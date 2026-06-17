Ruta
Femke de Vries, primera portadora de la camisa amarilla de líder en la Vuelta a Suiza femenina
La neerlandesa Femke de Vries se adjudicó la primera etapa de la Vuelta a Suiza, en una jornada de media montaña de 109,3 kilómetros y 1.550 metros de desnivel positivo, con salida y llegada en la ciudad italiana de Sondrio, en la región de Lombardía.
La corredora del Team Visma | Lease a Bike, que alcanzó su primera victoria como profesional, le ganó el mano a mano a la británica Lauren Dickson (FDJ United – SUEZ) y se convirtió en la primera líder de la ronda helvética para mujeres.
En cuanto a la única colombiana en competencia, la antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se clasificó en la casilla 48° a más de 14 minutos de la ganadora.
La carrera europea del calendario UCI continuará este jueves con la segunda etapa, una jornada ondulada que discurrirá sobre 105,6 kilómetros con salida y llegada en la ciudad suiza de Locarno.
Tour de Suisse Women (2.WWT)
Resultados Etapa 1 | Sondrio – Sondrio (109,3 km)
|1
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|2:56:23
|2
|Lauren Dickson
|FDJ United-SUEZ
|m.t.
|3
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|0:29
|4
|Kim Le Court
|AG Insurance-Soudal Team
|0:38
|5
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|0:38
|6
|Steffi Häberlin
|Team SD Worx-Protime
|0:38
|7
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|0:38
|8
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|0:38
|9
|Katarzyna Niewiadoma
|CANYON//SRAM
|0:38
|10
|Juliette Berthet
|FDJ United-SUEZ
|0:57
|48
|Jualiana Londoño
|Team Picnic PostNL
|14:52
Ruta
Biniam Girmay triunfa en el inicio del Tour de Bélgica; Juan Sebastián Molano abandona la carrera
En un final a pura velocidad, el eritreo Biniam Girmay se quedó con la primera etapa del Tour de Bélgica 2026. El sprinter del NSN Cycling Team fue el más rápido en Scherpenheuvel-Zichem tras un exigente recorrido de 188,3 kilómetros.
El africano ganó al sprint y se convirtió en el primer líder. El belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) y el alemán Max Kanter (XDS Astana Team) terminaron segundo y tercero respectivamente, mientras que el colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) se retiró de la carrera tras acercarse al carro médico en el kilómetro 45.
La fuga del día la protagonizaron neerlandés Bart Kortleve (Metec – SOLARWATT p/b Mantel) y los belgas Robbe Mellaerts (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) y Jarno Bellens (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions), pero a menos de 35 kilómetros para el final los tres escapados fueron neutralizados por el pelotón.
La carrera belga continuará este jueves con la segunda etapa, de las cinco pactadas, una etapa llana de 197,6 kilómetros que se disputará entre las localidades de Merelbeke-Melle y Knokke-Heist, en la provincia de Flandes.
Baloise Belgium Tour (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Scherpenheuvel-Zichem – Scherpenheuvel-Zichem (188,3 km)
|1
|Biniam Girmay
|NSN Cycling Team
|4:05:50
|2
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|5
|Søren Wærenskjold
|Uno-X Mobility
|m.t.
|6
|Arvid de Kleijn
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|7
|Joshua Giddings
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|8
|Emilien Jeannière
|Team TotalEnergies
|m.t.
|9
|Mike Teunissen
|XDS Astana Team
|m.t.
|10
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
Ruta
Giro Next Gen 2026: Matteo Fiorin gana la cuarta etapa y Miguel Ángel Marín se mantiene en el top 10
El cuarto capítulo del Giro Next Gen 2026 terminó en manos de Matteo Fiorin (Solme Olmo Arvedi) después de un día muy disputado que contó con un recorrido de 152 kilómetros entre las localidades italianas de Matera y Corato. El talento belga, de 22 años, mató dos pájaros de un tiro, ya que también se convirtió el nuevo líder.
El corredor italiano fue el más rápido en la definición, ganando delante de sus compatriotas Nicolo Pizzi (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone) y Davide Donati (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies).
En cuanto al único colombiano en competencia, Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo), de nuevo entró en el grupo principal, esta vez en el puesto 64°, con el mismo tiempo del ganador.
Con relación a la clasificación general individual, el belga Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team) mantuvo el liderato con seis segundos de ventaja sobre el italiano Simone Zanini (XDS Astana Development Team), mientras que Marín se mantuvo en el top 10.
La ronda italiana para corredores sub-23 vivirá este jueves la quinta etapa, una jornada ondulada de 134 kilómetros por los alrededores del municipio italiano de Bacoli, localizado en la ciudad metropolitana de Nápoles.
Giro d’Italia Next Gen (2.2U)
Resultados Etapa 4 | Matera – Corato (152 km)
|1
|Matteo Fiorin
|Solme Olmo Arvedi
|3:14:07
|2
|Nicolo Pizzi
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|m.t.
|3
|Davide Donati
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|m.t.
|4
|Seth Dunwoody
|Bahrain Victorious Development Team
|m.t.
|5
|Nicoló Arrighetti
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|m.t.
|6
|Thor Michielsen
|Lidl-Trek Future Racing
|m.t.
|7
|Tobias Nakken
|Team Drali-Repsol
|m.t.
|8
|Roger Pareta
|Movistar Team Academy
|m.t.
|9
|Oliver Mätik
|Tudor Pro Cycling Team U23
|m.t.
|10
|Jed Smithson
|Hagens Berman Jayco
|m.t.
|64
|Miguel Ángel Marín
|EF Education-Aevolo
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Jasper Schoofs
|Soudal Quick-Step Devo Team
|14:17:40
|2
|Simone Zanini
|XDS Astana Development Team
|0:06
|3
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|0:07
|4
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:09
|5
|Patryk Goszczurny
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:10
|6
|Erazem Valjavec
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:13
|7
|Matvey Boldyrev
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:13
|8
|Andrea Bessega
|Lidl-Trek Future Racing
|0:13
|9
|Miguel Ángel Marín
|EF Education-Aevolo
|0:13
|10
|Tomos Pattinson
|EF Education-Aevolo
|0:13
Ruta
Laurence Pithie se queda con el primer duelo de sprinters en el Tour de Eslovenia
En un final para los hombres rápidos, Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) ganó al sprint la primera etapa del Tour de Eslovenia 2026, luego de recorrer 141,3 kilómetros entre la población de Velenje y la ciudad de Rogaška Slatina, al este del país esloveno.
El velocista neozelandés, de 23 años, superó hogadamente a su compañero de equipo, el belga Arne Marit y al italiano Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) no consiguió llegar con los favoritos e ingresó en la casilla 97° a más de 11 minutos del ganador.
La primera fuga de la carrera la animaron el español Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), el neerlandés Axel van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi), el británico Sam Brand (Team Novo Nordisk) y el checo Tomáš Přidal (Team United Shipping), pero sobre el final de la jornada todos fueron capturados por el grupo principal.
La ronda eslovena continuará este jueves con la segunda etapa, que llevará a los pedalistas de Radlje ob Dravi hasta la ciudad de Ormož a lo largo de 181,8 kilómetros con dos premios de montaña en el trayecto y un final quebrado.
Tour de Eslovenia (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Velenje – Rogaška Slatina (141,3 km)
|1
|Laurence Pithie
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:14:10
|2
|Arne Marit
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|m.t.
|4
|Stefano Oldani
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|5
|Iván Cobo
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|6
|Joel Nicolau
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|7
|Lorenzo Masciarelli
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|m.t.
|8
|Tilen Finkst
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|9
|Xabier Berasategi
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|97
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|11:03