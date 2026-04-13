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Jhonatan Botero liderará la selección Colombia de Mountain Bike en el Panamericano de MTB 2026

Publicado

Hace 2 mins

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La selección Colombia de Mountain Bike estará liderada por el antioqueño Jhonatan Botero. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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