Bryan Coquard conquista la clásica griega del sur del Egeo con Eric Fagúndez 4°; Miguel Ángel Marín el mejor colombiano

El velocista francés Bryan Coquard salió victorioso en el GP visita el sur del Egeo. El corredor galo del Cofidis fue el más rápido al sprint y se quedó con la primera edición de la clásica griega.

La novel carrera europea de un día tuvo un recorrido relativamente llano de 166 kilómetros entre Rhodes y Salakos. Sin embargo, a lo largo del trayecto hubo algunos cuestas, pero nunca llegaron a ser muy exigentes para los sprinters.

Los puestos de honor los completaron el neerlandés Jelle Johannink (Unibet Rose Rockets) y el español Iván Cobo (Equipo Kern Pharma), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente. Para destacar la actuación del uruguayo Eric Fagúndez (Burgos Burpellet BH) que estuvo cerca del podio, finalizando en la 4° posición.

En cuanto a los dos colombianos en competencia, el joven antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education – Aevolo) finalizó en la casilla 58° a 49 segundos del ganador, mientras que el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) no concluyó la prueba.

Resultados Visit South Aegean GP (1.1)

Rhodes – Salakos (166,1 km)