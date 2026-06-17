Giro Next Gen 2026: Matteo Fiorin gana la cuarta etapa y Miguel Ángel Marín se mantiene en el top 10

El cuarto capítulo del Giro Next Gen 2026 terminó en manos de Matteo Fiorin (Solme Olmo Arvedi) después de un día muy disputado que contó con un recorrido de 152 kilómetros entre las localidades italianas de Matera y Corato. El talento belga, de 22 años, mató dos pájaros de un tiro, ya que también se convirtió el nuevo líder.

El corredor italiano fue el más rápido en la definición, ganando delante de sus compatriotas Nicolo Pizzi (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone) y Davide Donati (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies).

En cuanto al único colombiano en competencia, Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo), de nuevo entró en el grupo principal, esta vez en el puesto 64°, con el mismo tiempo del ganador.

Con relación a la clasificación general individual, el belga Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team) mantuvo el liderato con seis segundos de ventaja sobre el italiano Simone Zanini (XDS Astana Development Team), mientras que Marín se mantuvo en el top 10.

La ronda italiana para corredores sub-23 vivirá este jueves la quinta etapa, una jornada ondulada de 134 kilómetros por los alrededores del municipio italiano de Bacoli, localizado en la ciudad metropolitana de Nápoles.

Giro d’Italia Next Gen (2.2U)

Resultados Etapa 4 | Matera – Corato (152 km)

1 Matteo Fiorin Solme Olmo Arvedi 3:14:07 2 Nicolo Pizzi Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone m.t. 3 Davide Donati Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies m.t. 4 Seth Dunwoody Bahrain Victorious Development Team m.t. 5 Nicoló Arrighetti General Store-Essegibi-F.Ili Curia m.t. 6 Thor Michielsen Lidl-Trek Future Racing m.t. 7 Tobias Nakken Team Drali-Repsol m.t. 8 Roger Pareta Movistar Team Academy m.t. 9 Oliver Mätik Tudor Pro Cycling Team U23 m.t. 10 Jed Smithson Hagens Berman Jayco m.t. 64 Miguel Ángel Marín EF Education-Aevolo m.t.



Jasper Schoofs, líder del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)

Clasificación General Individual