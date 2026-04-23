Javier Jamaica abre con un Top 10 la participación del Nu Colombia en la Vuelta a Asturias

El equipo de ciclismo Nu Colombia comenzó con buenas sensaciones este jueves su participación en la Vuelta a Asturias 2026, luego de que Javier Jamaica se metiera entre los mejores de la jornada inaugural al finalizar en la séptima posición de la etapa entre Oviedo y Benia de Onís, disputada sobre 155,5 kilómetros. El corredor bogotano cruzó la meta a 31 segundos del vencedor del día, el francés Gabriel Layrac, para firmar un arranque positivo del conjunto morado en territorio español.

Gracias a su actuación en la fracción inaugural, Jamaica quedó igualmente ubicado en la séptima casilla de la clasificación general, a 42 segundos del liderato, ratificando el buen momento con el que el Nu Colombia ha venido compitiendo en su gira europea. El resultado mantiene al equipo colombiano bien instalado en la pelea desde el primer día de una de las carreras por etapas más tradicionales del calendario ibérico.

En cuantos a los dos escarabajos del Movistar Team, Diego Pescador y Nairo Quintana también se reportaron en el grupo principal a 31 segundos del ganador del día, al igual que Sergio Luis Henao y Rodrigo Contreras del equipo continental colombiano.

La jornada de apertura presentó un trazado quebrado y selectivo desde la salida en Oviedo hasta la llegada en Benia de Onís, sobre un recorrido de 155,5 kilómetros y cerca de 2.882 metros de desnivel acumulado, condiciones que empezaron a marcar diferencias entre los hombres llamados a pelear la clasificación general. En ese contexto, el conjunto dirigido por Raúl Mesa respondió con solidez y dejó a su mejor hombre en una posición importante de cara a lo que viene.

“Fue una etapa rápida, con mucho movimiento y con un final que exigía estar bien ubicados. Me sentí bien, el equipo hizo un gran trabajo y arrancar en el Top 10 siempre da confianza. Esto apenas comienza, quedan días importantes y la idea es seguir peleando adelante”, señaló Javier Jamaica al término de la jornada.

La Vuelta a Asturias 2026 continuará este viernes 24 de abril con su segunda etapa, que unirá Llanes con Pola de Lena sobre 140,8 kilómetros, con cuatro pasos de montaña en el alto de La Cruz (2ª), La Colladiella (1ª), Cueña (2ª) y El Carabanzo (3ª) a solo siete kilómetros de la meta, en una jornada en la que el Nu Colombia buscará seguir ganando terreno en la clasificación general.

Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1)

Resultados Etapa 1 | Oviedo – Benia de Onís (155,5 km)

1 Gabriel Layrac AVC Aix-en-Provence Dole 3:18:30 2 Miguel Heidemann REMBE | rad-net m.t. 3 Samuel Fernández Caja Rural-Seguros RGA m.t. 4 Álvaro Sagrado Team Storck – MRW Bau m.t. 5 Adam Smith AVC Aix-en-Provence Dole m.t. 6 Edgar Cadena Team Storck – MRW Bau 0:31 7 Javier Jamaica Nu Colombia 0:31 8 Nil Gimeno Equipo Kern Pharma 0:31 9 Mark Lightfoot AVC Aix-en-Provence Dole 0:31 10 Jonathan Lastra Euskaltel-Euskadi 0:31