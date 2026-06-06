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BMX

Diego Arboleda muestra un gran nivel en Francia y se sube al podio en la primera válida de la Copa Mundo de BMX 2026

Publicado

Hace 22 horas

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Diego Arboleda, Jaymio Brink y Sylvain André, en el podio de la primera válida de la Copa Mundo de BMX 2026. (Foto © @filmsbymuni)
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Diego Arboleda se luce en Francia y gana la segunda válida de la Copa Mundo de BMX 2026

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