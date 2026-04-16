“Me encuentro en un momento feliz de mi carrera”: Fernando Gaviria tras su podio en Bélgica

Fantástico podio para Fernando Gaviria en Bélgica. El antioqueño, que lideró la actuación del equipo español Caja Rural-Seguros RGA en la Ronda de Limburgo 2026, terminó 2° detrás de Tim Merlier.

“Quería intentar ganar, pero cuando te enfrentas con alguien tan fuerte como Merlier es difícil, ya que está muy fuerte. Como siempre he buscado dar lo mejor de mí mismo, pero hoy no se podía hacer más. Ha sido más fuerte y ha ganado el mejor, así que estoy muy contento con esta segunda plaza”, dijo Gaviria, en declaraciones recogidas por su equipo.

El colombiano demostró su buen momento rodando siempre en posiciones delanteras de una clásica exigente marcada por varios tramos adoquinados. Al final, su segundo puesto terminó ayudando a su conjunto a sumar un total de 123 puntos UCI.



Fernando Gaviria, en acción en la Ronda de Limburgo 2026. (Foto Caja Rural Seguros RGA © Sprint Cycling)

“Me encuentro en un momento feliz de mi carrera. Estoy disfrutando del ciclismo más que estos años atrás porque trato de aprovechar el momento y de disfrutar de mi vida y mi familia. Estoy trabajando mucho y me siento con mejores piernas. Hemos perdido pero lo hemos hecho frente a uno de los mejores ciclistas del mundo. Seguiré trabajando para intentar llegar a las siguientes carreras con un poco más de energía”, agregó el pedalista paisa.

Por último, el oriundo de la Ceja, Antioquia, dejó claro que está enfocado en mejorar su rendimiento para que le permita estar en la ‘Grande Bouclé’. “El estrés me lo impongo yo mismo, ya que el equipo está trabajando para mejorar y para rendir lo mejor posible en el Tour de Francia. Tenemos que dar grandes pasos, somos conscientes de ello, pero la presión me la pongo yo mismo. Cada vez que me subo a una bici trato de ganar, hoy me sentí muy bien, diría que es el momento en el que más estoy disfrutando de la bici”, concluyó Gaviria.

*Con Información Prensa Team Caja Rural-Seguros RGA