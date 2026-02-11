“Queríamos estar más adelante en la general”: Diego Pescador, tras ser el mejor joven en el Tour de Omán

El talentoso pedalista quindiano Diego Pescador sigue dando de que hablar en este inicio de la temporada 2026 al terminar 8° en el Tour de Omán, alcanzando su segundo top 10 del año tras el conseguido en la Clásica Camp de Morvedre, primera prueba del calendario europeo del año.

“Hemos terminado muy bien este Tour de Omán, una carrera bastante bonita, hoy con la etapa reina. Teníamos expectativas muy altas, estábamos muy cerca de la general, lo importante es que seguimos sumando experiencia a futuro y muy feliz por la actuación del equipo”, dijo Pescador, en declaraciones recogidas por la escuadra telefónica.

El escarabajo estuvo siempre luchando con los mejores y a pesar de su juventud supo aguantar el ritmo de los más experimentados para concluir en el top 10 de la carera del Oriente Medio.

“El equipo trabajo estupendamente esta semana. Al final queda un poquito de sin sabor, queríamos estar más adelante en la general, pero bueno hemos ganado la clasificación de los jóvenes”, concluyó joven quindiano.