Velódromo de Mosquera: ministra del deporte realizó seguimiento al avance de la obra, que supera el 90 %

El Ministerio del Deporte continúa acompañando de manera técnica y articulada el avance del velódromo de Mosquera, un proyecto estratégico para el impulso del ciclismo y el fortalecimiento del deporte regional.

Este lunes, la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, lideró una mesa virtual de seguimiento junto a representantes de la Alcaldía de Mosquera, la Gobernación de Cundinamarca y la interventoría, con el propósito de revisar el estado actual y definir acciones que garanticen su adecuada culminación.

Durante la jornada se destacó que el velódromo alcanza un avance del 90,20 %, reflejando un progreso significativo en su ejecución. Este resultado es fruto del trabajo conjunto entre las entidades involucradas, así como del acompañamiento permanente del ministerio, que ha venido realizando seguimiento técnico y administrativo riguroso.

En el espacio también se abordaron aspectos clave para la finalización del escenario. En este sentido, se destacó que la prórroga del contrato de obra ya se encuentra en firme, mientras se avanza en el proceso correspondiente a la interventoría, fundamental para asegurar la continuidad y el cumplimiento de los estándares de calidad en la fase final.

Adicionalmente, la administración municipal socializó los avances en el trámite de recursos adicionales, y de la certificación de riesgos, pasos determinantes para la ejecución del contrato y sustento para la aprobación de la adición presupuestal.

Como parte de los compromisos establecidos, las entidades acordaron mantener un seguimiento constante mediante una nueva mesa de trabajo en la semana del 20 al 24 de abril. Asimismo, se avanzará en la gestión documental necesaria para la continuidad de la interventoría, mientras que el Ministerio del Deporte continuará evaluando aspectos técnicos como la matriz de riesgos y la ruta crítica del proyecto.

*Con Información Prensa Mindeporte