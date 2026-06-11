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Paracycling

Con el ciclismo de pista arrancó en Bogotá el Campeonato Nacional de Paracycling 2026

Publicado

Hace 49 segundos

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En el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá se lleva a cabo el Campeonato Nacional de Paracycling 2026. (Foto © FCC)
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En el Autódromo de Tocancipá se realizó con éxito la Copa Nacional de Paracycling

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La bogotana Paula Ossa de destacó en la prueba contrarreloj de la Copa Nacional de Paracycling 2026. (Foto © Prensa Mindeporte)
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Copa Mundo de Ruta Paracycling 2026: Carolina Munévar se luce en Tailandia y gana la contrarreloj C2

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20 marzo, 2026

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Carolina Munévar ganó la crono C2 en la Copa Mundo de Ruta Paracycling en Tailandia. (Foto © FCC)
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