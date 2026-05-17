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Continental Series: podio de Jerónimo Bedoya en la prueba de Short Track
El ciclomontañista colombiano Jerónimo Bedoya, corredor del GW Erco Sportfitness, logró un destacado tercer lugar en la prueba de Short Track (XCC) en la Continental Series – American Series, disputada en el Adventure Park de Heredia, en Costa Rica, resultado que le permitió subir al podio en una competencia de alto nivel internacional y seguir sumando puntos importantes para el ranking UCI.
Bedoya volvió a demostrar sus condiciones en las pruebas explosivas, en suelo tico. En un circuito rápido y exigente de 1,5 kilómetros, el antioqueño respondió con una actuación sólida, manteniéndose siempre en la pelea por las primeras posiciones frente a corredores de diferentes países del continente.
La victoria fue para el brasileño José Gabriel Marqués, mientras que el mexicano Iván Aguilar ocupó la segunda posición. El tercer lugar quedó en manos de Bedoya, quien ratificó el buen momento deportivo que atraviesa en esta temporada internacional.
El GW Erco Sportfitness continuará su participación en la Continental Series con las pruebas de Cross Country Olímpico (XCO), competencia que se disputa en territorio costarricense.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Copa Mundo de MTB Corea del Sur 2026: Valentina Roa terminó 5° en el downhill
La ciclomontañista colombiana Valentina Roa finalizó en la quinta posición de la competencia de downhill élite femenino en la primera parada de la Copa Mundo de Ciclomontañismo que se desarrolló en YongPyong, Corea del Sur.
Mona YongPyong fue la sede para esta primera competencia que no era recibida por un país asiático desde hace más de dos décadas. Además, la sede surcoreana también fue sede de algunas pruebas de esquí durante los pasados Juegos Olímpicos de Invierno Pieonchang 2018.
La competencia en territorio asiático acogió las modalidades de cross-country olímpico, short track y downhill. Precisamente, en esta última, Valentina Roa fue la representante nacional en la prueba femenina élite que comenzó con la ronda clasificatoria.
En la mencionada instancia, Valentina registró un tiempo de 03:24.246 para realizar el recorrido y finalizó en la segunda posición de la general, estando poco más de un segundo por detrás de la británica Harriet Harden.
Durante la final del downhill élite femenino, la colombiana concluyó su participación en la quinta casilla de la general gracias a su registro de 03:17.264 para completar el recorrido. La austriaca Valentina Höll lideró la competencia con un tiempo final de 03:14.778, mientras que el segundo lugar fue para la italiana Gloria Scarsi y el tercero para la francesa Myriam Nicole.
La siguiente parada del calendario internacional tendrá lugar del 22 al 24 de mayo en República Checa, pero solo en la modalidad de cross-country. Por su parte, la actividad del downhill continuará del jueves 28 al domingo 31 de mayo en Loudenvielle – Peyragudes (Francia).
*Con Información Comité Olímpico Colombiano
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El equipo Scott Shimano de MTB impulsa su temporada con resultados internacionales y proyección competitiva
El equipo de ciclismo de montaña respaldado por SCOTT y SHIMANO continúa consolidando su temporada 2026, reafirmando su presencia en el alto rendimiento a través de resultados, experiencia y proyección en escenarios nacionales e internacionales.
Como parte de este proceso, el equipo sumó recientemente un resultado destacado con la medalla de bronce obtenida por Angie Lara en el Campeonato Panamericano de MTB disputado en Paraguay, un logro que aporta al posicionamiento competitivo del proyecto en el contexto internacional.
Un equipo en evolución constante
El resultado alcanzado en el Panamericano se integra dentro de un proceso deportivo que combina crecimiento individual y consolidación colectiva, en una temporada que mantiene al equipo enfocado en seguir sumando actuaciones destacadas.
“Ser parte del equipo SCOTT SHIMANO es una gran oportunidad. He tenido una evolución muy importante como deportista y sigo trabajando para demostrar que las mujeres en este deporte también podemos lograr grandes resultados”, afirmó Angie Lara.
La corredora continúa su preparación con objetivos centrados en el Campeonato Nacional y en su participación en competencias internacionales. “El respaldo de las marcas es fundamental para enfrentar cada competencia con confianza y seguir dándole mayor visibilidad al ciclomontañismo”, agregó Lara.
Experiencia que fortalece el proyecto
Juan Fernando Monroy continúa su proceso competitivo dentro del equipo, aportando experiencia y trayectoria en escenarios nacionales e internacionales, con el objetivo de seguir sumando resultados durante la temporada.
“Inicio la temporada con mucha motivación, listo para representar a SCOTT SHIMANO y debutar con grandes resultados”, señaló Monroy.
A lo largo de su carrera, Monroy ha conseguido títulos nacionales y continentales, consolidándose como un referente dentro del MTB colombiano y fortaleciendo el proceso competitivo del equipo.
Un proyecto que conecta rendimiento y posicionamiento de marca
Para Alejandro Peláez, jefe de trade producto de SCOTT en Colombia, respaldar un equipo dentro del MTB colombiano responde a una visión estratégica que conecta el rendimiento deportivo con el posicionamiento de la marca en uno de los mercados más relevantes de la región.
“Colombia tiene uno de los ecosistemas de MTB más fuertes de Latinoamérica. Respaldar un equipo nos permite validar el producto en condiciones reales de competencia y demostrar el desempeño de tecnologías presentes en modelos como la Spark o la Scale”, explicó Peláez.
Desde la marca, el patrocinio deportivo se entiende además como una plataforma que permite fortalecer la conexión con la comunidad del MTB, generar contenido desde la competencia y consolidar la credibilidad técnica en un entorno altamente especializado.
“El patrocinio deportivo no se plantea únicamente como visibilidad. Es una plataforma que conecta el rendimiento deportivo con el posicionamiento de marca y el crecimiento de SCOTT en el país”, añadió.
Proyección hacia nuevos objetivos
Para la segunda parte de la temporada, el equipo mantiene su enfoque en la clasificación a competencias del ciclo olímpico, una meta que marcará el rumbo deportivo en los próximos meses.
El entrenador del equipo, Héctor Pérez, explicó que el objetivo estará en asegurar la participación de los deportistas en eventos internacionales clave.
“En esta segunda parte de la temporada, nuestros atletas deberán enfocarse en alcanzar los cupos para ser parte de la Selección Colombia en los Juegos Suramericanos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Lograr estos cupos será reflejo de un buen desempeño en la Copa Colombia y en el Campeonato Nacional”, señaló Pérez.
Innovación y rendimiento en competencia
Durante la temporada 2026, los deportistas del equipo compiten con la SCOTT Spark RC Pro, una bicicleta diseñada para el alto rendimiento en el cross country competitivo y equipada con tecnología orientada a maximizar eficiencia, control y precisión en terrenos técnicos.
Con resultados que fortalecen su presente y una planificación enfocada en nuevos retos, el equipo SCOTT SHIMANO de montaña continúa consolidándose como un proyecto que integra talento, experiencia y tecnología, con la mirada puesta en seguir compitiendo al más alto nivel y sumar nuevos podios en el calendario nacional e internacional.
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Tarso vibró con la segunda válida de la Copa Antioquia MTB 2026
Con una masiva participación de más de 250 deportistas, se disputó en el municipio de Tarso la II válida de la Copa Antioquia MTB 2026, evento que reunió a corredores provenientes de municipios como El Retiro, Girardota, Yarumal, Amagá, El Carmen de Viboral y Tarso, además de clubes como Correcaminos, Club Ciclismo Cañasgordas, Valeria Montrex, MTC Botero Bikes, Fundación Tourmalet y GW Erco Sport Fitness.
La competencia se desarrolló en un exigente circuito: 1.900 metros para las categorías menores y 2.800 metros para las mayores, con más terreno urbano, ascensos duros, zonas técnicas y un descenso vertiginoso. La alta temperatura y el fuerte sol acompañaron gran parte de la jornada, incrementando el desgaste físico de los corredores. A lo largo del recorrido, los habitantes del municipio respaldaron la competencia con constante acompañamiento y ánimo para los ciclistas.
La válida contó además con la presencia de figuras como Daniela Gaviria, reciente campeona panamericana junior en el Campeonato Panamericano de Mountain Bike 2026 en Paraguay, quien ratifi có su gran nivel competitivo, así como de nuevos talentos que siguen fortaleciendo el ciclismo de montaña en Antioquia.
La próxima válida de la Copa Antioquia de MTB está programada para el 24 de mayo en sede por definir.
RESULTADOS
*Infantil A damas
- Lucía Vargas (Correcaminos)
- Celeste Manco (Club Ciclismo Cañas)
- Aitana Rodríguez (Valeria Montrex – Yak Brake)
*Infantil B damas
- Sammy García (Club Minero Amagá)
- Luciana Carvajal (Club Ciclismo Cañas)
- María Antonia Hoyos (Club Ciclismo Cañas)
*Infantil A varones
- Juan Pablo Valencia (Rueda Libre)
- Emmanuel Ramírez (Valeria Montrex)
- Sneider Vanegas (Valeria Montrex)
*Infantil B varones
- Santiago Zapata (Ciclo Anzea Rueda Libre)
- Dylan Cardona (El Retiro Sobre Ruedas)
- Samuel Arango (Fundación Tourmalet)
*Prejuvenil damas A
- Steffany Higuita (Valeria Montrex)
- Antonia Rivera (Valeria Montrex)
- Sara Sepúlveda (Club Ciclismo Cañas)
*Prejuvenil damas B
- Susana Marín (Valeria Montrex)
- Samanta Velásquez (Club Minero)
- Salomé Agudelo (Correcaminos)
*Prejuvenil A varones
- David Arias (Team Sistecrédito Mineros)
- Salomón González (Valeria Montrex)
- Jerónimo Correa (MTC Botero Bikes)
*Prejuvenil B varones
- Emmanuel Morales (GW Erco Sport Fitness)
- Emanuel Toro (El Retiro Sobre Ruedas)
- Jerónimo Flórez (El Retiro Sobre Ruedas)
*Damas única
- Daniela Gaviria (GW Erco Sport Fitness)
- María Antonia Cardona (Valeria Montrex – Evex Colombia)
- Tatiana Ruiz (INDER Girardota)
*Máster C
- Heriberto Valencia (Nómadas)
- Henry García (GesTEC Bicitienda Gustazzo)
- Mario Botero (El Retiro Sobre Ruedas)
*Máster B
- Javier Rendón (Independiente)
- Diego Rojas (Bicitienda El Gustazo)
- Daniel Santamaría (MTC Botero Bikes)
*Máster A
- Juan Esteban Londoño (Fundación Tourmalet)
- Jailer Castañeda (Yarumal)
- Juan Carlos Galeano (Fundación Tourmalet)
*Senior
- Cristian Tamayo (MTC Botero Bikes)
- Alejandro Ríos (BT Racing Trentino)
- José Manuel Valencia (INDER Girardota)
*Junior
- Santiago Quintero (#GW Erco Sport Fitness)
- Genaro Ramírez (Astranova-Bike House Trek)
- José David Acevedo (Valeria Montrex)
*Open
- Jerónimo Bedoya (#GWErcoSportfitness)
- Santiago Arango (El Retiro Sobre Ruedas)
- Danilo Gómez (Coogranada El Santuario)
*Con Información Liga de Ciclismo Antioquia