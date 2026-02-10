Copa Nacional GW Shimano de BMX: Valentina Muñoz inicia con pie derecho la temporada 2026

La campeona de la temporada pasada, Valentina Muñoz inició el año ganando la dos primeras válidas la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing en la categoría Championship. La bicicrosista antioqueña fue la mejor en la pista William Jiménez de la capital del Valle, en los dos días de competencia.

El sábado la joven paisa estuvo en el podio acompañada de Sharid Fayad (Atlántico) y Manuela Muñoz (Bogotá), quienes terminaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.



Sharid Fayad, Valentina Muñoz y Guadalupe Palacios, en el podio de la II Válida. (Foto © BMX Antioquia)

Muñoz fue la deportista más regular el fin de semana entre las élite, logrando ganar también el domingo nuevamente por delante de la barranquillera Sharid Fayad (Atlántico). El podio lo completó la vallecaucana Guadalupe Palacios (Valle).

La cita nacional del BMX, organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo, continuará en marzo en Manizales con la III y IV Válida de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing, que se disputará en la pista de BMX del Bosque Popular del 13 al 15 de marzo.

I Válida #CopaNacionalBMX2026 🏁 Cali

Podio Championship Damas

🏆 Valentina Muñoz – Antioquia

🥈 Sharid Fayad – Atlántico

🥉 Manuela Muñoz – Bogotá

II Válida #CopaNacionalBMX2026 🏁 Cali

Podio Championship Damas

🏆 Valentina Muñoz – Antioquia

🥈 Sharid Fayad – Atlántico

🥉 Guadalupe Palacios – Valle