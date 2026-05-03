Los bicicrosistas colombianos dominaron ampliamente el Campeonato Panamericano de BMX Bogotá 2026

El Campeonato Panamericano de BMX, que se disputó en la pista Carlos Ramírez, del Parque Recreodeportivo El salitre, en Bogotá no solo dejó a Colombia como campeón absoluto, sino con la tranquilidad de que los procesos para el presente y el futuro de esta especialidad están garantizados.

Los bicicrosistas colombianos dominaron en las finales de Championship tras ganar los seis títulos en disputa, en las categorías élite, sub-23 y junior, tanto en damas como en varones.

En élite, Diego Arboleda logró su quinto título panamericano, al imponerse en la prueba ante sus compatriotas Carlos Ramírez y Mateo Carmona, quienes ocuparon, en ese mismo orden, los otros lugares del podio. En damas, por su parte, Valentina Muñoz se quedó con la medalla de oro, seguida de las también colombianas Gabriela Bollé y Sharid Fayad, plata y bronce, respectivamente.



Colombia, en lo más alto del podio de la categoría élite. (Foto © FCC)

El dominio colombiano superó todos los pronósticos, ya que además de los podios de la categoría élite, los riders locales también ganaron en las categorías sub-23 y junior, con atletas de la Selección Colombia o avalados para la competencia por la Federación Colombiana de Ciclismo, organizadora del certamen, en conjunto con la Comisión Panamericana de BMX y la Confederación Panamericana de Ciclismo.

En la categoría Junior se impusieron Valentina Jiménez y Sergio Andrés Garzón, mientras que en sub-23, las medallas de oro quedaron en poder de Nicole Foronda y Juan José Velásquez, todos colombianos.



Guadalupe Palacios, Valentina Jiménez y Kamila Buitrago, en el podio de la categoría júnior femenina. (Foto © FCC)

El certamen, que hace parte de los 13 grandes eventos de la temporada 2026 apoyados por el Ministerio del Deporte, con una inversión de 17.500 millones de pesos, contó con la participación de más de 1.600 riders de 16 países, de los cuales cerca de 1.100 hicieron parte de las categorías Challenge (competencias por edades, desde los siete años en adelante) y Championship (élite, sub-23 y junior).

También es importante destacar la participación de cerca de 600 niños en la modalidad de walkbike (sin pedales), con lo que se garantiza la masificación y el futuro de esta disciplina que ha llenado de gloria al país en certámenes del ciclo olímpico y mundiales.

Resultados Campeonato Panamericano

Élite varones:

Diego Arboleda (Colombia) Carlos Ramírez (Colombia) Mateo Carmona (Colombia)

Élite damas:

Valentina Muñoz (Colombia) Gabriela Bolle (Colombia) Sharid Fayad (Colombia)

Sub-23 damas:

Nicole Foronda (Colombia) Mariana Agudelo (Colombia) Natalia Mendieta (Colombia)

Sub-23 varones:

Juan José Velásquez (Colombia) Santiago Santa (Colombia) Andrés Ariza (Colombia)

Júnior damas:

Valentina Jiménez (Colombia) Guadalupe Palacios (Colombia) Kamila Buitrago (Colombia)

Júnior varones:

Sergio Garzón (Colombia) Mathias Serna (Colombia) Samuel Orjuela (Colombia)

*Con Información Prensa Mindeporte