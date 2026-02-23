Connect with us

BMX

Red Bull Rodando encendió Bogotá: Luis Rincón y Juan Caicedo llevaron el BMX freestyle al límite

Publicado

Hace 3 horas

el

Luis Rincón, Daniel García Cañón y Juan Caicedo, en el Red Bull Rodando que se llevó a cabo en la localidad de Suba. (Foto © Prensa IDRD)
Temas relacionados:
Anuncio

BMX

Copa Nacional GW Shimano de BMX: Valentina Muñoz inició con pie derecho la temporada 2026

Publicado

Hace 2 semanas

el

11 febrero, 2026

Por

Valentina Muñoz, ganadora en el Valle de las dos primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano de BMX. (Foto © @films_bymuni - @elbicicrosscolombiano)
Seguir leyendo

BMX

Mateo Carmona, ganador en el Valle de las dos primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano de BMX

Publicado

Hace 2 semanas

el

10 febrero, 2026

Por

Mateo Carmona, gran dominador de las dos primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano de BMX. (Foto © @films_bymuni - @elbicicrosscolombiano)
Seguir leyendo

BMX

Copa Nacional GW Shimano de BMX: el bicicrós se toma la pista William Jiménez de la capital del Valle

Publicado

Hace 2 semanas

el

6 febrero, 2026

Por

La pista William Jiménez recibe la primera válida nacional de la Copa Nacional BMX Racing 2026. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.