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“Ha sido un sprint complicado. Lo intentamos, pero no pudimos finalizar más arriba”: Fernando Gaviria

Publicado

Hace 33 mins

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El antioqueño Fernando Gaviria terminó 9° en la undécima etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Sprint Cycling)
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El noruego Soren Waerenskjold ganó la undécima etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)
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