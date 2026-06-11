Con el ciclismo de pista arrancó en Bogotá el Campeonato Nacional de Paracycling 2026

Con una destacada participación de 165 deportistas provenientes de 16 ligas del país, se cumplió la primera jornada del Campeonato Nacional de Paracycling 2026, certamen que se desarrolla en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá y que reúne a los mejores exponentes nacionales de la modalidad.

La apertura de competencias estuvo marcada por las pruebas de velocidad individual, persecución individual y velocidad por equipos, dejando como primeros medallistas nacionales a representantes de Bogotá, Boyacá, Antioquia, Valle, Risaralda y Cundinamarca.

En la categoría C2 masculina, el bogotano Eulises Juvenal León se adjudicó la medalla de oro tras imponerse en la final de velocidad con un registro de 12.406 segundos. La plata fue para el risaraldense Jhonny Alexander Zapata, mientras que el bronce quedó en manos del cundinamarqués Ángel David González.

La prueba de velocidad C3 masculina tuvo dominio absoluto de Bogotá. Juan Camilo Méndez conquistó el título nacional luego de registrar 12.728 segundos en la final. El podio capitalino fue completado por Carmelo Sánchez, medallista de plata, y David Ricardo Romero, quien obtuvo el bronce.

En la final de velocidad C4 masculina, el local Juan José Ríos Manosalva confirmó su favoritismo al quedarse con la medalla de oro con un tiempo de 11.450 segundos. El vallecaucano Guido Fernando Cardona ocupó la segunda posición y el también bogotano John Esteban Medina cerró el podio en el tercer lugar.

Por su parte, la categoría C5 masculina entregó una de las actuaciones más destacadas de la jornada gracias a Edwin Fabián Matiz, quien se coronó campeón nacional con un tiempo de 10.930 segundos. La medalla de plata fue para el antioqueño Carlos Andrés Vargas, mientras que el bronce correspondió a Mauricio Alejandro Peña Trujillo, representante de Fuerzas Armadas.

Entre las damas de la categoría C5, la bogotana Paula Andrea Ossa se quedó con el título nacional al imponerse con un tiempo de 14.600 segundos. La cundinamarquesa Laura Valentina Pedroza obtuvo la medalla de plata.

La categoría C2 femenina tuvo como vencedora a la múltiple campeona paralímpica Daniela Carolina Munévar, de Boyacá, quien conquistó el oro con un registro de 15.562 segundos. La plata fue para la vallecaucana Yady Vanessa Fernández y el bronce para la antioqueña Natalia Andrea Correa.

En la modalidad de tándem femenino (categoría B), Sara Cruz, representante de Bogotá, se adjudicó la medalla de oro tras superar a la antioqueña Daniela Alejandra Miranda, quien obtuvo la plata. El bronce fue para Claudia Patricia Argüello Rodríguez, de Boyacá.

La final masculina de la categoría B quedó en manos de Nelson Javier Serna, de Antioquia, quien se proclamó campeón nacional al vencer a su compañero de departamento Miguel Ángel Bolívar, ganador de la medalla de plata.

Las pruebas de persecución individual también ofrecieron un alto nivel competitivo. En los 3.000 metros de la categoría II1 femenina, la vallecaucana Madelem Chico Velasco se llevó el oro con un tiempo de 4:16.663, seguida por la bogotana Giselle Natalia Hernández y la boyacense Gleibys Carolina González, quienes obtuvieron plata y bronce, respectivamente.

En los 4.000 metros II1 masculinos, el boyacense José Guillermo González se consagró campeón nacional tras alcanzar a su rival antes de completar la distancia reglamentaria. La medalla de plata fue para el bogotano Brayan Giovanny Cepeda, mientras que el bronce quedó en manos de Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca.

La jornada concluyó con la clasificación de la velocidad por equipos, en la que Bogotá registró el mejor tiempo con 1:10.348, gracias al trabajo conjunto de Carmelo Sánchez, Diego Germán Dueñas y Paula Andrea Ossa. Cundinamarca ocupó la segunda posición clasificatoria, seguido por Valle y Antioquia.

El Campeonato Nacional de Paracycling continuará hoy jueves con nuevas pruebas de pista en el Velódromo Luis Carlos Galán, escenario que durante tres días reúne a la élite del ciclismo paralímpico colombiano en busca de los títulos nacionales de la temporada 2026. El fin de semana, el turno será para el municipio de Soacha, en Cundinamarca, donde se llevarán a cabo las pruebas de ruta y de contrarreloj.

*Con Información de Fedeciclismo