Mateo Carmona, ganador en el Valle de las dos primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano de BMX

Entre sábado y domingo se cumplió la I y II válida de la Copa Nacional GW Shimano de BMX, en la pista William Jiménez de la capital del Valle, donde el antioqueño Mateo Carmona salió victorioso de la categoría Championship que congregó a 12 ligas del país.

El primer día el bicicrosista paisa se subió a los más alto del podio, superando su coterráneo Samuel Marulanda (Antioquia) y a Daniel Tamayo (Santander), quienes terminaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.



Samuel Marulanda, Mateo Carmona y Daniel Tamayo, en el podio de la II Válida. (Foto © BMX Antioquia)

Carmona estuvo imparable el fin de semana y con una performance perfecta, repitió la dosis al otro día, esta vez ganándole a su paisano Thomas Martínez (Antioquia) y Santiago Suárez (Bogotá).

La cita nacional del BMX, organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo, continuará en marzo en Manizales, donde se volverán a reunir del 13 al 15 los mejores exponentes nacionales del BMX Racing en las categorías Challenger y Championship.

I Válida #CopaNacionalBMX2026🏁 Cali

Podio Championship Varones

🏆 Mateo Carmona – Antioquia

🥈 Samuel Marulanda – Antioquia

🥉 Daniel Tamayo – Santander

II Válida #CopaNacionalBMX2026 🏁 Cali

Podio Championship Varones

🏆 Mateo Carmona – Antioquia

🥈 Thomas Martínez – Antioquia

🥉 Santiago Suárez – Bogotá