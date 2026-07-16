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Tour de Francia: Tim Merlier conquista su tercera victoria en un final marcado por la durísima caída de Fernando Gaviria
En un final a pura velocidad, el belga Tim Merlier salió victorioso en la décimo segunda etapa y se apuntó su tercer triunfo en Tour de Francia 2026. El sprinter del Soudal Quick-Step se impuso por delante del neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) y de su compatriota Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) en un sprint masivo marcado por la durísima caída del sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Team Caja Rural-Seguros RGA) en los últimos metros.
La jornada que inició en el Circuito de Nevers Magny-Cours se dirigió rápidamente hacia la ciudad de Chalon-sur-Saône, donde se presentó una durísima caída con varios de los hombres rápidos involucrados. La jornada estuvo animada por el francés Baptiste Veirstroffer (Lotto Intermarché), pero al final terminó siendo neutralizado por el pelotón.
En cuanto a la general, no se presentaron cambios y el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)) sigue al comando con el danés Jonas Vingegard (Team Visma | Lease a Bike) escoltándolo a 3:36. El zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) se mantuvo en la casilla 11°.
La prestigiosa carrera francesa continuará este viernes con la etapa trece, que se disputará entre Dole y Belfort, con un recorrido de 205,8 kilómetros, que incluye dos subidas categorizadas en la fase final.
Tour de Francia (2.UWT)
Resultados Etapa 12 | Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône (179,1 km)
|124
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|m.t.
|130
|Einer Rubio
|Movistar Team
|m.t.
|131
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
|145
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|151
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
Clasificación General Individual
|11
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|12:15
|31
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|54:15
|39
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:11:44
|40
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:12:03
|173
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|3:01:37
Ruta
Una fractura de clavícula deja a Fernando Gaviria fuera del Tour de Francia 2026
No fue el mejor día para Fernando Gaviria en el Tour de Francia 2026. El velocista colombiano del Caja Rural-Seguros RGA tuvo una fuerte caída en el sprint de la décimo segunda etapa, después de que otro corredor se cruzara en su camino con la llegada lanzada.
El pedalista antioqueño se fue al suelo estrepitosamente, llevándose un duro un duro golpe en el lado izquierdo de su cuerpo. Una vez terminada la etapa se le realizaron las pruebas pertinente que confirmaron las primeras sospechas.
En las redes sociales del Caja Rural publicaron la mala noticia. “Una caída en el sprint ha dado al traste con el Tour de Fernando Gaviria. El colombiano debe dejar la carrera por culpa de una fractura en su clavícula izquierda. Mucho ánimo al bravo velocista colombiano”, ecribió el equipo español.
Gaviria, entró a meta muy magullado ayudado por su compañero de equipo Stefano Oldani, quien fue el que el primero que lo auxilió tras dejarlo bien ubicado en la parte decisiva de la jornada, antes de que sucediera el incidente. “He ido hablando con él desde el punto en el que se ha caído hasta el autobús y la verdad es que se encontraba bastante fastidiado. Se ha dado un golpe muy fuerte y me ha insistido mucho en que le dolía la clavícula”, contó Oldani.
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Oficial: el Clásico RCN Sistecrédito 2026 revela su recorrido
La organización del Clásico RCN Sistecrédito 2026 presentó oficialmente el recorrido de la edición número 66 del tradicional “Duelo de Titanes”, que se disputará del 19 al 27 de septiembre y reunirá a los mejores ciclistas del país en un exigente trazado de 1.272 kilómetros.
La competencia partirá desde Mosquera (Cundinamarca) y, tras nueve jornadas de intensa lucha por las carreteras colombianas, concluirá con una decisiva contrarreloj individual entre Medellín y el Alto de Las Palmas, escenario que definirá al nuevo campeón de una de las carreras más emblemáticas del calendario ciclístico nacional.
El recorrido fue diseñado para responder a las exigencias del ciclismo moderno y ofrecer una preparación de alto nivel al talento colombiano que posteriormente afrontará las principales competencias del calendario internacional.
Durante nueve días, el pelotón recorrerá carreteras de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia, enfrentando un trazado que combina etapas llanas, recorridos de media montaña, exigentes ascensos, largos descensos y una espectacular cronoescalada como cierre de la competencia.
Las diferentes condiciones geográficas y climáticas del recorrido convertirán esta edición en un auténtico reto para los mejores ruteros del país, manteniendo la esencia competitiva que durante décadas ha caracterizado al Clásico RCN.
Recorrido oficial – Clásico RCN Sistecrédito 2026
1.ª etapa – Sábado 19 de septiembre
Mosquera – Madrid – Facatativá – El Rosal – Subachoque – Tabio – Cajicá – Ubaté – Zipaquirá
- Distancia: 182,9 km
- Hora de salida: 8:00 a.m.
2.ª etapa – Domingo 20 de septiembre
Funza – Mosquera – Madrid – Facatativá – Alto de La Tribuna – Sasaima – Villeta – Guaduas – Honda
- Distancia: 131,3 km
- Hora de salida: 9:00 a.m.
3.ª etapa – Lunes 21 de septiembre
Honda – Mariquita – Armero Guayabal – Lérida – Venadillo – Alvarado – Ibagué (Villa Restrepo)
- Distancia: 153,1 km
- Hora de salida: 8:30 a.m.
4.ª etapa – Martes 22 de septiembre
Ibagué – Cajamarca – Calarcá – Barcelona – Caicedonia – Sevilla
- Distancia: 133,0 km
- Hora de salida: 8:30 a.m.
5.ª etapa – Miércoles 23 de septiembre
Caicedonia – Sevilla – La Uribe – Bugalagrande – Tuluá – Buga – Amaime – Palmira – Cali (CAM)
- Distancia: 171,7 km
- Hora de salida: 8:00 a.m.
6.ª etapa – Jueves 24 de septiembre
Palmira – Amaime – Buga – Tuluá – Andalucía – La Uribe – Zarzal – La Victoria – Obando – Cartago – Cerritos – La Virginia – Viterbo – Anserma
- Distancia: 225,2 km
- Hora de salida: 9:15 a.m.
7.ª etapa – Viernes 25 de septiembre
Supía – La Pintada – Caldas – La Estrella
- Distancia: 121,6 km
- Hora de salida: 8:45 a.m.
8.ª etapa – Sábado 26 de septiembre
Bello – Copacabana – Girardota – Hatillo – Barbosa – Cisneros – Alto de La Quiebra – Barbosa – Santo Domingo
- Distancia: 136,0 km
- Hora de salida: 8:30 a.m.
9.ª etapa – Domingo 27 de septiembre
Contrarreloj individual
Medellín (Edificio Inteligente EPM) – Alto de Las Palmas
- Distancia: 17,2 km
- Hora de salida: 9:00 a.m.
*Con Información Prensa Clásico RCN
Ruta
Giro del Valle d’Aosta: Henrique Bravo gana la cronoescalada inicial con Mateo Ramírez 3° y Kevin Andrés Estupiñán 6°
La cronoescalada inicial del Giro del Valle d’Aosta 2026 la ganó el brasilero Henrique Bravo. El joven corredor del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step demostró ser el más fuerte para la distancia de 10,6 kilómetros, que se disputó entre Passy y Plaine-Joux.
El corredor suramericano firmó el triunfo con un tiempo de 26:25” a una velocidad media de 23,84 km / h., superando al alemán Max Bock (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) por un segundo y al ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z), subcampeón del año pasado, por 28”
En cuanto al único colombiano en competencia, Kevin Andrés Estupiñán (UC Mónaco) cumplió una destacada actuación en el ejercicio al cronómetro, terminando en la 6° posición a mas de un minuto de Bravo.
La carrera italiana para pedalistas Sub-23 continuará este viernes con la primera etapa en línea que se correrá entre las localidades de Hône y Forte di Bard, al noroeste de Italia.
Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc (2.2U)
Resultados 1 (CRI) | Passy – Passy Plaine-Joux (10,5 km)
|1
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|26:25
|2
|Max Bock
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:01
|3
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:28
|4
|Finn O’Brien
|Development Team Picnic PostNL
|0:53
|5
|Ugo Fabries
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:56
|6
|Kevin Andrés Estupiñán
|U.C.Mónaco
|1:03
|7
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|1:08
|8
|Adam Howell
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|1:12
|9
|Kevin Biehl
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|1:13
|10
|Jan Hernandez-Reilhé
|Caja Rural-Alea
|1:16