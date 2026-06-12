Los líderes del ranking nacional, protagonistas en el inicio de la segunda Válida Nacional de Pista

El Velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez abrió este jueves las competencias de la segunda Válida Nacional de Pista 2026, certamen que reúne a los mejores exponentes del ciclismo de pista colombiano y que durante tres días será escenario de intensas disputas en las categorías prejuvenil, juvenil y élite.

La primera jornada estuvo marcada por las pruebas de velocidad, keirin y ómnium, que entregaron los primeros títulos del evento y permitieron disfrutar del talento de figuras consolidadas y nuevas promesas del ciclismo nacional.

La prueba más extensa del día fue el Ómnium Élite Masculino, que se definió tras las competencias de scratch, tempo, eliminación y carrera por puntos. El bogotano Brandon Vega (Bogotá IDRD) se adjudicó el título general luego de sumar 150 puntos, producto de una actuación consistente a lo largo de toda la jornada. La medalla de plata quedó en manos de su compañero de equipo Javier Jamaica, con 144 unidades, mientras que el bronce fue para Juan Pablo Ortega (NU Colombia), con 125 puntos.

En la prueba final por puntos del ómnium, Jamaica fue el gran vencedor al imponerse con 50 puntos, seguido por Brandon Vega con 42 y Juan Esteban Rojas, del Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral, con 40 unidades, resultado que terminó consolidando la clasificación definitiva del certamen.

La velocidad individual juvenil femenina dejó como campeona a Manuela Loaiza, del Club Medio Fondo, quien dominó la prueba desde la clasificación y ratificó su superioridad en las rondas eliminatorias para quedarse con la medalla de oro. La representante de Casanare, Danna Valentina Martínez, obtuvo la plata, mientras que el bronce fue para la bogotana Laura Sofía Rendón.

En la ronda clasificatoria de los 200 metros lanzados, Loaiza ya había mostrado su favoritismo al registrar el mejor tiempo de la jornada con 11.384 segundos, encabezando el grupo de velocistas juveniles que avanzó a las fases decisivas.



Primera jornada de la segunda Válida Nacional de Pista 2026. (Foto Liga de Ciclismo de Antioquia © Duver Alexander Pérez)

Otra de las grandes figuras del día fue la velocista antioqueña Stefany Cuadrado (Orgullo Paisa), quien conquistó la medalla de oro en la velocidad élite femenina. La campeona nacional y referente de la velocidad colombiana dominó todas las fases de la competencia y se impuso en la final a Valeria Hernández (Bogotá IDRD), ganadora de la plata. El podio fue completado por Luna Álvarez (Atlántico), quien obtuvo la medalla de bronce.

Cuadrado también había liderado la clasificación de los 200 metros lanzados con un destacado registro de 10.767 segundos, confirmando su condición de favorita desde el inicio de la jornada.

En el keirin juvenil masculino, el triunfo correspondió a Juan José Calderón (Atletas del Futuro), quien se impuso en una emocionante final para quedarse con la medalla de oro. La plata fue para Fabián Camilo Sánchez (Bogotá IDRD) y el bronce para el antioqueño Juan José Vargas, completando un podio de alto nivel competitivo.

Por su parte, el keirin élite masculino tuvo como gran vencedor al campeón mundial y referente internacional Kevin Quintero, quien representando a Colombia se llevó la medalla de oro tras dominar la final disputada en el velódromo antioqueño. La medalla de plata fue para Juan Esteban Duque (Antioquia), mientras que el bronce quedó en manos de Nicolás Andrés Olivera (Colombia).

La jornada inaugural dejó en evidencia el excelente nivel del ciclismo de pista colombiano y el protagonismo de los principales velocistas y fondistas del país, quienes continuarán hoy viernes la disputa por los títulos de la II Válida Nacional de Pista 2026, certamen organizado en Medellín por la Federación Colombiana de Ciclismo, con el apoyo del Inder Medellín y la Liga de Ciclismo de Antioquia.

RESULTADOS PRIMERA JORNADA

*Con Información de Fedeciclismo