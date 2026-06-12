Tour Auvergne-Rhone-Alpes: luchada victoria de Maxim Van Gils en el primer duelo de escaladores

La sexta etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes la ganó Maxim Van Gils. En el primer final picando hacia arriba, el corredor del Red Bull – BORA – hansgrohe, que hizo parte de la numerosa fuga del día, resultó ser el más fuerte en la definición tras recorrer 182,3 kilómetros entre Saint-Vulbas y Crest-Voland.

El corredor belga se llevó la victoria por delante del noruego Tobias Johannessen (Uno-X Mobility). Tercero se reportó el australiano Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe), quien se convirtió en el nuevo líder.

En cuanto a los tres colombianos que siguen en carrera llegaron así: Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 31°, Harold Tejada (XDS Astana Team) 39°, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) ingresó en la casilla 108° a más de 27 minutos del ganador.

Con relación a la clasificación general, esta sufrió cambios importantes en los primeros puestos, el francés Alex Baudin (EF Education-EasyPost) perdió el liderato, que pasó a manos del australiano Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe).

La carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, continuará este sábado con la séptima y penúltima etapa, otra jornada montañosa de 133,6 kilómetros entre La Bridoire y el Grand Colombier, un final de categoria especial de 8,5 km al 10,1%.

Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)

Resultados Etapa 6 | Saint-Vulbas – Crest-Voland (182,3 km)

1 Maxim Van Gils Red Bull – BORA – hansgrohe 4:06:34 2 Tobias Johannessen Uno-X Mobility m.t. 3 Luke Tuckwell Red Bull – BORA – hansgrohe 0:06 4 Pablo Torres UAE Team Emirates – XRG 0:13 5 Raúl García Pierna Movistar Team 0:33 6 Yannis Voisard Tudor Pro Cycling Team 0:33 7 Jordan Jegat TotalEnergies 0:33 8 Cristián Rodríguez XDS Astana Team 0:33 9 Clément Braz Groupama – FDJ United 0:33 10 Lennart Jasch Tudor Pro Cycling Team 0:33

31 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe 4:27 39 Harold Tejada XDS Astana Team 4:57 118 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 27:06



Luke Tuckwell, nuevo líder del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. (Foto © Tour Auvergne-Rhône-Alpes)

Clasificación General Individual

1 Luke Tuckwell Red Bull – BORA – hansgrohe 22:14:55 2 Bruno Armirail Team Visma | Lease a Bike 1:12 3 Guillaume Martin Groupama – FDJ United 2:00 4 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 2:34 5 Cristián Rodríguez XDS Astana Team 2:37 6 José Félix Parra Caja Rural – Seguros RGA 3:04 7 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 3:06 8 Juan Ayuso Lidl – Trek 3:15 9 Mattias Skjelmose Lidl – Trek 3:15 10 Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG 3:22