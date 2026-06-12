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Tour Auvergne-Rhone-Alpes: luchada victoria de Maxim Van Gils en el primer duelo de escaladores
La sexta etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes la ganó Maxim Van Gils. En el primer final picando hacia arriba, el corredor del Red Bull – BORA – hansgrohe, que hizo parte de la numerosa fuga del día, resultó ser el más fuerte en la definición tras recorrer 182,3 kilómetros entre Saint-Vulbas y Crest-Voland.
El corredor belga se llevó la victoria por delante del noruego Tobias Johannessen (Uno-X Mobility). Tercero se reportó el australiano Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe), quien se convirtió en el nuevo líder.
En cuanto a los tres colombianos que siguen en carrera llegaron así: Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 31°, Harold Tejada (XDS Astana Team) 39°, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) ingresó en la casilla 108° a más de 27 minutos del ganador.
Con relación a la clasificación general, esta sufrió cambios importantes en los primeros puestos, el francés Alex Baudin (EF Education-EasyPost) perdió el liderato, que pasó a manos del australiano Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe).
La carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, continuará este sábado con la séptima y penúltima etapa, otra jornada montañosa de 133,6 kilómetros entre La Bridoire y el Grand Colombier, un final de categoria especial de 8,5 km al 10,1%.
Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Saint-Vulbas – Crest-Voland (182,3 km)
|1
|Maxim Van Gils
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:06:34
|2
|Tobias Johannessen
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Luke Tuckwell
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:06
|4
|Pablo Torres
|UAE Team Emirates – XRG
|0:13
|5
|Raúl García Pierna
|Movistar Team
|0:33
|6
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|0:33
|7
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|0:33
|8
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|0:33
|9
|Clément Braz
|Groupama – FDJ United
|0:33
|10
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|0:33
|31
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:27
|39
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|4:57
|118
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|27:06
Clasificación General Individual
|1
|Luke Tuckwell
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|22:14:55
|2
|Bruno Armirail
|Team Visma | Lease a Bike
|1:12
|3
|Guillaume Martin
|Groupama – FDJ United
|2:00
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|2:34
|5
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|2:37
|6
|José Félix Parra
|Caja Rural – Seguros RGA
|3:04
|7
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|3:06
|8
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|3:15
|9
|Mattias Skjelmose
|Lidl – Trek
|3:15
|10
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|3:22
|23
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|5:42
|27
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|6:23
|56
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|27:18
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Diego Camargo le da otra victoria al Team Medellín-EPM en el Tour de Beauce; Wilmar Paredes nuevo líder
Se disputó la temida etapa reina en el Tour de Beauce 2026 y los escarabajos siguieron dando de qué hablar en territorio canadiense. Esta vez la victoria le correspondió a Diego Camargo (Team Medellín-EPM), luego de recorrer 168,9 kilómetros entre Lac-Mégantic y Mont Mégantic.
Los colombianos volvieron a ser grandes animadores, esta vez de la tercera jornada haciendo el 1-2. Wilmar Paredes entró segundo a la rueda de su compatriota y tercero se reportó el estadounidense Tim McBirney (Project Echelon Racing).
El antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) se convirtió en nuevo líder, y quedó a dos jornadas de sumar otro título a su palmarés deportivo. El corredor paisa le arrebató el liderato al británico Adam Lewis (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery).
La carrera canadiense continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, una contrarreloj individual de 7,9 kilómetros en la ciudad de Quebec, mundialmente famosa por su fuerte herencia francófona.
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Tom Lambert se queda con el prólogo del Tour de Beaujolais; Jaider Muñoz el mejor colombiano
El cronómetro dictó sentencia en la jornada inaugural del Tour de Beaujolais 2026. El francés Tom Lambert (VC Villefranche Beaujolais) impuso el mejor tiempo en el prólogo de la carrera francesa, disputada este viernes por los alrededores de la localidad de Saint-Étienne-des-Oullières sobre una distancia de 7,3 kilómetros.
El corredor galo firmó el triunfo con un tiempo de 9:31″ a una media de 46,017 km/h, superando por un segundo a Paul Conor (Vendée U-Primeo Energie) y por 6 segundos a Alex Job (CR4C Roanne), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos del Sistecrédito, el antioqueño Jaider Muñoz fue el mejor de los nuestros, ocupando el puesto 29° a 31 segundos del ganador, luego le siguieron, Juan David Urián 86°, Jerónimo Calderón 92°, Cristian Vélez 93°, y José Manuel Ortiz 96°.
La edición 34 de la carrera francesa vivirá su segunda jornada este sábado con una etapa ondulada de 164 kilómetros en Cours la Ville, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
Tour de Beaujolais 2026
Resultados Prólogo | Saint-Étienne-des-Oullières (7,3 km)
|1
|Tom Lambert Wetzel
|VC Villefranche Beaujolais
|9’31»
|2
|Paul Conor
|Vendée U-Primeo Energie
|0:01
|3
|Alex Job
|CR4C Roanne
|0:06
|4
|Clément Sanchez
|Vendée U-Primeo Energie
|0:08
|5
|Lorris Gery
|SCO Dijon-Team Materiel-velo.com
|0:15
|29
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|0:31
|86
|Juan David Urián
|Team Sistecrédito
|0:57
|92
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|1:01
|93
|Cristian Vélez
|Team Sistecrédito
|1:03
|96
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|1:04
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Juan Sebastián Molano liderará al UAE Team Emirates-XRG en la novel carrera World Tour, Sprint de Copenhague
Mientras el Tour Auvergne-Rhône-Alpes continúa en Francia, el UAE Team Emirates-XRG se prepara para afrontar la segunda edición de la Copenhagen Sprint, una carrera danesa del World Tour que se celebrará este domingo 14 de junio, con Juan Sebastián Molano liderando al equipo emiratí.
El sprinter colombiano, que ya ha ganado este año en el Tour de Omán y ha conseguido sendos podios en el Tour de Hungría, contará con el apoyo de su fiel lanzador, el portugués Rui Oliveira, y un sólido equipo de rodadores formado por Mikkel Bjerg, Luca Giaimi, Rune Herregodts, Julius Johansen y Vegard Stake Laengen.
El potente equipo árabe espera llevar a Molano al sprint final en la mejor posición posible, tras ayudarlo a reservar su energía durante el largo y llano recorrido que contará con 228,2 kilómetros, en un trayecto casi idéntico al del año pasado y que como su nombre lo indica, es ideal para los velocistas.
La novel carrera comenzará en ciudad de Roskilde, situada al norte de la isla de Selandia y finalizará en la capital danesa tras recorrer paisajes naturales de la región escandinava antes de dirigirse a la metrópoli de Copenhague para completar cinco vueltas a un circuito de 10 kilómetros. En el camino, los pedalistas pasarán los municipios de Egedal, Frederikssund, Hillerød, Fredensborg, Allerød, Furesø, Ballerup, Rødovre, Brøndby y Hvidovre.
El sucesor del belga Jordi Meeus, ganador de la primera edición, será coronado frente a la Galería Nacional, donde Molano espera estar entre definiendo la carrera a su favor para otorgarle otra victoria al UAE Team Emirates-XRG en la temporada.