Pista
Los líderes del ranking nacional, protagonistas en el inicio de la segunda Válida Nacional de Pista
El Velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez abrió este jueves las competencias de la segunda Válida Nacional de Pista 2026, certamen que reúne a los mejores exponentes del ciclismo de pista colombiano y que durante tres días será escenario de intensas disputas en las categorías prejuvenil, juvenil y élite.
La primera jornada estuvo marcada por las pruebas de velocidad, keirin y ómnium, que entregaron los primeros títulos del evento y permitieron disfrutar del talento de figuras consolidadas y nuevas promesas del ciclismo nacional.
La prueba más extensa del día fue el Ómnium Élite Masculino, que se definió tras las competencias de scratch, tempo, eliminación y carrera por puntos. El bogotano Brandon Vega (Bogotá IDRD) se adjudicó el título general luego de sumar 150 puntos, producto de una actuación consistente a lo largo de toda la jornada. La medalla de plata quedó en manos de su compañero de equipo Javier Jamaica, con 144 unidades, mientras que el bronce fue para Juan Pablo Ortega (NU Colombia), con 125 puntos.
En la prueba final por puntos del ómnium, Jamaica fue el gran vencedor al imponerse con 50 puntos, seguido por Brandon Vega con 42 y Juan Esteban Rojas, del Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral, con 40 unidades, resultado que terminó consolidando la clasificación definitiva del certamen.
La velocidad individual juvenil femenina dejó como campeona a Manuela Loaiza, del Club Medio Fondo, quien dominó la prueba desde la clasificación y ratificó su superioridad en las rondas eliminatorias para quedarse con la medalla de oro. La representante de Casanare, Danna Valentina Martínez, obtuvo la plata, mientras que el bronce fue para la bogotana Laura Sofía Rendón.
En la ronda clasificatoria de los 200 metros lanzados, Loaiza ya había mostrado su favoritismo al registrar el mejor tiempo de la jornada con 11.384 segundos, encabezando el grupo de velocistas juveniles que avanzó a las fases decisivas.
Otra de las grandes figuras del día fue la velocista antioqueña Stefany Cuadrado (Orgullo Paisa), quien conquistó la medalla de oro en la velocidad élite femenina. La campeona nacional y referente de la velocidad colombiana dominó todas las fases de la competencia y se impuso en la final a Valeria Hernández (Bogotá IDRD), ganadora de la plata. El podio fue completado por Luna Álvarez (Atlántico), quien obtuvo la medalla de bronce.
Cuadrado también había liderado la clasificación de los 200 metros lanzados con un destacado registro de 10.767 segundos, confirmando su condición de favorita desde el inicio de la jornada.
En el keirin juvenil masculino, el triunfo correspondió a Juan José Calderón (Atletas del Futuro), quien se impuso en una emocionante final para quedarse con la medalla de oro. La plata fue para Fabián Camilo Sánchez (Bogotá IDRD) y el bronce para el antioqueño Juan José Vargas, completando un podio de alto nivel competitivo.
Por su parte, el keirin élite masculino tuvo como gran vencedor al campeón mundial y referente internacional Kevin Quintero, quien representando a Colombia se llevó la medalla de oro tras dominar la final disputada en el velódromo antioqueño. La medalla de plata fue para Juan Esteban Duque (Antioquia), mientras que el bronce quedó en manos de Nicolás Andrés Olivera (Colombia).
La jornada inaugural dejó en evidencia el excelente nivel del ciclismo de pista colombiano y el protagonismo de los principales velocistas y fondistas del país, quienes continuarán hoy viernes la disputa por los títulos de la II Válida Nacional de Pista 2026, certamen organizado en Medellín por la Federación Colombiana de Ciclismo, con el apoyo del Inder Medellín y la Liga de Ciclismo de Antioquia.
RESULTADOS PRIMERA JORNADA
*Con Información de Fedeciclismo
Paracycling
Campeonato Nacional de Paracycling 2026: Bogotá sigue liderando en la pista tras dos jornadas
La delegación bogotana se afianzó como líder sólido del Campeonato Nacional de Paracycling en Pista y Ruta, que se disputa en el Velódromo Luis Carlos Galán, tras la segunda jornada del ciclismo de pista, sumando 27 medallas (17 oros, 5 platas y 5 oros), seguido por Boyacá con 9 (5-1-3) y Antioquia con 14 (2-5-7).
Dentro de los medallistas de oro del día estuvieron Edwin Matiz, Esneider Muñoz, Paula Ossa, Diego Dueñas, Juan José Ríos y Eulises León, entre otros.
La programación incluyó pruebas de kilómetro contrarreloj, persecución individual y eliminación, modalidades que permitieron definir nuevos campeones nacionales y confirmar el gran nivel competitivo de las 16 delegaciones participantes.
En la prueba del kilómetro contrarreloj para hombres C2, el representante de Caldas, Cristian David Romero se quedó con el título nacional tras registrar un tiempo de 1:15.299. La medalla de plata fue para el cundinamarqués Iván Camilo Barreto, mientras que el bronce correspondió al antioqueño Julián Camilo Gil.
La categoría C3 masculina tuvo un destacado dominio bogotano. Carmelo Sánchez conquistó la medalla de oro con un registro de 1:14.508, seguido por su compañero de delegación Juan Camilo Méndez, quien obtuvo la plata. El boyacense Paulo César López completó el podio en la tercera posición.
En el kilómetro C4 masculino, el bogotano Juan José Ríos volvió a demostrar su fortaleza en la pista al adjudicarse el título nacional con un tiempo de 1:08.378. El vallecaucano Guido Fernando Cardona se quedó con la plata, mientras que el también capitalino John Esteban Medina obtuvo el bronce.
La prueba del kilómetro C5 masculino entregó una de las actuaciones más sobresalientes del día gracias a Edwin Fabián Matiz, de Bogotá, quien registró 1:04.959 para quedarse con la medalla de oro. El antioqueño Carlos Andrés Vargas fue segundo y el vallecaucano Luis Miguel Cifuentes ocupó la tercera posición.
Entre las damas de la categoría C2, la múltiple campeona nacional e internacional Daniela Carolina Munévar, de Boyacá, sumó un nuevo título a su palmarés al imponerse con un tiempo de 1:26.676. La plata fue para la vallecaucana Yady Vanessa Fernández, mientras que el bronce quedó en manos de la antioqueña Natalia Andrea Correa.
Por su parte, en la categoría C5 femenina, la bogotana Paula Andrea Ossa ratificó su excelente momento deportivo al conquistar el oro con un registro de 1:16.663. La medalla de plata fue para la representante de Cundinamarca Laura Valentina Pedroza.
Las competencias de persecución individual para deportistas visuales (categoría B) también fueron protagonistas de la jornada. En la rama femenina, la bogotana Sara Cruz se adjudicó el título nacional tras alcanzar a su rival durante la final por el oro, superando a la vallecaucana Saray Castillo Ramírez, quien obtuvo la medalla de plata. El bronce quedó en manos de la antioqueña Daniela Alejandra Miranda.
En la final masculina de la categoría B, el antioqueño Nelson Javier Serna se proclamó campeón nacional luego de registrar un tiempo de 4:19.718 y superar a Miguel Ángel Bolívar, también de Antioquia, quien se quedó con la medalla de plata.
La categoría II1 masculina disputó el kilómetro contrarreloj, prueba en la que el boyacense José Guillermo González volvió a subir a lo más alto del podio con un registro de 1:06.358. La plata fue para el vallecaucano Miguel Ángel Vargas, mientras que el antioqueño Víctor Manuel Vargas obtuvo la medalla de bronce.
En la rama femenina II1, la bogotana Giselle Natalia Hernández se coronó campeona nacional en los 500 metros contrarreloj al detener el cronómetro en 40.112 segundos. La boyacense Gleibys Carolina González ocupó la segunda posición y la vallecaucana Madelem Chico Velasco completó el podio.
La jornada también entregó emociones con las pruebas de eliminación, donde la experiencia y la estrategia resultaron determinantes. En la categoría C2 femenina, la vencedora fue Daniela Carolina Munévar, quien superó a Natalia Andrea Correa y Yady Vanessa Fernández, medallistas de plata y bronce, respectivamente.
En la eliminación C5 femenina, la bogotana Paula Andrea Ossa sumó una nueva victoria para su delegación al imponerse sobre la cundinamarquesa Laura Valentina Pedroza.
Entre los hombres de la categoría C2, el triunfo fue para el bogotano Eulises Juvenal León, quien se adjudicó la medalla de oro. El representante de Caldas Cristian David Romero obtuvo la plata y el cundinamarqués Ángel David González se quedó con el bronce.
La prueba de eliminación C3 masculina fue ganada por el bogotano Esneider Muñoz, seguido por Eduardo Cubillos, de Cundinamarca, y por el también bogotano David Ricardo Romero, quien obtuvo la medalla de bronce.
Bogotá volvió a celebrar en la categoría C4 masculina, donde Diego Germán Dueñas se adjudicó el título nacional. El podio fue completado por los capitalinos Juan Andrés Gómez y Johan Alexis Muñoz, consolidando un dominio absoluto de la delegación anfitriona.
Finalmente, en la prueba de eliminación C5 masculina, Edwin Fabián Matiz cerró una jornada perfecta al conquistar su segunda medalla de oro del día. La plata fue para Mauricio Alejandro Peña, representante de Fuerzas Armadas, mientras que el antioqueño Juan Manuel Cortés obtuvo la medalla de bronce.
El Campeonato Nacional de Paracycling continuará hoy viernes con una nueva jornada de pruebas en el Velódromo Luis Carlos Galán, donde los deportistas seguirán luchando por los títulos nacionales y por consolidar su preparación rumbo a los Juegos Nacionales de 2027.
RESUTADOS SEGUNDA JORNADA
*Con Información de Fedeciclismo
Paracycling
Con el ciclismo de pista arrancó en Bogotá el Campeonato Nacional de Paracycling 2026
Con una destacada participación de 165 deportistas provenientes de 16 ligas del país, se cumplió la primera jornada del Campeonato Nacional de Paracycling 2026, certamen que se desarrolla en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá y que reúne a los mejores exponentes nacionales de la modalidad.
La apertura de competencias estuvo marcada por las pruebas de velocidad individual, persecución individual y velocidad por equipos, dejando como primeros medallistas nacionales a representantes de Bogotá, Boyacá, Antioquia, Valle, Risaralda y Cundinamarca.
En la categoría C2 masculina, el bogotano Eulises Juvenal León se adjudicó la medalla de oro tras imponerse en la final de velocidad con un registro de 12.406 segundos. La plata fue para el risaraldense Jhonny Alexander Zapata, mientras que el bronce quedó en manos del cundinamarqués Ángel David González.
La prueba de velocidad C3 masculina tuvo dominio absoluto de Bogotá. Juan Camilo Méndez conquistó el título nacional luego de registrar 12.728 segundos en la final. El podio capitalino fue completado por Carmelo Sánchez, medallista de plata, y David Ricardo Romero, quien obtuvo el bronce.
En la final de velocidad C4 masculina, el local Juan José Ríos Manosalva confirmó su favoritismo al quedarse con la medalla de oro con un tiempo de 11.450 segundos. El vallecaucano Guido Fernando Cardona ocupó la segunda posición y el también bogotano John Esteban Medina cerró el podio en el tercer lugar.
Por su parte, la categoría C5 masculina entregó una de las actuaciones más destacadas de la jornada gracias a Edwin Fabián Matiz, quien se coronó campeón nacional con un tiempo de 10.930 segundos. La medalla de plata fue para el antioqueño Carlos Andrés Vargas, mientras que el bronce correspondió a Mauricio Alejandro Peña Trujillo, representante de Fuerzas Armadas.
Entre las damas de la categoría C5, la bogotana Paula Andrea Ossa se quedó con el título nacional al imponerse con un tiempo de 14.600 segundos. La cundinamarquesa Laura Valentina Pedroza obtuvo la medalla de plata.
La categoría C2 femenina tuvo como vencedora a la múltiple campeona paralímpica Daniela Carolina Munévar, de Boyacá, quien conquistó el oro con un registro de 15.562 segundos. La plata fue para la vallecaucana Yady Vanessa Fernández y el bronce para la antioqueña Natalia Andrea Correa.
En la modalidad de tándem femenino (categoría B), Sara Cruz, representante de Bogotá, se adjudicó la medalla de oro tras superar a la antioqueña Daniela Alejandra Miranda, quien obtuvo la plata. El bronce fue para Claudia Patricia Argüello Rodríguez, de Boyacá.
La final masculina de la categoría B quedó en manos de Nelson Javier Serna, de Antioquia, quien se proclamó campeón nacional al vencer a su compañero de departamento Miguel Ángel Bolívar, ganador de la medalla de plata.
Las pruebas de persecución individual también ofrecieron un alto nivel competitivo. En los 3.000 metros de la categoría II1 femenina, la vallecaucana Madelem Chico Velasco se llevó el oro con un tiempo de 4:16.663, seguida por la bogotana Giselle Natalia Hernández y la boyacense Gleibys Carolina González, quienes obtuvieron plata y bronce, respectivamente.
En los 4.000 metros II1 masculinos, el boyacense José Guillermo González se consagró campeón nacional tras alcanzar a su rival antes de completar la distancia reglamentaria. La medalla de plata fue para el bogotano Brayan Giovanny Cepeda, mientras que el bronce quedó en manos de Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca.
La jornada concluyó con la clasificación de la velocidad por equipos, en la que Bogotá registró el mejor tiempo con 1:10.348, gracias al trabajo conjunto de Carmelo Sánchez, Diego Germán Dueñas y Paula Andrea Ossa. Cundinamarca ocupó la segunda posición clasificatoria, seguido por Valle y Antioquia.
El Campeonato Nacional de Paracycling continuará hoy jueves con nuevas pruebas de pista en el Velódromo Luis Carlos Galán, escenario que durante tres días reúne a la élite del ciclismo paralímpico colombiano en busca de los títulos nacionales de la temporada 2026. El fin de semana, el turno será para el municipio de Soacha, en Cundinamarca, donde se llevarán a cabo las pruebas de ruta y de contrarreloj.
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
El velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez recibe segunda válida del Nacional de Pista y concentración del PAD
La ciudad de Medellín será sede de la segunda válida del Nacional de Pista 2026, que se disputará del 11 al 13 de junio en el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez, con tres jornadas de competencia en las modalidades de velocidad y medio fondo.
El evento pistero reunirá a más de 280 deportistas de todo el país, representando a 2 selecciones, 14 ligas, 22 equipos y 22 clubes, donde los mejores talentos buscarán dejar su huella.
Durante los tres días, los participantes afrontarán un programa de competencias que le da continuidad al calendario nacional de pista y que permitirá evaluar el nivel de las nuevas generaciones y de los clubes y equipos de liga que hacen presencia en el certamen.
De manera paralela, la Federación Colombiana de Ciclismo, con el apoyo del Ministerio del Deporte realizará una nueva concentración del Programa PAD, dirigida a jóvenes entre los 14 y 18 años, quienes continuarán fortaleciendo su proceso hacia el alto rendimiento.