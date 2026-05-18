Connect with us

MountainBike

Doble oro más dos podios para el GW Erco Sportfitness en la Continental Series disputada en Costa Rica

Publicado

Hace 1 hora

el

Jhonatan Botero 2° y Jerónimo Bedoya 3°, en el podio de la Continental Series 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)
Temas relacionados:
Anuncio

MountainBike

Cali recibió la cuarta válida de la Copa Valle de MTB

Publicado

Hace 3 horas

el

18 mayo, 2026

Por

La pista de Pance Bike Park reunió a ciclomontañistas provenientes de diferentes regiones del país. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Seguir leyendo

MountainBike

Continental Series: podio de Jerónimo Bedoya en la prueba de Short Track

Publicado

Hace 23 horas

el

17 mayo, 2026

Por

El antioqueño Jerónimo Bedoya se subió al podio al Continental Series en Costa Rica. (Foto © GW Erco Sportfitness)
Seguir leyendo

MountainBike

Copa Mundo de MTB Corea del Sur 2026: Valentina Roa terminó 5° en el downhill

Publicado

Hace 2 semanas

el

4 mayo, 2026

Por

Valentina Roa top 5 en la Copa Mundo de MTB en Corea del Sur. (Foto Instagram © Valentina-Roa)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.