
|Gauthier Servranckx
|Soudal Quick-Step Devo Team
|6:43
|9
|Tommaso Bosio
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|6:48
|10
|Alessandro Cattani
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|7:05
|19
|Kevin Andrés Estupiñán
|U.C. Mónaco
|15:31
Ruta
Jonathan Caicedo campeón del Tour de Qinghai con dos escarabajos en el top 15; Iúri Leitão gana última etapa
El Tour de Qinghai Lake 2026 quedó en manos de Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team). El ecuatoriano, de 33 años, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa y consiguió el segundo título para Ecuador en la prueba asiática tras el conseguido por Jefferson Cepeda en 2024.
El podio de la carrera china lo completaron el español Jan Castellón (Caja Rural-Seguros RGA) y el eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a colombianos, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) ocupó el puesto 12°, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) finalizó en la casilla 14° y Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) se clasificó en la posición 16°.
En cuanto a la última etapa, esta la ganó el portugués Iúri Leitão (Caja Rural – Seguros RGA), quien fue el más rápido en el embalaje final, luego de recorrer 146 kilómetros entre entre Xihaizhen y el Lago de Qinghai. El corredor luso alcanzó su tercera victoria de la temporada.
Tour of Magnificent Qinghai (2.Pro)
Resultados Etapa 8 | Xihaizhen – Qinghai Lake (146 km)
|1
|Iúri Leitão
|Caja Rural-Seguros RGA
|3:04:36
|2
|Alexis Renard
|Cofidis
|m.t.
|3
|Enrico Zanoncello
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|4
|César Macias
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|5
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|m.t.
|6
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Tilen Finkst
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|8
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|9
|Marcin Budzinski
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|m.t.
|10
|Gabriele Bessega
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|13
|Jonathan Caicedo
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|m.t.
|23
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|24
|Martín Herreño
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|m.t.
|34
|Hernán Aguirre
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Jonathan Caicedo
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|24:23:26
|2
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:12
|3
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:15
|4
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|0:34
|5
|Alex Tolio
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:39
|6
|Fernando Tercero
|Team Polti VisitMalta
|2:31
|7
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|3:58
|8
|Luca Covili
|Bardiani-CSF 7 Saber
|4:02
|9
|Emanuel Buchmann
|Cofidis
|6:42
|10
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|7:02
|12
|Martín Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|8:07
|14
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|9:56
|16
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|14:04
Ruta
William Colorado lidera al Nu Colombia en la Vuelta de la Juventud 2026
El equipo de ciclismo Nu Colombia volverá a escena en el calendario nacional a partir del próximo lunes 20 de julio, con su participación en la Vuelta de la Juventud 2026, la carrera más importante del país para la categoría Sub-23, que este año se disputará sobre siete etapas en carreteras de Casanare, Boyacá y Cundinamarca.
La escuadra morada afrontará la carrera con una nómina encabezada por el campeón nacional de ruta en la categoría Sub-23, William Colorado y completada por Esteban Hoyos, Juan Pablo Ortega, Emerson Gordillo, Johan Rubio, Julián Manrique y Álex Agudelo, grupo con el que buscará protagonismo en una competencia que históricamente ha servido como plataforma de lanzamiento para varios de los grandes nombres del ciclismo nacional.
La carrera comenzará con una primera etapa de 125 kilómetros entre Yopal, y Trinidad, seguida por una larga segunda jornada entre Aguazul y Yopal, antes de llegar a la contrarreloj individual de 33,2 kilómetros en Aguazul, una fracción que se perfila como determinante en la clasificación general.
El recorrido continuará con una etapa entre Yopal, Aguazul, Monterrey y Villanueva, antes de ingresar a territorio boyacense con la jornada entre Villanueva, San Luis de Gaceno, Santa María y Guateque. La carrera se definirá con la etapa reina hacia el Alto del Cogollo y una extensa fracción final entre Duitama y Sopó.
“Llego a esta Vuelta de la Juventud con mucha motivación y con la ilusión de representar de la mejor manera al equipo. Sabemos que será una carrera muy dura, con etapas para todos los perfiles y una montaña que seguramente va a marcar grandes diferencias, pero tenemos un grupo fuerte, con mucha calidad y ganas de pelear adelante. Para mí es un orgullo encabezar esta nómina como campeón nacional Sub-23 y asumir esta carrera con la responsabilidad y la ambición que representa vestir los colores del Nu Colombia”, señaló William Colorado, vigente monarca nacional de la ruta en la categoría de menos de 23 años.
La Vuelta de la Juventud 2026 abrirá así un nuevo capítulo para el Nu Colombia en el calendario nacional, con una prueba de gran tradición que volverá a reunir a los mejores talentos jóvenes del país y en la que la escuadra morada buscará ser protagonista desde el primer día.