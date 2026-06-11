Paracycling
Con el ciclismo de pista arrancó en Bogotá el Campeonato Nacional de Paracycling 2026
Con una destacada participación de 165 deportistas provenientes de 16 ligas del país, se cumplió la primera jornada del Campeonato Nacional de Paracycling 2026, certamen que se desarrolla en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá y que reúne a los mejores exponentes nacionales de la modalidad.
La apertura de competencias estuvo marcada por las pruebas de velocidad individual, persecución individual y velocidad por equipos, dejando como primeros medallistas nacionales a representantes de Bogotá, Boyacá, Antioquia, Valle, Risaralda y Cundinamarca.
En la categoría C2 masculina, el bogotano Eulises Juvenal León se adjudicó la medalla de oro tras imponerse en la final de velocidad con un registro de 12.406 segundos. La plata fue para el risaraldense Jhonny Alexander Zapata, mientras que el bronce quedó en manos del cundinamarqués Ángel David González.
La prueba de velocidad C3 masculina tuvo dominio absoluto de Bogotá. Juan Camilo Méndez conquistó el título nacional luego de registrar 12.728 segundos en la final. El podio capitalino fue completado por Carmelo Sánchez, medallista de plata, y David Ricardo Romero, quien obtuvo el bronce.
En la final de velocidad C4 masculina, el local Juan José Ríos Manosalva confirmó su favoritismo al quedarse con la medalla de oro con un tiempo de 11.450 segundos. El vallecaucano Guido Fernando Cardona ocupó la segunda posición y el también bogotano John Esteban Medina cerró el podio en el tercer lugar.
Por su parte, la categoría C5 masculina entregó una de las actuaciones más destacadas de la jornada gracias a Edwin Fabián Matiz, quien se coronó campeón nacional con un tiempo de 10.930 segundos. La medalla de plata fue para el antioqueño Carlos Andrés Vargas, mientras que el bronce correspondió a Mauricio Alejandro Peña Trujillo, representante de Fuerzas Armadas.
Entre las damas de la categoría C5, la bogotana Paula Andrea Ossa se quedó con el título nacional al imponerse con un tiempo de 14.600 segundos. La cundinamarquesa Laura Valentina Pedroza obtuvo la medalla de plata.
La categoría C2 femenina tuvo como vencedora a la múltiple campeona paralímpica Daniela Carolina Munévar, de Boyacá, quien conquistó el oro con un registro de 15.562 segundos. La plata fue para la vallecaucana Yady Vanessa Fernández y el bronce para la antioqueña Natalia Andrea Correa.
En la modalidad de tándem femenino (categoría B), Sara Cruz, representante de Bogotá, se adjudicó la medalla de oro tras superar a la antioqueña Daniela Alejandra Miranda, quien obtuvo la plata. El bronce fue para Claudia Patricia Argüello Rodríguez, de Boyacá.
La final masculina de la categoría B quedó en manos de Nelson Javier Serna, de Antioquia, quien se proclamó campeón nacional al vencer a su compañero de departamento Miguel Ángel Bolívar, ganador de la medalla de plata.
Las pruebas de persecución individual también ofrecieron un alto nivel competitivo. En los 3.000 metros de la categoría II1 femenina, la vallecaucana Madelem Chico Velasco se llevó el oro con un tiempo de 4:16.663, seguida por la bogotana Giselle Natalia Hernández y la boyacense Gleibys Carolina González, quienes obtuvieron plata y bronce, respectivamente.
En los 4.000 metros II1 masculinos, el boyacense José Guillermo González se consagró campeón nacional tras alcanzar a su rival antes de completar la distancia reglamentaria. La medalla de plata fue para el bogotano Brayan Giovanny Cepeda, mientras que el bronce quedó en manos de Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca.
La jornada concluyó con la clasificación de la velocidad por equipos, en la que Bogotá registró el mejor tiempo con 1:10.348, gracias al trabajo conjunto de Carmelo Sánchez, Diego Germán Dueñas y Paula Andrea Ossa. Cundinamarca ocupó la segunda posición clasificatoria, seguido por Valle y Antioquia.
El Campeonato Nacional de Paracycling continuará hoy jueves con nuevas pruebas de pista en el Velódromo Luis Carlos Galán, escenario que durante tres días reúne a la élite del ciclismo paralímpico colombiano en busca de los títulos nacionales de la temporada 2026. El fin de semana, el turno será para el municipio de Soacha, en Cundinamarca, donde se llevarán a cabo las pruebas de ruta y de contrarreloj.
*Con Información de Fedeciclismo
Paracycling
En el Autódromo de Tocancipá se realizó con éxito la Copa Nacional de Paracycling
La Copa Nacional de Paracycling, que se disputó en el Autódromo de Tocancipá, dejó un gran balance desde el punto de vista de participación, además de los buenos resultados, tanto de los deportistas más experimentados como de los que incursionan en esta disciplina.
Contar con la participación de 142 paraciclistas de 16 ligas se convirtió en un hecho histórico para un deporte en el que el país viene luciendo en el ámbito internacional, con medallas en mundiales, copas mundo y Juegos Paralímpicos, en los que nuestro país suma ya siete preseas de bronce, desde las justas de Rio 2016.
Y de hecho algunos de los pedalistas más destacados fueron precisamente los medallistas paralímpicos, como Paula Ossa, bronce en ruta C5, en París 2024, y Juan José Betancourt, bronce igualmente en ruta, en la categoría T1-2, tanto en Tokio como en París.
Paula Ossa, de la Liga de Bogotá, y Juan José Betancout, de Cundinamarca, ganaron tanto en la prueba contrarreloj como en la de ruta, que se disputaron en el circuito del Autódromo de Tocancipá, donde también dominaron entre otros, Esneider Muñoz, de la categoría C3, también de Bogotá, y Carlos Vargas, en C5, de Antioquia.
En la tabla final de medallas, Bogotá sumó 12 de oro, 6 de plata y 5 de bronce, seguido de Cundinamarca, con 8 oros, 4 platas y 8 bronces, mientras que Antioquia cerró el podio, con 8 oros. Santander, Casanare y Risaralda obtuvieron tres oros cada uno, Valle del Cauca dos, y Caldas y Tolima, uno. También subieron al podio atletas de Meta, Huila Cauca y Boyacá.
La Copa Nacional de Paracycling fue el primer evento puntuable para el escalafón nacional de la Federación Colombiana de Ciclismo, que este año cuenta con el apoyo del ministerio del Deporte, con una inversión de 1.100 millones de pesos en el sector olímpico, y 500 millones en el sector paralímpico, para la gestión técnica, el fortalecimiento de los procesos de formación, entrenamiento, acompañamiento, competencia y desarrollo en los diferentes eventos. Adicionalmente, el ministerio del Deporte destinó 666 millones de pesos para la realización de certámenes internacionales, las dos vueltas a Colombia y uno más de BMX
Y con eventos como esta Copa Nacional de Paracycling se impulsa aún más el sector, que no solo ha mejorado la participación, sino el nivel de los deportistas, como lo dice la propia Paula Ossa. “Siento que ha mejorado mucho el nivel, especialmente en la rama masculina, y esto nos sirve mucho, ya que en el ámbito internacional, el nivel es muy alto, y entre mayor participación tengamos vamos a seguir mejorando”, considera la destacada pedalista, que tendrá entre los retos de 2026, los mundiales de pista y ruta, en agosto y septiembre.
RESULTADOS COMPLETOS
*Con Información Prensa Mindeporte
Paracycling
Medallistas paralímpicos se lucieron en el inicio de la Copa Nacional de Paracycling
Paula Ossa fue una de las deportistas más destacados en el inicio de la Copa Nacional de Paracycling, que se disputa en el Autódromo de Tocancipá, con la participación de 142 deportistas de 16 ligas.
El paracycling es sin duda uno de los deportes con más crecimiento en el país, no solo por la cantidad sino por la calidad de los deportistas. Y así se evidenció en el municipio de Tocancipá.
Paraciclistas de la talla de los medallistas paralímpicos como Paula Ossa, bronce en Paris 2024, en ruta C4-5, y Juan José Betancourt, bronce en Tokio 2020 y París 2024, en ruta T1-2, lucieron en la prueba contrarreloj, que se disputó en la primera jornada del certamen, que cuenta con el apoyo del ministerio del Deporte, bajo la organización de la Federación Colombiana de Ciclismo.
Paula Ossa, de la Liga de Bogotá, se impuso en la categoría C5, con un tiempo de 22:45, para las cinco vueltas al circuito de 2,7 kilómetros del autódromo. Por su parte, Juan José Betancourt, de Cundinamarca, venció en T2, con un registro de 22:02, igualmente para cinco giros a la pista.
Otro de los destacados en la jornada de las pruebas contrarreloj fue Esneider Muñoz, de Bogotá, quien ganó en la categoría C3, que dieron seis vueltas al circuito, y cronometró 21:42, así como Carlos Vargas, de Antioquia, quien tuvo un paso por el ciclismo profesional, y venció en C5, con un tiempo de 22:39, en siete giros al autódromo.
En la primera jornada del certamen participaron un total de 142 paraciclistas de 16 ligas, lo que habla de un buen desarrollo de esta actividad en las diferentes regiones, que va en concordancia con la apuesta del ministerio con la inclusión en el deporte de alto rendimiento.
La Copa Nacional de Paracycling, además, es el primer evento oficial del calendario, puntuable para el escalafón nacional, que servirá para seleccionar a los deportistas a los diferentes eventos internacionales.
La segunda jornada se disputará hoy jueves, igualmente en la pista del Autódromo de Tocancipá, donde se realizarán las competencias de ruta en las diferentes categorías, como la C, para deportistas con discapacidad física; la C15, para auditivos; la B (Tánden), para los visuales; la de Hand Cycling (bicicletas de mano); la T (Triciclos), para ciclistas con afectación de equilibrio, y la ii1, para los de afectación intelectual.
*Con Información Prensa Mindeporte
Paracycling
Copa Mundo de Ruta Paracycling 2026: Carolina Munévar se luce en Tailandia y gana la contrarreloj C2
La para ciclista colombiana Carolina Munévar volvió a brillar en el escenario internacional tras conquistar la medalla de oro en la prueba contrarreloj individual femenina C2 de la Copa Mundo de Ruta Paracycling, que se disputa en Chiang Mai, Tailandia.
Munévar se adjudicó la victoria luego de completar el recorrido de 16,7 kilómetros con un tiempo de 31 minutos y 57 segundos, registrando además una destacada velocidad promedio de 31,35 kilómetros por hora, suficiente para imponerse con autoridad sobre sus rivales.
La colombiana superó por más de cuatro minutos a la brasileña Sabrina Custódia Da Silva, mientras que el podio lo completó la india Shashruti Vinayak Nakade, a 11:25.
Este resultado ratifica el gran momento deportivo de la corredora nacional, quien continúa consolidándose como una de las principales referentes del paracycling mundial en su categoría, manteniendo a Colombia en los primeros lugares del panorama internacional.
La actuación de Munévar en territorio asiático no solo representa un nuevo logro individual, sino que también fortalece el posicionamiento del país en el circuito de la Unión Ciclista Internacional, en un ciclo clave de cara a los próximos grandes eventos del calendario internacional.
*Con Información de Fedeciclismo