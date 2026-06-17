Biniam Girmay triunfa en el inicio del Tour de Bélgica; Juan Sebastián Molano abandona la carrera

En un final a pura velocidad, el eritreo Biniam Girmay se quedó con la primera etapa del Tour de Bélgica 2026. El sprinter del NSN Cycling Team fue el más rápido en Scherpenheuvel-Zichem tras un exigente recorrido de 188,3 kilómetros.

El africano ganó al sprint y se convirtió en el primer líder. El belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) y el alemán Max Kanter (XDS Astana Team) terminaron segundo y tercero respectivamente, mientras que el colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) se retiró de la carrera tras acercarse al carro médico en el kilómetro 45.

La fuga del día la protagonizaron neerlandés Bart Kortleve (Metec – SOLARWATT p/b Mantel) y los belgas Robbe Mellaerts (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) y Jarno Bellens (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions), pero a menos de 35 kilómetros para el final los tres escapados fueron neutralizados por el pelotón.

La carrera belga continuará este jueves con la segunda etapa, de las cinco pactadas, una etapa llana de 197,6 kilómetros que se disputará entre las localidades de Merelbeke-Melle y Knokke-Heist, en la provincia de Flandes.

Baloise Belgium Tour (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Scherpenheuvel-Zichem – Scherpenheuvel-Zichem (188,3 km)