Tour de Francia: Tim Merlier conquista su tercera victoria en un final marcado por la durísima caída de Fernando Gaviria

En un final a pura velocidad, el belga Tim Merlier salió victorioso en la décimo segunda etapa y se apuntó su tercer triunfo en Tour de Francia 2026. El sprinter del Soudal Quick-Step se impuso por delante del neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) y de su compatriota Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) en un sprint masivo marcado por la durísima caída del sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Team Caja Rural-Seguros RGA) en los últimos metros.

La jornada que inició en el Circuito de Nevers Magny-Cours se dirigió rápidamente hacia la ciudad de Chalon-sur-Saône, donde se presentó una durísima caída con varios de los hombres rápidos involucrados. La jornada estuvo animada por el francés Baptiste Veirstroffer (Lotto Intermarché), pero al final terminó siendo neutralizado por el pelotón.



Fernando Gaviria tras su caída en la décimo segunda etapa del Tour de Francia 2026. (Foto Caja Rural-Seguros RGA © Sprint Cycling)

En cuanto a la general, no se presentaron cambios y el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)) sigue al comando con el danés Jonas Vingegard (Team Visma | Lease a Bike) escoltándolo a 3:36. El zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) se mantuvo en la casilla 11°.

La prestigiosa carrera francesa continuará este viernes con la etapa trece, que se disputará entre Dole y Belfort, con un recorrido de 205,8 kilómetros, que incluye dos subidas categorizadas en la fase final.

Tour de Francia (2.UWT)

Resultados Etapa 12 | Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône (179,1 km)

124 Egan Bernal Netcompany INEOS m.t. 130 Einer Rubio Movistar Team m.t. 131 Sergio Higuita XDS Astana Team m.t. 145 Harold Tejada XDS Astana Team m.t. 151 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA m.t.



Tadej Pogacar, líder sólido del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)

Clasificación General Individual