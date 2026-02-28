Vuelta al Tolima 2026: Laura Rojas triunfa en Murillo y se encarama a la primera posición de la general

La campeona nacional de ruta, Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito) se apoderó del liderato la Vuelta al Tolima en la rama femenina tras ganar la etapa reina, transcurrida entre Armero y el municipio de Murillo.

La corredora huilense corrió los 57 kilómetros en 2 horas 54 minutos y 2 segundos y desbancó a su compañera de equipo Diana Peñuela, quien no pudo sostener la camiseta de líder tras entrar en la 5° posición. El segundo lugar en la etapa lo ocupó Camila Valbuena (Bogotá-IDRD) y en el tercer puesto se reportó Natalia Garzón (Team Sistecrédito).

Rojas manifestó al final de la fracción su satisfacción por la victoria. “Muy feliz, muy contenta, de poder darle esta etapa tan exigente a mi equipo, que hacen un gran trabajo”, dijo la ciclista del Sistecrédito.

La última etapa de la ronda tolimense se disputará este domingo en la ‘Capital Musical de Colombia’, donde conoceremos a la sucesora de la caldense Diana Peñuela, campeona del año pasado.



Laura Daniela Rojas, nueva líder de la Vuelta al Tolima 2026. (Foto Anderson Paredes © RMC)

CLASIFICACIONES COMPLETAS