Ruta
¡Asombroso! Paul Seixas impone su ley en la Faun Ardeche Classic con Egan Bernal 7°
En estupenda actuación, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) mostró toda su clase para llevarse la victoria en la Faun-Ardèche Classic 2026. El pedalista francés llegó en solitario a la meta, tras recorrer los 187,6 kilómetros en los alrededores de Guilherand-Granges, un trayecto que incluyó once repechos categorizados.
La carrera de un día sirvió para que el corredor galo se llevará su segunda victoria de la temporada. El podio de la prueba francesa lo completaron el suizo Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) y el localLenny Martínez (Bahrain Victorious).
En cuanto a los colombianos, el mejor fue Egan Bernal (Ineos Grenadiers) en la 7° posición a 2:34 del ganador, mientras que Diego Pescador (Movistar Team) finalizó en la casilla 14° y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) se reportó en puesto 21°.
La tradicional clásica contó con un exigente trayecto rompe-piernas. A menos de treinta kilómetros de la meta, los corredores afrontaron dos veces el Val d’Enfer (1.5 km al 10.3%), seguido del Mur de Costebelle (0.3 km al 8%).
Resultados Faun-Ardèche Classic (1.Pro)
Guilherand-Granges – Guilherand-Granges (187,6 km)
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|4:37:22
|2
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|1:48
|3
|Lenny Martínez
|Bahrain Victorious
|1:48
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|1:48
|5
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|2:07
|6
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|2:18
|7
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|2:34
|8
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|3:46
|9
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|4:19
|10
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|4:21
|11
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|4:21
|12
|Quentin Pacher
|Groupama-FDJ United
|4:25
|13
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|4:29
|14
|Diego Pescador
|Movistar Team
|4:31
|21
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|5:14
Ruta
Wilmar Paredes sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Independencia de República Dominicana
El pedalista antioqueño Wilmar Paredes del Team Medellín-EPM, sigue líder de la edición 47 de la Vuelta Independencia Nacional de República Dominicana, luego de defender el liderato en la quinta etapa que se disputó por los alrededores de Santo Domingo.
Paredes, de 29 años, supera por 38 segundos al costarricense Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago). En el tercer cajón del podio se encuentra el estadounidense James Schurman (City Bikes Miami) y el top 5 lo completan el bogotano Nicolás Paredes (Hino-One-La Red Suzuki) y Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM).
La quinta fracción quedó en manos del francés Ronald Geran (Team Cama CCD), que le ganó al paisa Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM).
La última jornada de la ronda caribeña se cumplirá este domingo en la provincia de Santiago, donde conoceremos al sucesor del colombo-español Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM), campeón del año pasado.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Vuelta al Tolima 2026: Laura Rojas triunfa en Murillo y se encarama a la primera posición de la general
La campeona nacional de ruta, Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito) se apoderó del liderato la Vuelta al Tolima en la rama femenina tras ganar la etapa reina, transcurrida entre Armero y el municipio de Murillo.
La corredora huilense corrió los 57 kilómetros en 2 horas 54 minutos y 2 segundos y desbancó a su compañera de equipo Diana Peñuela, quien no pudo sostener la camiseta de líder tras entrar en la 5° posición. El segundo lugar en la etapa lo ocupó Camila Valbuena (Bogotá-IDRD) y en el tercer puesto se reportó Natalia Garzón (Team Sistecrédito).
Rojas manifestó al final de la fracción su satisfacción por la victoria. “Muy feliz, muy contenta, de poder darle esta etapa tan exigente a mi equipo, que hacen un gran trabajo”, dijo la ciclista del Sistecrédito.
La última etapa de la ronda tolimense se disputará este domingo en la ‘Capital Musical de Colombia’, donde conoceremos a la sucesora de la caldense Diana Peñuela, campeona del año pasado.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Suramérica celebra en el Tour de Ruanda; Henrique Bravo gana la séptima etapa
La séptima etapa del Tour de Ruanda 2026 quedó en manos de un suramericano. El brasilero Henrique Bravo aguantó la embestida del grupo de favoritos y llego en solitario a la meta nueve segundos por delante de sus perseguidores, luego de recorrer 147,2 kilómetros entre Musanze y Kigali.
El joven del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step fue el más fuerte en el repecho final. Segundo entró el belga Lucas Van Gils (Lotto – Groupe Wanty) y tercero llegó el eritreo Henok Mulubrhan (Selección de Eritrea).
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) llegó rezagado, finalizando en la casilla 69° a más de 6 minutos del ganador.
Con relación a la clasificación general, el pedalista alemán Moritz Kretschy (NSN Development Team), que entró en el primer grupo perseguidor, defendió su liderato sin contratiempos.
La carrera africana finalizará este domingo con la octava y última etapa, el tradicional circuito de 99,5 kilómetros en Kigali, donde conoceremos al sucesor del francés Fabien Doubey, campeón del año pasado.
Tour du Rwanda (2.1)
Resultados Etapa 7 | Musanze – Kigali (147,2 km)
|1
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|3:20:59
|2
|Lucas Van Gils
|Lotto – Groupe Wanty
|0:09
|3
|Henok Mulubrhan
|Selección de Eritrea
|,,
|4
|Hodei Muñoz
|Soudal Quick-Step Devo Team
|,,
|5
|Moritz Kretschy
|NSN Development Team
|,,
|6
|Duarte Marivoet
|Lotto – Groupe Wanty
|,,
|7
|Jermaine Zemke
|REMBE | rad-net
|,,
|8
|Oliver Mattheis
|BIKE AID
|,,
|9
|Yafiet Mulugeta
|Selección de Eritrea
|0:15
|10
|Johannes Adamietz
|REMBE | rad-net
|,,
|59
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|6:25