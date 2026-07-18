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Ruta

Tour de Francia: el UAE hace el 1-2 en la decimocuarta etapa con Tadej Pogacar e Isaac del Toro

Publicado

Hace 1 hora

el

El esloveno Tadej Pogacar ganó la decimocuarta etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)
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Mateo Ramírez gana la penúltima jornada del Giro Valle D’Aosta y se pone segundo detrás de Henrique Bravo

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18 julio, 2026

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El ecuatoriano Mateo Ramírez ganó la segunda etapa en línea del Giro del Valle d’Aosta 2026. (Foto © Giro della Valle d’Aosta)
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Jonathan Caicedo campeón del Tour de Qinghai con dos escarabajos en el top 15; Iúri Leitão gana última etapa

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Hace 4 horas

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18 julio, 2026

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El ecuatoriano Jonathan Caicedo se consagró campeón del Tour de Qinghai 2026. (Foto © Tour of Magnificent Qinghai)
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Ruta

William Colorado lidera al Nu Colombia en la Vuelta de la Juventud 2026

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Hace 6 horas

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18 julio, 2026

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El risaraldense William Colorado comandará al Nu Colombia en la Vuelta de la Juventud 2026. (Foto © RMC)
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