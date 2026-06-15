Empresas y Marcas
GW Bicicletas se suma a la fiebre mundialista; el fútbol y el ciclismo unidos en la nueva colección
La marca GW Bicicletas, líder en el mercado colombiano y que cree en el potencial deportivo del país, se sumó a la fiebre mundialista y presentó una nueva colección, en el que el fútbol y el ciclismo, los dos deportes con más seguidores en el país, van de la mano.
“Nos une la pasión, las personas que hoy son apasionadas por el fútbol, muchos de ellos también son ciclistas. Y muchos apasionados por el fútbol, tal vez han pensado iniciar en el ciclismo”, dijo Jorge Villegas, director de Mercadeo de GW en Medellín.
Como es costumbre todos los años, la marca lanzó su ‘Colección Colombia’, pero esta es diferente por cuenta del Mundial 2026, por lo que ofrecieron un stock más amplio con pantalonetas, camisetas, medias y hasta caramañolas con los colores patrios, pensados tanto para ciclistas de alto rendimiento como para quienes simplemente quieren pedalear en sus tiempos libres con el tricolor nacional.
“Es ese orgullo que uno siente cuando ve a un ciclista en alguno de los puertos de las diferentes ciudades y ve la bandera de Colombia o el emblema puesto en alguien, y así también lo sienten las personas que no hacen deporte, pero que respetan a ese ciclista incluso aún más con ese uniforme”, agregó Villegas.
Estrategia al respaldo deportivo
GW, es la marca con más medallas olímpicas en el ciclismo colombiano, contando en principio con las conquistadas por Mariana Pajón, Carlos Oquendo y Carlos Ramirez en el BMX. Asimismo, trabaja con atletas como Javier Zapata, cinco veces Guinness Record en Biketrial y además tiene su propio equipo de MTB con campeones nacionales y panamericanos.
“Hoy tenemos usuarios que tienen bicicletas de altísimo costo de otras marcas y prefieren nuestro textil”, añadió Villegas. La ‘colección Colombia Montañas de Macondo’ es la expresión más visible de esa apuesta, pero no la única: GW mantiene líneas constantes para todas las modalidades del ciclismo, desde la ruta, MTB y BMX
Nuevos lanzamientos
Por otro lado, la marca tiene dos lanzamientos en la modalidad de ruta que buscan cubrir el espacio entre las bicicletas de baja gama y las de alto rendimiento: la bicicleta aero GW Mortirolo, de aluminio con tenedor en carbón y la GW Zoncolan, de perfil escalador.
De igual forma, en el BMX se alista el marco G-Force en fibra de carbón que ya ganó título panamericano en Bogotá y que se alista para competir en los próximos Juegos Olímpicos. Un desarrollo que va de la mano de Diego Arboleda y Mariana Pajón.
Por ahora, el reto inmediato es más sencillo: lograr que el próximo ciclista suba a una montaña colombiana lo haga con los colores del país. El Mundial y el orgullo, son razones más que suficientes para emprender este nuevo desafío junto a la marca GW.
*Con Informacion GW Bicicletas
Empresas y Marcas
GW llega a la Tatacoa Race 2026 con una Volcano edición especial inspirada en el desierto colombiano
Hasta el 7 de junio, el departamento del Huila será escenario de una nueva edición de la Tatacoa Race, una de las competencias más desafiantes y atractivas del calendario nacional para los amantes del ciclismo del MTB y el gravel. Además de promover el deporte y la exploración de los paisajes colombianos, el evento se ha destacado por impulsar iniciativas con enfoque social y ambiental que buscan generar un impacto positivo en el territorio.
Como parte de esta alianza, la marca presenta una edición especial de la GW Volcano, una bicicleta de gravel, intervenida con un diseño exclusivo inspirado en los paisajes y la esencia que hacen de la Tatacoa Race una experiencia única para quienes se atreven a recorrer sus caminos.
La Tatacoa Race se caracteriza por ofrecer diversos escenarios que ponen a prueba la resistencia, la técnica y el espíritu de aventura de los participantes a otro nivel.»Es una carrera que reúne dos escenarios únicos: el verde de la montaña y el ocre de las zonas desérticas del Huila. Una experiencia que reta a los riders y demuestra que los nómadas no se rinden», destaca Jorge Andrés Flórez, director comercial y cofundador de la Tatacoa Race.
Precisamente esa esencia fue la fuente de inspiración para la edición especial de la GW Volcano. Sus tonalidades recorren amarillos cálidos, naranjas y rojos profundos que evocan la tierra, el polvo y los atardeceres característicos del desierto, mientras que sus líneas buscan transmitir el movimiento, la exploración y la aventura presentes en cada kilómetro de la competencia.
Con una estética limpia y contemporánea, la bicicleta conserva un diseño elegante y atemporal que resalta el carácter exclusivo de esta edición. Más que una intervención gráfica, se trata de una pieza conmemorativa que busca capturar la identidad de uno de los eventos más representativos del ciclismo de aventura en Colombia.
Esta edición especial fue desarrollada exclusivamente para la Tatacoa Race 2026, convirtiéndose en un homenaje único a la carrera, a su territorio y a los ciclistas que aceptan el desafío de conquistar sus rutas.
Para la organización del evento, la presencia de GW aporta un valor especial a esta edición. «GW es una pieza clave como patrocinador oficial de la categoría Gravel. Su reconocimiento en el ciclismo colombiano fortalece nuestra misión de ofrecer una experiencia única para los participantes«, afirma Flórez.
Con iniciativas como esta, GW continúa fortaleciendo su vínculo con la comunidad ciclista y apoyando eventos que promueven el deporte, la aventura y la exploración de los paisajes que hacen de Colombia un destino único para pedalear.
*Con Información Prensa GW Bicicletas
Empresas y Marcas
Orbea pedalea con fuerza en el mercado colombiano
La marca española Orbea sigue pedaleando con fuerza en Colombia para posicionar sus bicicletas en un mercado que continúa creciendo. Germán Leandro Pérez, director de Mellvar, partner local para la representación en el país, habló con la Revista Mundo Ciclístico, para contarnos sobre los objetivos que tiene el reconocido fabricante de bicicletas, de la mano de la extensa trayectoria y experiencia del Grupo Vardí.
“Desde Mellvar hemos hecho un esfuerzo muy importante por construir una red sólida de distribuidores en todo el país, no solo aumentando cobertura, sino también elevando la experiencia con el ciclista. Hoy contamos con distribuidores más capacitados, con mejor exhibición de producto y alineados con los valores de marca”, empezó por decir el director de Mellvar.
Orbea en Colombia: ¿Qué se ha hecho y qué viene?
En estos últimos años, el trabajo con Orbea en Colombia ha estado enfocado en tres pilares fundamentales: fortalecimiento de la red de distribuidores, posicionamiento de marca y cercanía con el ciclista colombiano.
Otro hito clave ha sido el primer dealer meeting en 2025, donde reunimos a más de 50 distribuidores a nivel nacional. Este tipo de espacios nos permitió compartir visión, alinear estrategias y consolidar una comunidad alrededor de Orbea en Colombia.
En paralelo, hemos trabajado en visibilidad de marca, activaciones y desarrollo del mercado, especialmente en segmentos clave como MTB, carretera y e-bike, donde vemos un potencial enorme de crecimiento en el país.
Hacia adelante, nuestro enfoque es aún más ambicioso. Queremos que Orbea sea reconocida no solo como una marca premium, sino como una marca cercana, aspiracional y relevante para el ciclista colombiano. Nuestro objetivo es claro: que cuando un ciclista colombiano piense en dar el siguiente paso en su bicicleta, Orbea sea su mejor opción.
¿Cuál es el plan de expansión de la marca en los próximos años?
Está basado en un crecimiento sostenible, estratégico y diferenciador, donde no buscamos estar en todos lados, sino estar en los lugares correctos, con la experiencia correcta.
En términos de cobertura, seguimos identificando ciudades y regiones con alto potencial donde aún podemos fortalecer presencia, siempre de la mano de distribuidores que compartan nuestra visión de marca y servicio y que quieran tener un modelo de negocios sano y rentable… lejos de la guerra de precios que a día de hoy muchas otras marcas sufren.
Pero más allá de abrir nuevos puntos, nuestro foco principal es profundizar la calidad de la red actual. Queremos distribuidores más rentables, más profesionales y más conectados con el ciclista.
Hay tres líneas clave en nuestro plan de expansión:
- Expansión geográfica inteligente
Llegar a nuevas ciudades intermedias y mercados emergentes del ciclismo en Colombia, donde el crecimiento del deporte es evidente. Este 2026 comenzamos a tener nuestras primeras tiendas insignia en las principales ciudades del país con gran éxito, reforzando que el camino que tomamos es el correcto y nos diferencia de la competencia
- Desarrollo de categorías clave
Vemos un crecimiento muy fuerte en segmentos como, E-bikes, Gravel, MTB de alto desempeño y carretera de alta gama. Vamos a seguir invirtiendo en educación del mercado para acelerar la adopción, especialmente en e-bikes.
- Construcción de marca y comunidad
Hoy más que nunca, las marcas que crecen son las que conectan emocionalmente. Vamos a apostar por activaciones con la comunidad, test rides y experiencias de producto, presencia en eventos y carreras, además de contenido y storytelling local.
Finalmente, algo muy importante es que Orbea tiene un ADN muy claro: innovación, personalización y cercanía. Nuestro reto es traducir ese ADN global al contexto colombiano, de manera auténtica.
Si lo logramos, no solo vamos a crecer en volumen, sino en valor de marca, que es lo que realmente sostiene el negocio a largo plazo.
No queremos hacer las cosas como se venían haciendo en la industria, queremos proponer algo diferente y que el ciclista sienta que la marca está alineada con sus propios valores.
¿Cómo va la expansión de Orbea en el mercado colombiano desde su llegada en 2023?
Desde nuestra llegada en 2023, la expansión de Orbea en Colombia ha sido muy positiva y, sobre todo, estructurada. Hemos priorizado construir bases sólidas en lugar de crecer de manera acelerada sin control, y eso hoy nos permite hablar de un desarrollo sostenible de la marca.
En esta primera etapa, nos enfocamos en establecer una red de distribuidores fuerte y bien alineada, seleccionando socios estratégicos en las principales ciudades del país. Más que cantidad, hemos buscado calidad: puntos de venta que realmente representen la marca, que entiendan al cliente y que ofrezcan una experiencia acorde al posicionamiento premium de Orbea.
Hoy ya tenemos presencia en las principales regiones del mercado, y lo más importante es que hemos logrado fortalecer la relación con nuestros distribuidores, trabajar de manera más cercana con ellos y acompañarlos en el crecimiento del negocio. Eso ha sido clave para acelerar la adopción de la marca.
Otro avance importante ha sido el incremento progresivo en la visibilidad de Orbea. Cada vez más ciclistas en Colombia reconocen la marca, no solo por su diseño y tecnología, sino también por su propuesta de valor: personalización, innovación y una conexión muy fuerte con el usuario final.
En 2025, hemos vendido mas de 1100 unidades de gama media y media alta y desde que comenzamos con la distribución de Orbea, ya hay mas de 2500 bicis rodando en suelo Colombiano, lo cual nos llena de orgullo.
Más allá de los resultados comerciales, lo más valioso es que ya se empieza a construir algo más importante: reputación de marca. Orbea está pasando de ser una marca aspiracional a una marca considerada dentro de las decisiones reales de compra del ciclista colombiano.
En resumen, la expansión va por muy buen camino: con bases sólidas, con una red comprometida y con un objetivo claro de seguir creciendo de manera inteligente, consistente y cercana al ciclista.
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Magene T600 Eco Smart Trainer: el rodillo inteligente del XDS Astana Team llega a Latinoamérica
En el ciclismo actual, entrenar puertas adentro ya no significa resignar sensaciones, precisión ni exigencia. Por el contrario, el entrenamiento indoor se ha convertido en una extensión directa del rendimiento competitivo, y es allí donde el Magene T600 Eco Smart Trainer quiere marcar diferencia: como una plataforma pensada para ciclistas que buscan potencia, análisis, conectividad y una experiencia mucho más cercana a la ruta real.
Ese posicionamiento gana todavía más valor por el contexto que rodea a la marca. Magene es patrocinador del XDS Astana Team, escuadra que ya suma tres victorias de etapa en el Giro de Italia 2026, consolidando un momento deportivo que refuerza la visibilidad y la confiabilidad de la marca en el máximo nivel del ciclismo internacional.
La propia ficha oficial presenta al T600 Eco Smart Trainer como un modelo insignia para el trabajo en interiores, con prestaciones mejoradas y funciones refinadas. Entre sus grandes cartas de presentación están el motor síncrono de imanes permanentes de tercera generación, capaz de alcanzar hasta 110 N·m de torque, y la incorporación de cinco métricas clave orientadas al análisis dinámico del pedaleo.
Uno de los rasgos más llamativos del T600 Eco está en su propuesta energética. Magene señala que este rodillo convierte la energía del pedaleo en electricidad reutilizable, gracias a su sistema de descarga de energía externa. En la práctica, esto se traduce en la posibilidad de alimentar otros dispositivos mediante su puerto Type-C, con carga inversa de hasta 20W bajo protocolo USB-PD, una función poco habitual dentro del segmento.
En rendimiento puro, la apuesta es ambiciosa. La marca declara una potencia máxima de 2800W, una precisión de potencia de ±1% y una capacidad de simulación de pendiente máxima del 27%. A esto añade una arquitectura de rotor externo que, según la ficha, mejora la eficiencia en la generación de potencia, reduce las fluctuaciones de voltaje y optimiza la disipación térmica, contribuyendo a una salida estable incluso en sesiones largas de alta intensidad.
El T600 Eco también está diseñado para ofrecer una lectura más profunda de la pedalada. Entre sus funciones sobresalen el análisis de pedal smoothness, orientado a visualizar la fluidez y consistencia del gesto, y el monitoreo de left & right balance, útil para observar en tiempo real la distribución de potencia entre ambas piernas. Son herramientas que elevan el rodillo de simple simulador a verdadero aliado de entrenamiento.
A estas funciones se suman prestaciones pensadas para enriquecer la experiencia indoor. El equipo soporta power smoothing, heart rate bridging, downhill simulation —con adaptador de corriente— y road simulation desde la app Onelap. Es decir, no se limita a ofrecer resistencia: busca recrear una experiencia más inmersiva y con mayor valor de análisis para el ciclista que entrena con intención.
La conectividad también juega un papel central en esta propuesta. La ficha oficial indica compatibilidad con BLE FTMS, conexión simultánea para tres dispositivos Bluetooth, además de ANT+, Ethernet y Wi-Fi de 2,4 GHz. En un ecosistema cada vez más orientado al dato, la simulación y la interconexión entre plataformas, este abanico técnico fortalece mucho el perfil premium del producto.
En construcción, el T600 Eco recurre a un sistema direct drive, con estructura principal en aluminio de fundición a presión, carcasa lateral en ABS y patas de material compuesto. Su diseño plegable en forma de V busca equilibrar estabilidad y facilidad de almacenamiento. Desplegado mide 735 x 445 x 510 mm; plegado, 210 x 445 x 510 mm; y su peso neto es de 15,7 kg. Además, admite bicicletas MTB de 26″ a 29″ y de ruta 700C.
Magene añade que el equipo puede funcionar tanto conectado a la corriente como en modo de energía autogenerada, mientras que el nivel de ruido se mantiene por debajo de 56 dB a 1,5 metros y 25 km/h, un punto importante para quienes entrenan en apartamentos o espacios compartidos. En la caja, además, llega una dotación amplia que incluye adaptador de corriente y cable, cassette, tapete plegable de 4 mm, elevador delantero de rueda de perfil bajo, cable de carga C a C, protector de rotor, espaciadores, guía de inicio rápido y llave hexagonal de 5 mm, entre otros accesorios.
Para los lectores de Revista Mundo Ciclístico, el Magene T600 Eco Smart Trainer se perfila como una alternativa especialmente atractiva para quienes quieren llevar el entrenamiento indoor a una dimensión más seria, más tecnológica y más completa. Potencia, precisión, conectividad avanzada y una propuesta energética diferenciadora hacen de este modelo una opción muy seductora dentro del segmento. La invitación es a buscarlo a través de distribuidores autorizados en Colombia y en toda Latinoamérica, para contar con respaldo comercial, garantía y acceso confiable al ecosistema oficial de la marca.