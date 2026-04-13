En Bogotá concluyó con éxito la primera Válida Nacional de Pista de la temporada 2026

Este domingo en el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento de Bogotá se disputó la jornada final de la primera Válida Nacional de Pista, con el ómnium y las pruebas de velocidad en las categorías juvenil y prejuvenil.

La exigente prueba del ómnium, compuesta por las pruebas de scratch, tempo, eliminación y carrera por puntos, reunió a los mejores corredores juveniles del país en una competencia donde la estrategia, la regularidad y la lectura de carrera fueron determinantes.

Emiliano Álvarez se consagró campeón tras sumar 110 puntos, resultado que le permitió quedarse con la medalla de oro, superando a Joris Antón Martínez, del Valle, quien fue plata con 107 unidades, y a Samuel Páez, del Threshold Team Milo Sáfer, quien completó el podio con 102 puntos.



Antón Martínez, Emiliano Álvarez y Samuel Páez, en el podio del ómnium. (Foto © FCC)

Tras la competencia, el campeón Emiliano Álvarez valoró el trabajo del equipo y la estrategia aplicada durante la jornada. “Balance muy positivo en la prueba del ómnium, logramos quedarnos con la medalla de oro. Hoy corrimos con cabeza fría, tomamos buenas decisiones y logramos el resultado. También agradecer a mi compañero Santiago Estrada, que me apoyó mucho durante la competencia“,dijo Álvarez, en declaraciones recogidas por su equipo.

El evento ciclístico cerró con un balance positivo para los jóvenes talentos del ciclismo de pista colombiano, quienes mostraron carácter, estrategia y determinación en el velódromo bogotano, dejando buenas sensaciones de cara al futuro y un panorama prometedor.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los resultados de la velocidad y de la jornada final de la Primera Válida Nacional de Pista, que culminó exitosamente este domingo en la capital colombiana.



Jornada final de la primera Válida Nacional de Pistade la temporada 2026. (Foto © FCC)

RESULTADOS JORNADA FINAL