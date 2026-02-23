BMX
Red Bull Rodando encendió Bogotá: Luis Rincón y Juan Caicedo llevaron el BMX freestyle al límite
Las ruedas empezaron a girar y la ciudad cambió de ritmo. Red Bull Rodando convirtió a Suba en una línea viva de BMX freestyle, conectando el Parque La Gaitana con el CEFE Fontanar del Río en una experiencia donde el movimiento fue el lenguaje común.
Desde temprano llegaron riders, curiosos y fanáticos con ganas de acción. La rodada de casi tres kilómetros fue el calentamiento antes de que el park explotara. Cuando Luis Rincón y Juan Caicedo —referentes del Equipo Bogotá— entraron a la pista, el nivel subió al instante: líneas rápidas, flow constante y trucos que mantuvieron al público mirando hacia el cielo.
A ellos se sumaron las hermanas Queen Saray y Lizsurley Villegas, referentes internacionales del freestyle, y el campeón venezolano y medallista olímpico Daniel Dhers, armando una sesión de talla mundial que transformó el escenario en territorio puro de adrenalina.
No fue solo un show. Fue cultura urbana en movimiento. El park se convirtió en punto de encuentro donde el freestyle se vivió sin filtros y el espacio público tomó vida desde la comunidad. Backflips frontales y hacia atrás, tailwhips triples y líneas técnicas dominaron la jornada mientras cerca de 500 personas rodeaban la pista siguiendo cada salto.
“Abrirle la puerta a las y los bogotanos para que disfruten tan cerca de deportistas de la talla de Luis Rincón y Juan Caicedo, de los mejores del mundo, o las hermanas Villegas, y el mismo medallista olímpico Daniel Dhers, es un lujo. Verlos compartiendo con la gente, mostrando sus habilidades, nos motiva a seguir generando espacios similares, donde podamos llevar lo mejor del deporte y la recreación a cualquier rincón de la ciudad”, destacó el director del IDRD, Daniel García Cañón.
Para Rincón, el impacto va más allá del espectáculo: “Es un honor tomar parte de este impresionante marco, con ello mostramos nuestro deporte, el BMX Freestyle, para que los niños y jóvenes se animen a practicarlo, a verlo de cerca y a disfrutarlo. Y que ojalá hagan más eventos como estos, con alianzas así. Seguiré trabajando unos días aquí, luego estaré un mes en Armenia, y después viajaré a Europa a la Copa Mundo, y a seguir con el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028, porque esto no para, este año es muy fuerte”.
El freestyle no se detiene, y Caicedo ya mira hacia lo que viene: “Muy feliz de estar aquí, acompañado de estas figuras. Lo disfrutamos y ahora a seguir entrenando fuerte, porque viajo el 5 a Francia, donde vivo, para preparar la participación en la Copa Mundo en mayo y todo lo que viene en el calendario de este año, que va a estar candela, duro, pero vamos con todo”.
Después del show principal, la pista volvió a la esencia: la comunidad. Riders amateurs tomaron protagonismo en un concurso abierto donde los profesionales fueron jurado, recordando que el freestyle nace en la calle y crece compartiendo.
La jornada cerró con premios, risas y riders compartiendo hasta el final. Porque el freestyle no termina cuando se baja la bici: sigue en la energía que queda en la calle y que mejor cuando la vida pasa en los parques.
*Con Información Prensa IDRD
BMX
Copa Nacional GW Shimano de BMX: Valentina Muñoz inició con pie derecho la temporada 2026
La campeona de la temporada pasada, Valentina Muñoz inició el año ganando la dos primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing en la categoría Championship. La bicicrosista antioqueña fue la mejor en la pista William Jiménez de la capital del Valle, en los dos días de competencia.
El sábado la joven paisa estuvo en el podio acompañada de Sharid Fayad (Atlántico) y Manuela Muñoz (Bogotá), quienes terminaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.
Muñoz fue la deportista más regular el fin de semana entre las élite, logrando ganar también el domingo nuevamente por delante de la barranquillera Sharid Fayad (Atlántico). El podio lo completó la vallecaucana Guadalupe Palacios (Valle).
La cita nacional del BMX, organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo, continuará en marzo en Manizales con la III y IV Válida de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing, que se disputará en la pista de BMX del Bosque Popular del 13 al 15 de marzo.
I Válida #CopaNacionalBMX2026 🏁 Cali
Podio Championship Damas
🏆 Valentina Muñoz – Antioquia
🥈 Sharid Fayad – Atlántico
🥉 Manuela Muñoz – Bogotá
II Válida #CopaNacionalBMX2026 🏁 Cali
Podio Championship Damas
🏆 Valentina Muñoz – Antioquia
🥈 Sharid Fayad – Atlántico
🥉 Guadalupe Palacios – Valle
BMX
Mateo Carmona, ganador en el Valle de las dos primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano de BMX
Entre sábado y domingo se cumplió la I y II válida de la Copa Nacional GW Shimano de BMX, en la pista William Jiménez de la capital del Valle, donde el antioqueño Mateo Carmona salió victorioso de la categoría Championship que congregó a 12 ligas del país.
El primer día el bicicrosista paisa se subió a los más alto del podio, superando su coterráneo Samuel Marulanda (Antioquia) y a Daniel Tamayo (Santander), quienes terminaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.
Carmona estuvo imparable el fin de semana y con una performance perfecta, repitió la dosis al otro día, esta vez ganándole a su paisano Thomas Martínez (Antioquia) y Santiago Suárez (Bogotá).
La cita nacional del BMX, organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo, continuará en marzo en Manizales, donde se volverán a reunir del 13 al 15 los mejores exponentes nacionales del BMX Racing en las categorías Challenger y Championship.
I Válida #CopaNacionalBMX2026🏁 Cali
Podio Championship Varones
🏆 Mateo Carmona – Antioquia
🥈 Samuel Marulanda – Antioquia
🥉 Daniel Tamayo – Santander
II Válida #CopaNacionalBMX2026 🏁 Cali
Podio Championship Varones
🏆 Mateo Carmona – Antioquia
🥈 Thomas Martínez – Antioquia
🥉 Santiago Suárez – Bogotá
BMX
Copa Nacional GW Shimano de BMX: el bicicrós se toma la pista William Jiménez de la capital del Valle
Este fin de semana, la adrenalina del BMX se toma la pista William Jiménez de la capital del Valle. Después de siete años de ausencia, Cali vuelve a ser sede de una Válida Nacional de la Copa GW Shimano, reuniendo a lo mejor de la disciplina.
El evento contará con la participación de 995 riders, representantes de 12 ligas del país, quienes durante tres días disputarán los máximos honores del BMX colombiano.
Programación
Viernes 6 de febrero: La jornada iniciará con la confirmación de licencias y el congresillo técnico. A partir de las 2:00 p.m., el protagonismo será para los más pequeños con las competencias de los Kids Riders.
Sábado 7 y domingo 8 de febrero: Las actividades comenzarán desde las 8:00 a.m., incluyendo pruebas de clasificación, cuartos de final, semifinales y las grandes finales.
Transmisión en Vivo
Para quienes no puedan asistir presencialmente, la Liga de Ciclismo del Valle llevará todas las emociones de la pista a sus hogares a través de una gran transmisión por streaming en la plataformas oficiales.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle