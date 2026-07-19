La Clásica Ciclística de Copacabana regresó tras 12 años de ausencia

En el marco de la Fiesta del Deporte y la Juventud, el ciclismo antioqueño se tomó el parque, las calles y lomas de Copacabana, en la clásica del municipio que llevaba 12 años sin realizarse. Este sábado se rompió la sequía, gracias a la participación de más de 140 deportistas de los diferentes clubes adscritos a la Liga de Ciclismo de Antioquia, sumado a equipos como el Orgullo Paisa, Team Sistrecrédito, Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral y el GW Erco SportFitness.

El circuito tuvo una distancia de 2,8 kilómetros, el cual fue recorrido en varias ocasiones por cada categoría y que logró poner a prueba a los participantes, su estado físico y resistencia, en una competencia llena de emociones.

Entre los destacados de la carrera, hay que resaltar a María Paula Latriglia, quien se llevó el primer lugar en la categoría damas élite, donde no solo fue la más veloz, sino que además, logró compartir podio junto a sus colegas de equipo Samara Bedoya y Stefanía Sánchez.

“Fue un circuito muy fuerte, bastante técnico. La parte más complicada fueron los repechos que tenía, pero igual hicimos un muy buen trabajo, en comunicación con mis compañeras logramos hacer el uno, dos, tres”, destacó la pedalista del Team Sistecrédito.

Por su parte, José Manuel Ortiz se llevó el primer lugar de la categoría élite varones, hecho que le sirvió para hacerse acreedor de los premios de la clásica y de paso, de preparación para las carreras que se vienen. “Supimos hacerla muy bien desde el principio. Estaba haciendo mucho calor, entonces tuvimos que echarnos mucha agua para mantenernos frescos. Faltando cuatro o cinco vueltas lo intenté y todo se dio. Ahora se viene la Clásica del Carmen de Viboral y la Clásica de Marinilla”, comentó el también ciclista del Sistecrédito.



El podio final de los élite y Sub-23. (Foto © Liga de Ciclismo de Antioquia)

Resultados Completos

Damas Prejuvenil

Karen Liceth Obando – La Ceja

María Paz Ramos – La Ceja

Wendy Giraldo – La Ceja

Damas Única

María Paula Latriglia – Team Sistecrédito

Samara Bedoya – Team Sistecrédito

Estefanía Sánchez – Team Sistecrédito

Varones Élite y Sub-23

José Manuel Ortiz – Team Sistecrédito

Juan David Zuluaga – El Carmen de Viboral

Edison Muñoz – Copacabana

Varones Juvenil

Emanuel Restrepo – Jardín

Juan Gabriel Gomez – La Unión

Juan Esteban Sánchez – Rionegro

Varones Prejuvenil

Jerónimo Henao – Rionegro

Michael Orozco – El Carmen de Viboral

Alex Santiago Cardona – San Vicente Ferrer

Varones Regional

Carlos Andrés Castaño – Copacabana

Wilmar Ferney Baena – Copacabana

Juan Esteban Gómez – Copacabana

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia