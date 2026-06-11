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Ruta

Tour Auvergne-Rhone-Alpes: Wout van Aert se queda con la quinta etapa y Alex Baudin sigue vestido de amarillo

Publicado

Hace 2 horas

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El belga Wout van Aert ganó la quinta etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. (Foto © Tour Auvergne-Rhône-Alpes)
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Gran Premio JN: Santiago Mesa triunfa en la segunda jornada y es el nuevo líder

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El antioqueño Santiago Mesa ganó la segunda etapa del Gran Premio Jornal de Noticias 2026. (Foto Grande Prémio Jornal de Noticias © Igor Martins)
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Gran victoria de Róbigzon Oyola en el segundo capítulo del Tour de Beauce 2026

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11 junio, 2026

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El tolimense Róbigzon Oyola ganó la segunda etapa del Tour de Beauce 2026. (Foto © Tour de Beauce )
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Juan Sebastián Molano liderará al UAE Team Emirates-XRG en la novel carrera World Tour, Sprint de Copenhague

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11 junio, 2026

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El sprinter boyacense Juan Sebastián Molano lleva una victoria en la temporada. (Foto © UAE)
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