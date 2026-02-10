Connect with us

BMX

Copa Nacional GW Shimano de BMX: Valentina Muñoz inicia con pie derecho la temporada 2026

Publicado

Hace 5 horas

el

Valentina Muñoz, ganadora en el Valle de las dos primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano de BMX. (Foto © @films_bymuni - @elbicicrosscolombiano)
BMX

Mateo Carmona, ganador en el Valle de las dos primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano de BMX

Publicado

Hace 8 horas

el

10 febrero, 2026

Por

Mateo Carmona, gran dominador de las dos primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano de BMX. (Foto © @films_bymuni - @elbicicrosscolombiano)
BMX

Copa Nacional GW Shimano de BMX: el bicicrós se toma la pista William Jiménez de la capital del Valle

Publicado

Hace 4 días

el

6 febrero, 2026

Por

La pista William Jiménez recibe la primera válida nacional de la Copa Nacional BMX Racing 2026. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
BMX

Carlos Oquendo, nuevo embajador del programa Escuela de Talentos

Publicado

Hace 1 semana

el

3 febrero, 2026

Por

Oquendo le da otra alegría al BMX colombino con un bronce en la final
Carlos Oquendo, un histórico del BMX Colombiano se vincula al programa Escuela de Talentos. (Foto © RMC)
