Femke de Vries, primera portadora de la camisa amarilla de líder en la Vuelta a Suiza femenina

La neerlandesa Femke de Vries se adjudicó la primera etapa de la Vuelta a Suiza, en una jornada de media montaña de 109,3 kilómetros y 1.550 metros de desnivel positivo, con salida y llegada en la ciudad italiana de Sondrio, en la región de Lombardía.

La corredora del Team Visma | Lease a Bike, que alcanzó su primera victoria como profesional, le ganó el mano a mano a la británica Lauren Dickson (FDJ United – SUEZ) y se convirtió en la primera líder de la ronda helvética para mujeres.

En cuanto a la única colombiana en competencia, la antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se clasificó en la casilla 48° a más de 14 minutos de la ganadora.

La carrera europea del calendario UCI continuará este jueves con la segunda etapa, una jornada ondulada que discurrirá sobre 105,6 kilómetros con salida y llegada en la ciudad suiza de Locarno.

Tour de Suisse Women (2.WWT)

Resultados Etapa 1 | Sondrio – Sondrio (109,3 km)