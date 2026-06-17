Tadej Pogacar impone su ley en la jornada inaugural de la Vuelta a Suiza con Richard Carapaz 2° y Sergio Higuita 12°

El campeón del mundo, Tadej Pogacar, firmó este miércoles una actuación arrasadora en la jornada inaugural de la Vuelta a Suiza, imponiéndose con una superioridad incuestionable, luego de recorrer de 144 kilómetros en Sondrio, Italia. El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG llegó en solitario a la meta tras una escapada que llegó a buen término y que dejó la general casi sentenciada.

En el segundo lugar entró el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), a 2:13, y en el tercer puesto ingresó el italiano Andrea Bagioli (Lidl Trek), a 2:28 de Pogacar. Otro de los suramericanos destacados fue Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG), quien cerró el top 10.



Tadej Pogacar, primer líder de la Vuelta a Suiza 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Con relación a los colombianos, Sergio Higuita se reportó en la casilla 12° a 4:30 del ganador, mientras que Nairo Quintana (Movistar Team) y Brandon Rivera (Netcomany Ineos) llegaron rezagados a más de 13 minutos de Pogacar.

La carrera helvética continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa, otra jornada ondulada de 157,7 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Locarno que incluye tres puertos categorizados.

Vuelta a Suiza (2.UWT)

Resultados Etapa 1 | Sondrio – Sondrio (144 km)