Ruta
Alejandro Callejas terminó como el mejor colombiano en la Vuelta a la Provincia de Zamora 2026
La Vuelta a la Provincia de Zamora 2026 llegó a su fin tras cuatro intensos días de competencia con gran actuación del colombiano Alejandro Callejas (ODL Team – Lasal Cocinas), quien terminó en la 6° posición tras finalizar 3° en la última jornada.
El título quedó en manos del español Samuel Fajardo (Equipo Cortizo), quien sucedió en el palmarés de la carrera a su compatriota Adrián Benito, campeón del año pasado. Los puestos de honor lo completaron el ucraniano Maksym Bilyi (Equipo Cortizo) y el italiano Gabriel Fede (Ciclística Rostese), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los otros colombianos en competencia, Juan Jerónimo González (ODL Team – Lasal Cocinas) finalizó en la casilla 19° y Andrés Mancipe (ODL Team – Lasal Cocinas) en el puesto 22°, mientras que Jerónimo López (Anciano Rey Vinos – Hemon) no terminó la prueba.
Latinoamérica había figurado en las últimas ediciones con el guatemalteco Sergio Chumil, ganador en 2023 y con el uruguayo Eric Fagúndez, vencedor en 2022.
Clasificación General Individual
|1
|Samuel Fajardo
|Club Ciclista Padronés – Cortizo
|12:13:00
|2
|Maksym Bilyi
|Club Ciclista Padronés – Cortizo
|0:38
|3
|Gabriel Fede
|Ciclística Rostese
|0:42
|4
|Ricard Fitó
|CC Lleida – Dpedros
|0:54
|5
|Francisco Fernández
|Extremadura – Pebetero
|1:05
|6
|Alejandro Callejas
|ODL Team – Lasal Cocinas
|1:46
|7
|Oscar Vian
|Gomur – Cantabria Infinita
|1:52
|8
|Emilio Llopis
|High Level-Gsport-Grupo Tormo
|1:53
|9
|Marc Rubirola
|Caja Rural – Alea
|2:03
|10
|Daniel Cepa
|Caja Rural – Alea
|2:17
|11
|Sow Meunier
|Surne Bilbao Cycling Team
|2:43
|19
|Juan Jerónimo González
|ODL Team – Lasal Cocinas
|4:06
|22
|Andrés Mancipe
|ODL Team – Lasal Cocinas
|4:34
Ruta
Cristian Vélez repite la película del año pasado y gana la jornada inaugural de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026
Victoria y liderato para el Team Sistecrédito con Cristian Vélez, quien se impuso con solvencia en la primera etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, una jornada para velocistas disputada entre los municipios de Yopal y Trinidad con 126,4 kilómetros de recorrido.
El primer capítulo de la carrera para menores de 23 años fue una batalla de velocidad y ubicación entre los hombres más rápidos de los 28 equipos en competencia. Al final, Vélez repitió la película del año pasado y terminó siendo el más rápido, derrotando a Julián Manrique (Nu Colombia) y a Nelson Jiménez (GW Erco Sportfitness).
“No nos pudo salir mejor el trabajo, feliz de darle la victoria a todo mi equipo. Poco a poco voy cogiendo más confianza. La verdad que la presión se la pone uno, estoy muy agradecido con mis compañeros y a disfrutar”, dijo Vélez al finalizar la etapa.
La segunda etapa de la ronda colombiana para pedalistas sub-23, está programada para este martes, siendo una de las más extensas de la carrera con 181,5 kilómetros entre el municipio de Aguazul y la capital del departamento de Casanare.
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2025
Resultados Etapa 1 | Yopal -> Trinidad (126,4 km)
|1
|Cristian Vélez
|Team Sistecrédito
|2:45:47
|2
|Julián Manrique
|Nu Colombia
|m.t.
|3
|Nelson Jiménez
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|4
|Juan Sebastián Pinilla
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|5
|Anderson Castro
|Team Boyacá es para Vivirla
|m.t.
|6
|Santiago Bermúdez
|Cotrafa S-Bielas
|m.t.
|7
|David Esteban Hoyos
|Nu Colombia
|m.t.
|8
|Juan Esteban Rojas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|9
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|m.t.
|10
|Jhohan Stiven Marín
|FUNRV-Vima-Machine
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Cristian Vélez
|Team Sistecrédito
|2:45:47
|2
|Julián Manrique
|Nu Colombia
|0:07
|3
|Nelson Jiménez
|GW Erco Sportfitness
|0:08
|4
|Luis Miguel Socha
|Fuerzas Armadas
|0:08
|5
|Kevin Laiton
|Aguardiente Néctar – Cundinamarca
|0:08
|6
|Scheslesynger Ariza
|Aguardiente Néctar – Cundinamarca
|0:10
|7
|Emmanuel Zuluaga
|Orgullo Paisa
|0:12
|8
|Juan Sebastián Pinilla
|GW Erco Sportfitness
|0:13
|9
|Anderson Castro
|Team Boyacá es para Vivirla
|0:13
|10
|Santiago Bermúdez
|Cotrafa S-Bielas
|0:13
Ruta
“Íbamos por la victoria de etapa, y quizás entramos en la rotonda demasiado rápido”: Jonas Vingegaard tras su caída que lo dejó fuera del Tour
El jefe de filas del Visma-Lease a Bike, Jonas Vingegaard, quien se retiró del Tour de Francia 2026 tras una dura caída en la decimoquinta etapa habló de los sucedido con una cadena televisiva de su país.
“Es muy decepcionante tener que abandonar así la carrera, y que el Tour termine de esta forma, pero así es el ciclismo. Por suerte, solo fue una fractura de clavícula”, declaró el ciclista escandinavo al canal danés TV2.
Vingegaard, que ganó el Tour en las ediciones de 2022 y 2023 y terminó segundo en 2021, 2024 y 2025, explicó cómo se produjo el accidente. “Íbamos por la victoria de etapa, y quizás entramos en la rotonda demasiado rápido. Fue entonces cuando mi rueda delantera derrapó y no tuve tiempo de reaccionar. Así son a veces las carreras. Sinceramente, es una verdadera lástima para nosotros”, agregó el danés.
Por último, refiriéndose a la declaraciones de su compañero Davide Piganzoli, quien culpó a una moto de causar la caída, Vingegaard evitó entrar en polémicas. “Quizás la moto cometió un error, pero nosotros tenemos que seguir nuestro propio criterio. Además, ya no podemos hacer nada al respecto”, concluyó el pedalista del Visma.
Ruta
La Clásica Ciclística de Copacabana regresó tras 12 años de ausencia
En el marco de la Fiesta del Deporte y la Juventud, el ciclismo antioqueño se tomó el parque, las calles y lomas de Copacabana, en la clásica del municipio que llevaba 12 años sin realizarse. Nuevamente se rompió la sequía, gracias a la participación de más de 140 deportistas de los diferentes clubes adscritos a la Liga de Ciclismo de Antioquia, sumado a equipos como el Orgullo Paisa, Team Sistrecrédito, Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral y el GW Erco SportFitness.
El circuito tuvo una distancia de 2,8 kilómetros, el cual fue recorrido en varias ocasiones por cada categoría y que logró poner a prueba a los participantes, su estado físico y resistencia, en una competencia llena de emociones.
Entre los destacados de la carrera, hay que resaltar a María Paula Latriglia, quien se llevó el primer lugar en la categoría damas élite, donde no solo fue la más veloz, sino que además, logró compartir podio junto a sus colegas de equipo Samara Bedoya y Stefanía Sánchez.
“Fue un circuito muy fuerte, bastante técnico. La parte más complicada fueron los repechos que tenía, pero igual hicimos un muy buen trabajo, en comunicación con mis compañeras logramos hacer el uno, dos, tres”, destacó la pedalista del Team Sistecrédito.
Por su parte, José Manuel Ortiz se llevó el primer lugar de la categoría élite varones, hecho que le sirvió para hacerse acreedor de los premios de la clásica y de paso, de preparación para las carreras que se vienen. “Supimos hacerla muy bien desde el principio. Estaba haciendo mucho calor, entonces tuvimos que echarnos mucha agua para mantenernos frescos. Faltando cuatro o cinco vueltas lo intenté y todo se dio. Ahora se viene la Clásica del Carmen de Viboral y la Clásica de Marinilla”, comentó el también ciclista del Sistecrédito.
Resultados Completos
Damas Prejuvenil
- Karen Liceth Obando – La Ceja
- María Paz Ramos – La Ceja
- Wendy Giraldo – La Ceja
Damas Única
- María Paula Latriglia – Team Sistecrédito
- Samara Bedoya – Team Sistecrédito
- Estefanía Sánchez – Team Sistecrédito
Varones Élite y Sub-23
- José Manuel Ortiz – Team Sistecrédito
- Juan David Zuluaga – El Carmen de Viboral
- Edison Muñoz – Copacabana
Varones Juvenil
- Emanuel Restrepo – Jardín
- Juan Gabriel Gomez – La Unión
- Juan Esteban Sánchez – Rionegro
Varones Prejuvenil
- Jerónimo Henao – Rionegro
- Michael Orozco – El Carmen de Viboral
- Alex Santiago Cardona – San Vicente Ferrer
Varones Regional
- Carlos Andrés Castaño – Copacabana
- Wilmar Ferney Baena – Copacabana
- Juan Esteban Gómez – Copacabana
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia