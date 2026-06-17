Connect with us

Ruta

Giro Next Gen 2026: Matteo Fiorin gana la cuarta etapa y Miguel Ángel Marín se mantiene en el top 10

Publicado

Hace 38 mins

el

El italiano Matteo Fiorin ganó la cuarta etapa del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Biniam Girmay triunfa en el inicio del Tour de Bélgica; Juan Sebastián Molano abandona la carrera

Publicado

Hace 8 mins

el

17 junio, 2026

Por

El eritreo Biniam Girmay ganó la primera etapa del Baloise Belgium Tour 2026. (Foto NSN Cycling Team © Sprint Cycling)
Seguir leyendo

Ruta

Laurence Pithie se queda con el primer duelo de sprinters en el Tour de Eslovenia

Publicado

Hace 2 horas

el

17 junio, 2026

Por

El neozelandés Laurence Pithie ganó la primera etapa del Tour de Eslovenia 2026. (Foto Archivo © 4 Jours de Dunkerque / GP des Hauts-de-France)
Seguir leyendo

Ruta

Femke de Vries, primera portadora de la camisa amarilla de líder en la Vuelta a Suiza femenina

Publicado

Hace 4 horas

el

17 junio, 2026

Por

La neerlandesa Femke de Vries, en el podio como líder de la Vuelta a Suiza femenina 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.