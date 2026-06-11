Tour Auvergne-Rhone-Alpes: Wout van Aert se queda con la quinta etapa y Alex Baudin sigue vestido de amarillo

En un final a pura velocidad, Wout van Aert se adjudicó la quinta etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes. El corredor del Visma – Lease a Bike fue el más rápido en la definición y salió victorioso tras recorrer 195,8 kilómetros entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes.

El belga superó fácilmente en la definición al francés Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team) y al alemán Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los tres colombianos que siguen en carrera todos llegaron en el lote: Harold Tejada (XDS Astana Team) 83°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 108°, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) ingresó en la casilla 115°.

Con relación a la clasificación general, el francés Alex Baudin (EF Education-EasyPost) mantuvo el liderato. El segundo puesto lo ocupa su compatriota Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) a 12 segundos del líder.

La carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, continuará este viernes con la sexta etapa, una jornada montañosa de 182,3 kilómetros entre Saint-Vulbas y Crest-Voland, que incluye cuatro puertos categorizados.

Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)

Resultados Etapa 5 | Saint-Chamond – Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes (195,8 km)

1 Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike 4:31:59 2 Hugo Hofstetter NSN Cycling Team m.t. 3 Phil Bauhaus Bahrain – Victorious m.t. 4 Vito Braet Lotto Intermarché m.t. 5 Henri-François Renard Team Picnic PostNL m.t. 6 Nadav Raisberg Netcompany INEOS m.t. 7 Dorian Godon NSN Cycling Team m.t. 8 Henri Uhlig Alpecin – Premier Tech ,, 9 Bryan Coquard Cofidis m.t. 10 Matteo Trentin Tudor Pro Cycling Team m.t.

83 Harold Tejada XDS Astana Team m.t. 108 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe m.t. 115 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious m.t.



Alex Baudin, líder del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. (Foto EF Pro Cycling © Getty Images)

Clasificación General Individual

1 Alex Baudin EF Education – EasyPost 18:07:12 2 Kévin Vauquelin Netcompany INEOS 0:12 3 Oscar Onley Netcompany INEOS 0:12 4 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 0:15 5 Juan Ayuso Lidl – Trek 0:47 6 Mattias Skjelmose Lidl – Trek 0:47 7 Jørgen Nordhagen Team Visma | Lease a Bike 0:50 8 Carlos Rodríguez Netcompany INEOS 0:57 9 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 0:59 10 Léo Bisiaux Decathlon CMA CGM Team 1:00