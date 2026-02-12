Demi Vollering hace valer su rol de favorita y gana en el inicio de la Setmana Ciclista Valenciana

Ratificando su favoritismo, la campeona europea Demi Vollering (FDJ – SUEZ) ganó magistralmente la primera etapa de la Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana, en un recorrido de 121 kilómetros por los alrededores de Gandia, ciudad ubicada junto al mar Mediterráneo.

La neerlandesa de 29 años, que atacó en los últimos kilómetros, superó a la francesa Maeva Squiban (UAE Team ADQ) y a la eslovaca Viktória Chladoňová (Team Visma | Lease a Bike), quienes llegaron segunda y tercera, respectivamente, pocos segundos detrás de la ganadora.

En cuanto a las suramericanas, la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) fue la mejor en la casilla 78° a 7:44 de la ganadora, luego ingresó la colombiana Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) en el puesto 99° y por último la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) en la posición 108°, ambas a más de 9 minutos de Vollering.

La carrera valenciana para mujeres vivirá este viernes su segunda etapa, una jornada ondulada de 115,5 kilómetros en Vila-Real, que incluye tres puertos categorizados y un final en terreno llano.

🥇 WHAT A WIN!



🔥 @demivollering takes stage 1️⃣!



Exhibición de la reina en nuestra primera etapa 👑



🧡 #SetmanaCiclista pic.twitter.com/RuwMiMGpOL — Setmana Ciclista – Volta Femenina de la CV (@SetmanaCiclista) February 12, 2026

Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Gandia – Gandia (121 km)