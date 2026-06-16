Copa Antioquia de MTB 2026: Copacabana disfrutó con la tercera válida

La pista de Copacabana fue el escenario de la tercera válida de la Copa Antioquia de MTB, una competencia que reunió a mas 200 deportistas provenientes de municipios como Amagá, El Retiro, Yarumal, La Unión, Girardota, Yolombó, Caldas, Cañasgordas y Abejorral, además de representantes de reconocidos clubes y equipos como Team Sistecrédito, GW Erco SportFitness, Botero Bikes, Tourmalet Cycling, entre otros.

El espectáculo estuvo acompañado por un clima ideal para la práctica del cross country olímpico. La lluvia dio tregua y el sol hizo presencia durante las últimas competencias del día, permitiendo que deportistas y aficionados disfrutaran de una gran fiesta del MTB antioqueño.

Los deportistas afrontaron un exigente recorrido de 2,6 kilómetros con 90 metros de desnivel positivo por vuelta, convirtiéndose en un verdadero reto técnico para todos los participantes. Los corredores debieron enfrentar un terreno seco con rampas con porcentajes de ascensión de doble dígito, cerradas curvas de 180 grados y descensos cortos, pero bastante inclinados, que exigieron máxima concentración y habilidad.



Daniela Gaviria, una de las figuras de la Copa Antioquia de MTB. (Foto © Liga de Ciclismo de Antioquia)

Uno de los momentos más especiales de la jornada fue ver en competencia a las nuevas referentes del MTB colombiano vistiendo sus distintivos internacionales. Stefany Higuita y Antonia Rivera lucieron el jersey que las acredita como campeonas panamericanas, mientras que la campeona panamericana junior, Daniela Gaviria, protagonizó una de las actuaciones más memorables del día.

La corredora del GW Erco SportFitness sufrió un inconveniente mecánico al momento de la salida, lo que la obligó a partir aproximadamente un minuto y treinta segundos detrás de sus rivales. Lejos de resignarse, inició una espectacular remontada, alcanzó una a una a sus competidoras y terminó imponiéndose con autoridad para quedarse con la victoria de la categoría Damas Única, desatando la admiración del público presente.



Jhonnatan Botero, en los más alto del podio entre los élites. (Foto © Liga de Ciclismo de Antioquia)

En la máxima categoría masculina, el protagonismo fue para Jhonnatan Botero, del GW Erco SportFitness, quien dominó la prueba élite para quedarse con el primer lugar tras completar nueve exigentes vueltas al circuito, confirmando su gran momento deportivo.

Más allá de la competencia, esta válida marcó un hecho importante para el ciclismo de montaña del departamento, al convertirse en la primera carrera organizada por los nuevos integrantes de la Comisión Antioqueña de MTB, quienes asumieron el reto de liderar el crecimiento de esta modalidad y ya trabajan en nuevos proyectos para el segundo semestre del año.

La Copa Antioquia de MTB continúa consolidándose como uno de los principales escenarios de formación, desarrollo y alto rendimiento del país, reuniendo a deportistas de todas las edades en torno a la pasión por la bicicleta y el deporte.



La nueva generación del ciclomontañismo antioqueño. (Foto © Liga de Ciclismo de Antioquia)

Podios de la III Válida Copa Antioquia de MTB – Copacabana

Infantil A Damas (8-10 años)

Celeste Manco Echavarría (Club Ciclismo Cañas – Cañasgordas) Aitana Victoria Rodríguez Graciani (Valeria Montrex – Yak Brake) Lucía Vargas González (Correcaminos Yolombó)

Infantil B Damas (11-12 años)

Sammy Liseth García Tabares (Club Minero Amagá) María Ángel Avendaño Marín (Correcaminos Yolombó) María Antonia Alcaraz Ospina (Club Ciclismo Cañas)

Infantil A Varones (8-10 años)

Sneider Vanegas Mejía (Valeria Montrex) Emmanuel Ramírez Picón (Valeria Montrex) Mateo Castaño Granados (Club Minero Amagá)

Infantil B Varones (11-12 años)

Santiago Zapata Muñoz (Ciclo Ancerma) David Alejandro Ramírez Rengifo (Club de Ciclismo Cañas) Dilan Stiven Herrera (Correcaminos Retiro)

Prejuvenil Damas A (13-14 años)

Stefanny Higuita Guisao (Valeria Montrex) Celeste Calle Orozco (Ciclo Anzea) Antonia Rivera Rodríguez (Valeria Montrex)

Prejuvenil Damas B (15-16 años)

María Isabel Chica Rojas (ABERRODAR) Salomé Agudelo Puerta (Correcaminos Yolombó) Sofía Castrillón Palacio (Fundación Tourmalet)

Prejuvenil Varones A (13-14 años)

David Arias Muriel (Team Sistecrédito – Club Minero Amagá) Salomón González Torres (Valeria Montrex) Matyas Ospina Castillo (Inder Girardota)

Prejuvenil Varones B (15-16 años)

Emmanuel Morales Otálvaro (GW Erco SportFitness) Emanuel Toro Botero (El Retiro Sobre Ruedas–IMDER) Jerónimo Flórez Bedoya (El Retiro Sobre Ruedas–IMDER)

Damas Única

Daniela Gaviria Ramírez (GW Erco SportFitness – Club Minero

Amagá) Luz Adriana Muñoz Franco (Tourmalet Cycling) Tatiana Ruiz (Inder Girardota)

Máster B (40-49 años)

Mario Botero

Henry Alberto García Medina (XCO Yarumal)

Mauricio Castaño Calle (Corporación Correcaminos El Retiro)

Máster A (30-39 años)

Cristian Ricardo Yepes Arroyave (Élite Bikes) Jonathan Puerta Uribe (Specialized Indiana) Juan Alberto Munera Alzate (MTC Botero Bikes)

Junior (17-18 años)

Genaro Ramírez Botero (Team Astranova) José David Acevedo Restrepo (Valeria Montrex) Sebastián Botero Cadavid (Fundación Tourmalet)

Open (19-29 años)

Jhonnatan Botero Villegas (GW Erco SportFitness) Jerónimo Bedoya (GW Erco) Santiago Arango Román (El Retiro Sobre Ruedas–IMDER)

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia