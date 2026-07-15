Ruta
“Ha sido un sprint complicado. Lo intentamos, pero no pudimos finalizar más arriba”: Fernando Gaviria
El sprinter antioqueño Fernando Gaviria logró su mejor resultado en el Tour de Francia 2026, tras entrar noveno en la undécima etapa de la ronda francesa, su primer top 10 en la presente edición. La jornada fue ganada por el noruego Søren Waerenskjold (Uno-X Mobility), quien sorprendió al resto de velocistas al anticipar su ataque.
Una etapa marcada en rojo para el velocista colombiano, que volvió a contar con el apoyo de su equipo a lo largo de todo el día. Sin embargo, superada la pancarta de los últimos 10 kilómetros, un inoportuno pinchazo le obligó a perder tiempo y a un esfuerzo extra para regresar al pelotón con la ayuda de todo el equipo, que logró devolver al paisa a la parte delantera antes de que se lanzase la llegada.
“Ha sido un sprint complicado. Lo intentamos, pero no pudimos finalizar más arriba. Todos los compañeros se pararon a esperarme después del pinchazo y gracias a ellos tuve más fuerzas para disputar el sprint”. dijo Gaviria, en declaraciones recogidas por la escuadra española.
El velocista del Caja Rural-Seguros RGA, que tendrá más oportunidades en las próximas jornadas, confía en sus posibilidades y se muestra tranquilo para lo que viene en la Grande Bouclé. “Mañana será otra oportunidad antes de que vuelva otra vez la montaña”, concluyó el colombiano.
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Con un colombiano inicia el Giro del Valle d’Aosta; Mateo Ramírez y Henrique Bravo aparecen como favoritos
Un día antes del inicio se conoce la lista de salida para una nueva edición del Giro Ciclístico della Valle d’Aosta, una carrera por etapas que se llevará a cabo en territorio italiano del 16 al 19 de julio y que contará con la participación de un joven colombiano.
Se trata de Kevin Andrés Estupiñán (UC Mónaco), quien serán el único pedalista nacional que estará en la competencia italiana, donde Colombia cuenta con dos títulos, el de Alex Cano en 2007 y el de Bernardo Suaza en 2014.
La carrera italiana para pedalistas Sub-23 tendrá cuatro etapas, una cronoescalada y tres jornadas súper montañosas en las que se presentarán exigentes retos para los escaladores que recorrerán paisajes impresionantes de la región del noroeste de Italia que limita con Francia y Suiza. Ubicada en los Alpes occidentales, conocida por los icónicos montes nevados.
Entre los principales aspirantes al título se encuentran el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z), actual subcampeón de la prueba y el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team), alineándose junto a estrellas emergentes como el irlandés Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco), el costarricense Sebastián Castro (Movistar Team Academy) y el danés Noah Møller Andersen (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), entre otros.
Ruta
Tour de Qinghai: Jonathan Caicedo recupera el liderato con Martín Herreño y Edward Cruz en el top 15
El ecuatoriano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) recuperó el liderato del Tour de Qinghai 2026 en la quinta etapa, que se disputó entre las localidades chinas de Guide y Gonghe con un recorrido de 135,5 kilómetros e incluyó dos premios de montaña en la parte inicial.
La victoria le correspondió al italiano Christian Bagatin (MBH Bank Ballan Telecom Fort), quien se escapó y llegó en solitario a la meta con más de un minuto de ventaja sobre sus perseguidores. Segundo se reportó Caicedo y tercero el argentino Eduardo Sepulveda (Li Ning Star).
En cuanto a los colombianos, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) se clasificó en el puesto 11°, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) ingresó en el puesto 12° y Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) finalizó en la posición 18°, mientras que Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) se retiró.
En lo referente a la clasificación general individual, esta sigue muy apretada con el suramericano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) de nuevo al comando, con solo nueves segundos de ventaja sobre el español Jan Castellón (Caja Rural-Seguros RGA). El podio parcial lo completa el eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) a 21 segundos del nuevo líder.
La carrera asiática continuará este jueves con la sexta etapa, que contará con 233 kilómetros desde Gonghe hasta Gangcha, con dos puertos de montaña en la fase inicial. Primero se subirá al Sangchi Tunbao (5.7 km al 5.4%) e inmediatamente después al Nanshan Luohe (1.6 km al 2.1%).
Tour of Magnificent Qinghai (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Guide – Gonghe (135,5 km)
|1
|Christian Bagatin
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|3:21:39
|2
|Jonathan Caicedo
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|1:03
|3
|Eduardo Sepulveda
|Li Ning Star
|1:19
|4
|Darren van Bekkum
|XDS Astana Team
|1:19
|5
|Luca Covili
|Bardiani-CSF 7 Saber
|1:19
|6
|Alex Tolio
|Bardiani-CSF 7 Saber
|1:19
|7
|Fernando Tercero
|Team Polti VisitMalta
|1:19
|8
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|1:19
|9
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|1:19
|10
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|1:19
|11
|Edward Cruz
|Bardiani-CSF 7 Saber
|6:53
|12
|Martín Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|6:53
|18
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|12:43
Clasificación General Individual
|1
|Jonathan Caicedo
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|19:09:56
|2
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:09
|3
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:21
|4
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|0:32
|5
|Alex Tolio
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:36
|6
|Fernando Tercero
|Team Polti VisitMalta
|2:28
|7
|Eduardo Sepulveda
|Li Ning Star
|3:55
|8
|Luca Covili
|Bardiani-CSF 7 Saber
|3:59
|9
|Emanuel Buchmann
|Cofidis
|6:32
|10
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|6:52
|12
|Martín Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|8:04
|14
|Edward Cruz
|Bardiani-CSF 7 Saber
|9:53
|16
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|13:54
Ruta
Tour de Francia: Soren Waerenskjold reina entre los sprinters en la undécima etapa con Fernando Gaviria 9°
En un final para velocistas, el noruego Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) se mostró como el más rápido en el sprint colectivo y se quedó con la undécima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre las localidades de Vichy y Nevers, que contó con un recorrido 161,3 kilómetros.
El corredor escnadinavo superó holgadamente al neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) y el belga Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano de la jornada fue Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) en la 9° posición con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a la clasificación general, no se presentaron cambios sustanciales y el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)) se mantuvo al comando con el danés Jonas Vingegard (Team Visma | Lease a Bike) escoltándolo a 3:36. El podio provisional lo el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 4:06.
La fuga del día la animaron el danés Anthon Charmig (Uno-X Mobility), el portugués Nelson Oliveira (Movistar Team), además de los franceses Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) y Mathis Le Berre (TotalEnergies)
La ‘Grand Bouclé’ continuará este jueves con la disputa de la décimo segunda etapa, una jornada rompe-piernas de 179,1 kilómetros con salida en Circuit Nevers Magny-Cours y llegada a Chalon-sur-Saône, que incluye tres puertos de cuarta categoría.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 11 | Vichy – Nevers (161,3 km)
|50
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|m.t.
|104
|Einer Rubio
|Movistar Team
|m.t.
|158
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:00
|167
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:36
Clasificación General Individual
|11
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|12:15
|30
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|50:49
|39
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:11:44
|40
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:12:03
|165
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|2:57:21