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Cali recibió la cuarta válida de la Copa Valle de MTB
En la pista de Pance Bike Park XCO, ubicada en Cali, se realizó la cuarta válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de MTB, un evento que reunió a deportistas provenientes de diferentes regiones del país, quienes llegaron con el objetivo de sumar puntos y buscar su clasificación a los principales eventos del ciclo olímpico de la Federación Colombiana de Ciclismo, entre ellos los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el Campeonato Mundial de Val di Sole, Italia, y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La exigente pista de 4 kilómetros, reconocida por su nivel técnico y natural, sirvió no solo como escenario de competencia deportiva, sino también como espacio de integración y turismo para las delegaciones participantes, que tuvieron la oportunidad de disfrutar del entorno ecológico del ecoparque de Pance, uno de los principales afluentes naturales de la capital vallecaucana.
Para Lucio Goyes, presidente de la Comisión Vallecaucana de MTB, este tipo de competencias representan una gran oportunidad para fortalecer el ciclomontañismo colombiano y consolidar a Cali como sede de eventos de alto nivel. “Es muy importante que la Federación Colombiana de Ciclismo tenga en cuenta la pista de Cali para este tipo de clasificaciones a las selecciones Colombia”, destacó el dirigente.
En lo deportivo, la jornada dejó destacados campeones en cada categoría, ratificando el alto nivel competitivo del evento. En Teteros sin pedales, el ganador fue Mathias García Zura, de Roldanillo y representante del Club Súper Amigos Bike, mientras que en Teteros con pedales el primer lugar fue para Sebastián Yule Mendoza, del Club Caña y Trapiche de Jamundí.
En las categorías infantiles sobresalieron Juan Manuel Chirivi Rangel, campeón de Preinfantil A, y Emiliano Jaramillo Muñoz, vencedor de Preinfantil B. En femenino, las campeonas fueron María Victoria Lasso Chamorro en Preinfantil A Femenino y Eileen Gabriela Díaz Portilla en Preinfantil B Femenino.
Dentro de las categorías Infantil, el primer lugar de Infantil A fue para Samuel Barrero Naranjo, mientras que Dilan Maya Arias dominó la categoría Infantil B. En la rama femenina se destacaron Sheila Isabela Ruiz Sánchez, ganadora de Infantil A Femenino, y Gabriela Gómez, campeona de Infantil B Femenino.
En la categoría Prejuvenil A, el título quedó en manos de Juan José Leiva Motato, del Club Sinfronteras Sevilla, mientras que Juan José Flor Tosne, de Popayán, conquistó la categoría Prejuvenil B. En femenino, las vencedoras fueron Luciana Ríos Peña en Prejuvenil A Femenino y Laura Castro en Prejuvenil B Femenino.
Las categorías de alto rendimiento también ofrecieron grandes emociones. En Élite Femenino, la vencedora fue Gloria Garzón Mosquera, mientras que la categoría Élite Masculino fue dominada por Iván López, de Soacha, quien se consolidó como el mejor de la jornada tras una destacada actuación en el exigente circuito caleño.
En Junior, el campeón fue Jacobo Castañeda Toro, de Pereira, mientras que en Junior Femenino el primer lugar fue para María Camila Salazar Escobar, representante de La Cumbre.
Las categorías máster también dejaron importantes protagonistas: Víctor Alonso Ortega Usme ganó la Máster A; Juan Carlos Narváez se coronó en Máster B1; Yohan Arias obtuvo el triunfo en Máster B2; Alejandro Chala lideró la Máster C1; Orlando Bazante fue campeón de la Máster C2; y Carlos Alberto Gaviria Quitán se impuso en la Máster D. En la rama femenina, Irma Lucía Hernández Hurtado obtuvo el primer lugar en Máster Femenino.
Finalmente, en la categoría Promocional, el ganador fue Edwin Rivera, del Club BTT Recio Norte de Cali, reafirmando el alto nivel competitivo de esta válida nacional.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
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Doble oro más dos podios para el GW Erco Sportfitness en la Continental Series disputada en Costa Rica
El equipo GW Erco Sportfitness volvió a dejar en alto el nombre del equipo en la Continental Series disputada en Costa Rica, una competencia marcada por la dureza del recorrido, el barro y las cambiantes condiciones climáticas que pusieron a prueba a los mejores especialistas del cross country del continente.
La gran actuación del conjunto colombiano estuvo encabezada por las victorias de Daniela Gaviria y Santiago Quintero en las categorías junior, mientras que en la élite masculina Jhonatan Botero finalizó segundo y Jerónimo Bedoya completó el podio en la tercera posición.
La competencia se desarrolló en el Adventure Park de San José de la Montaña, Heredia, sobre los 1.800 metros de altitud, en un exigente circuito de 4,5 kilómetros diseñado para el Cross Country Olímpico (XCO), con largas ascensiones, sectores técnicos y una pista que cambió radicalmente con la llegada de la lluvia.
Desde las primeras competencias del día, el equipo mostró solidez en un trazado que inició rápido y seco, pero que terminó convertido en una pista pesada y resbaladiza debido al aguacero que cayó durante la jornada.
Daniela Gaviria, una de las figuras del día, destacó la manera en que cambió el circuito con el paso de las vueltas y la lluvia: “Arrancamos con la pista un poco seca, más rápida y complicada. Después empezó a llover y se puso mucho más técnica y muy dura. Las piernas súper bien y todavía con buenas sensaciones”.
Por su parte, Santiago Quintero confirmó su gran momento internacional al quedarse con el triunfo junior masculino, resultado que le entrega puntos claves para el ranking mundial y un importante impulso de cara al Campeonato Mundial de agosto.
“Son unos puntos bastante importantes porque nos pueden poner más o menos en el top 3 o top 4 del ranking mundial. Las expectativas para el mundial son tratar de hacer un top 5 y el sueño es llegar a conseguir una medalla”, dijo Quintero.
En la categoría élite, la carrera se convirtió en una verdadera batalla contra el barro. La lluvia transformó completamente el circuito y obligó a los corredores a afrontar descensos extremadamente delicados y ascensos mucho más pesados.
Allí apareció la experiencia de Jhonatan Botero, quien logró una valiosa segunda posición que le permitió seguir sumando puntos importantes para el ranking olímpico y continental.
“Muy contento con el rendimiento y las sensaciones. Nos llevamos un valioso segundo lugar y, lo más importante, unos grandes puntos que ayudan al ranking. También sumamos para Colombia pensando en los Juegos Olímpicos y prácticamente aseguramos el cupo para Juegos Centroamericanos”, indicó Botero.
Además de las victorias junior de Santiago Quintero y Daniela Gaviria, ambos corredores obtuvieron el denominado “Golden Ticket” para futuras Copas del Mundo.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Continental Series: podio de Jerónimo Bedoya en la prueba de Short Track
El ciclomontañista colombiano Jerónimo Bedoya, corredor del GW Erco Sportfitness, logró un destacado tercer lugar en la prueba de Short Track (XCC) en la Continental Series – American Series, disputada en el Adventure Park de Heredia, en Costa Rica, resultado que le permitió subir al podio en una competencia de alto nivel internacional y seguir sumando puntos importantes para el ranking UCI.
Bedoya volvió a demostrar sus condiciones en las pruebas explosivas, en suelo tico. En un circuito rápido y exigente de 1,5 kilómetros, el antioqueño respondió con una actuación sólida, manteniéndose siempre en la pelea por las primeras posiciones frente a corredores de diferentes países del continente.
La victoria fue para el brasileño José Gabriel Marqués, mientras que el mexicano Iván Aguilar ocupó la segunda posición. El tercer lugar quedó en manos de Bedoya, quien ratificó el buen momento deportivo que atraviesa en esta temporada internacional.
El GW Erco Sportfitness continuará su participación en la Continental Series con las pruebas de Cross Country Olímpico (XCO), competencia que se disputa en territorio costarricense.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Copa Mundo de MTB Corea del Sur 2026: Valentina Roa terminó 5° en el downhill
La ciclomontañista colombiana Valentina Roa finalizó en la quinta posición de la competencia de downhill élite femenino en la primera parada de la Copa Mundo de Ciclomontañismo que se desarrolló en YongPyong, Corea del Sur.
Mona YongPyong fue la sede para esta primera competencia que no era recibida por un país asiático desde hace más de dos décadas. Además, la sede surcoreana también fue sede de algunas pruebas de esquí durante los pasados Juegos Olímpicos de Invierno Pieonchang 2018.
La competencia en territorio asiático acogió las modalidades de cross-country olímpico, short track y downhill. Precisamente, en esta última, Valentina Roa fue la representante nacional en la prueba femenina élite que comenzó con la ronda clasificatoria.
En la mencionada instancia, Valentina registró un tiempo de 03:24.246 para realizar el recorrido y finalizó en la segunda posición de la general, estando poco más de un segundo por detrás de la británica Harriet Harden.
Durante la final del downhill élite femenino, la colombiana concluyó su participación en la quinta casilla de la general gracias a su registro de 03:17.264 para completar el recorrido. La austriaca Valentina Höll lideró la competencia con un tiempo final de 03:14.778, mientras que el segundo lugar fue para la italiana Gloria Scarsi y el tercero para la francesa Myriam Nicole.
La siguiente parada del calendario internacional tendrá lugar del 22 al 24 de mayo en República Checa, pero solo en la modalidad de cross-country. Por su parte, la actividad del downhill continuará del jueves 28 al domingo 31 de mayo en Loudenvielle – Peyragudes (Francia).
*Con Información Comité Olímpico Colombiano