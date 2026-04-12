Santiago Quintero consigue dos medallas de bronce en Copa Internacional de MTB que lo motivan para el Panamericano

El pedalista del GW Erco Sprotfitness, Santiago Quintero, tuvo una destacada participación la Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB al conseguir dos medallas de bronce, tras finalizar tercero tanto en la prueba de Short Track como en el Cross Country Olímpico, sumando puntos importantes para el ranking mundial.

El corredor colombiano valoró positivamente el resultado y el trabajo previo realizado. “Un balance muy positivo de esta carrera en Brasil, obtuvimos un tercer puesto tanto en la modalidad del short track como el cross country. Obtuvimos unos buenos puntos para lo que será el ranking mundial y a la hora de ir a correr el Panamericano y el Mundial.

De esta manera, Quintero cerró una sobresaliente actuación para el GW Erco Sprotfitness en territorio brasilero, con resultados que ratifican su buen momento en el calendario internacional del ciclismo de montaña.

“Creo que la preparación fue fundamental porque tuvimos varias semanas trabajando fuerte, haciendo muy buena intensidad y trabajos específicos para llegar en buen punto. Creo que estamos más que preparados para lo que va a ser el Campeonato Panamericano”, concluyó Quintero.

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness