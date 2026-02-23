Red Bull Rodando encendió Bogotá: Luis Rincón y Juan Caicedo llevaron el BMX freestyle al límite

Las ruedas empezaron a girar y la ciudad cambió de ritmo. Red Bull Rodando convirtió a Suba en una línea viva de BMX freestyle, conectando el Parque La Gaitana con el CEFE Fontanar del Río en una experiencia donde el movimiento fue el lenguaje común.

Desde temprano llegaron riders, curiosos y fanáticos con ganas de acción. La rodada de casi tres kilómetros fue el calentamiento antes de que el park explotara. Cuando Luis Rincón y Juan Caicedo —referentes del Equipo Bogotá— entraron a la pista, el nivel subió al instante: líneas rápidas, flow constante y trucos que mantuvieron al público mirando hacia el cielo.

A ellos se sumaron las hermanas Queen Saray y Lizsurley Villegas, referentes internacionales del freestyle, y el campeón venezolano y medallista olímpico Daniel Dhers, armando una sesión de talla mundial que transformó el escenario en territorio puro de adrenalina.

No fue solo un show. Fue cultura urbana en movimiento. El park se convirtió en punto de encuentro donde el freestyle se vivió sin filtros y el espacio público tomó vida desde la comunidad. Backflips frontales y hacia atrás, tailwhips triples y líneas técnicas dominaron la jornada mientras cerca de 500 personas rodeaban la pista siguiendo cada salto.



Los protagonistas del Red Bull Rodando. (Foto © Prensa IDRD)

“Abrirle la puerta a las y los bogotanos para que disfruten tan cerca de deportistas de la talla de Luis Rincón y Juan Caicedo, de los mejores del mundo, o las hermanas Villegas, y el mismo medallista olímpico Daniel Dhers, es un lujo. Verlos compartiendo con la gente, mostrando sus habilidades, nos motiva a seguir generando espacios similares, donde podamos llevar lo mejor del deporte y la recreación a cualquier rincón de la ciudad”, destacó el director del IDRD, Daniel García Cañón.

Para Rincón, el impacto va más allá del espectáculo: “Es un honor tomar parte de este impresionante marco, con ello mostramos nuestro deporte, el BMX Freestyle, para que los niños y jóvenes se animen a practicarlo, a verlo de cerca y a disfrutarlo. Y que ojalá hagan más eventos como estos, con alianzas así. Seguiré trabajando unos días aquí, luego estaré un mes en Armenia, y después viajaré a Europa a la Copa Mundo, y a seguir con el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028, porque esto no para, este año es muy fuerte”.

El freestyle no se detiene, y Caicedo ya mira hacia lo que viene: “Muy feliz de estar aquí, acompañado de estas figuras. Lo disfrutamos y ahora a seguir entrenando fuerte, porque viajo el 5 a Francia, donde vivo, para preparar la participación en la Copa Mundo en mayo y todo lo que viene en el calendario de este año, que va a estar candela, duro, pero vamos con todo”.

Después del show principal, la pista volvió a la esencia: la comunidad. Riders amateurs tomaron protagonismo en un concurso abierto donde los profesionales fueron jurado, recordando que el freestyle nace en la calle y crece compartiendo.

La jornada cerró con premios, risas y riders compartiendo hasta el final. Porque el freestyle no termina cuando se baja la bici: sigue en la energía que queda en la calle y que mejor cuando la vida pasa en los parques.

*Con Información Prensa IDRD