Laurence Pithie se queda con el primer duelo de sprinters en el Tour de Eslovenia

En un final para los hombres rápidos, Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) ganó al sprint la primera etapa del Tour de Eslovenia 2026, luego de recorrer 141,3 kilómetros entre la población de Velenje y la ciudad de Rogaška Slatina, al este del país esloveno.

El velocista neozelandés, de 23 años, superó hogadamente a su compañero de equipo, el belga Arne Marit y al italiano Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto al único colombiano en competencia, el joven Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) no consiguió llegar con los favoritos e ingresó en la casilla 97° a más de 11 minutos del ganador.

La primera fuga de la carrera la animaron el español Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), el neerlandés Axel van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi), el británico Sam Brand (Team Novo Nordisk) y el checo Tomáš Přidal (Team United Shipping), pero sobre el final de la jornada todos fueron capturados por el grupo principal.

La ronda eslovena continuará este jueves con la segunda etapa, que llevará a los pedalistas de Radlje ob Dravi hasta la ciudad de Ormož a lo largo de 181,8 kilómetros con dos premios de montaña en el trayecto y un final quebrado.

Tour de Eslovenia (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Velenje – Rogaška Slatina (141,3 km)