Ruta
“Me encuentro en un momento feliz de mi carrera”: Fernando Gaviria tras su podio en Bélgica
Fantástico podio para Fernando Gaviria en Bélgica. El antioqueño, que lideró la actuación del equipo español Caja Rural-Seguros RGA en la Ronda de Limburgo 2026, terminó 2° detrás de Tim Merlier.
“Quería intentar ganar, pero cuando te enfrentas con alguien tan fuerte como Merlier es difícil, ya que está muy fuerte. Como siempre he buscado dar lo mejor de mí mismo, pero hoy no se podía hacer más. Ha sido más fuerte y ha ganado el mejor, así que estoy muy contento con esta segunda plaza”, dijo Gaviria, en declaraciones recogidas por su equipo.
El colombiano demostró su buen momento rodando siempre en posiciones delanteras de una clásica exigente marcada por varios tramos adoquinados. Al final, su segundo puesto terminó ayudando a su conjunto a sumar un total de 123 puntos UCI.
“Me encuentro en un momento feliz de mi carrera. Estoy disfrutando del ciclismo más que estos años atrás porque trato de aprovechar el momento y de disfrutar de mi vida y mi familia. Estoy trabajando mucho y me siento con mejores piernas. Hemos perdido pero lo hemos hecho frente a uno de los mejores ciclistas del mundo. Seguiré trabajando para intentar llegar a las siguientes carreras con un poco más de energía”, agregó el pedalista paisa.
Por último, el oriundo de la Ceja, Antioquia, dejó claro que está enfocado en mejorar su rendimiento para que le permita estar en la ‘Grande Bouclé’. “El estrés me lo impongo yo mismo, ya que el equipo está trabajando para mejorar y para rendir lo mejor posible en el Tour de Francia. Tenemos que dar grandes pasos, somos conscientes de ello, pero la presión me la pongo yo mismo. Cada vez que me subo a una bici trato de ganar, hoy me sentí muy bien, diría que es el momento en el que más estoy disfrutando de la bici”, concluyó Gaviria.
*Con Información Prensa Team Caja Rural-Seguros RGA
Ruta
O Gran Camiño: Carlos Canal es profeta en su tierra con Eric Fagúndez y Jesús David Peña en el top 10
En un final para velocistas, el español Carlos Canal (Movistar Team) ganó la primera etapa en línea del O Gran Camiño, luego de recorrer 148,6 kilómetros entre las localidades gallegas de Vilalba y Barreiros.
El pedalista local, quien fue profeta en su tierra, cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3:13:25″. El podio del día lo completaron el luxemburgués Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) y el uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH).
En cuanto a los colombianos, Jesús David Peña (Efapel Cycling) se reportó en el 10° puesto con el mismo tiempo del ganador, mientras que Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) finalizó en la casilla 60° a más de un minuto de Canal.
En lo referente a la clasificación general invidual, el danés Julius Johansen (UAE Team Emirates-XRG) perdió el liderato a manos del portugués Rafael Reis (Anicolor / Campicarn).
La novel carrera española continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa en línea, otra jornada ondulada de 169 kilómetros con salida en Carballo y llegada a Padrón, que incluye un puerto de montaña categorizada y varios repechos.
O Gran Camiño – The Historical Route (2.1)
Resultados Etapa 2 | Vilalba – Barreiros (148,6 km)
|1
|Carlos Canal
|Movistar Team
|3:13:25
|2
|Mats Wenzel
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|3
|Eric Antonio Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|4
|Patryk Goszczurny
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|5
|Anton Schiffer
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|6
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|m.t.
|7
|Aleksander Mernik
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|8
|Abel Balderstone
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|9
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|10
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|m.t.
|60
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|1:30
|DNF
|Iván Ramiro Sosa
|Kern Pharma
|Se retiró
Clasificación General Individual
|1
|Rafael Reis
|Anicolor / Campicarn
|3:31:24
|2
|Nelson Oliveira
|Movistar Team
|0:01
|3
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:12
|4
|Jakub Otruba
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:23
|5
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|0:25
|6
|Patryk Goszczurny
|Team Visma | Lease a Bike
|0:29
|7
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:30
|8
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|0:40
|9
|Abel Balderstone
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:42
|10
|Julius Johansen
|UAE Team Emirates – XRG
|0:42
|32
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|1:54
|69
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|4:05
Ruta
Ronda de Limburgo: gran actuación de Fernando Gaviria sólo superado por Tim Merlier
Estupenda actuación del colombiano Fernando Gaviria en la Ronda de Limburgo 2026, sólo superado por el belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
El velocista antioqueño terminó 2° en el sprint, demostrando una muy buena colocación en todo el tramo final de la carrera belga, luego de recorrer 178,4 kilómetros entre Hasselt y Tongeren.
El podio de la carrera flamenca de un día lo completó el también belga Floris Van Tricht (NSN Cycling Team) en una durísima prueba que incluyó varios tramos adoquinados. El top cinco lo cerraron el local Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech) y el alemán Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious).
El otro latinoamericano en competencia, el sprinter mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) se reportó en el pelotón en la casilla 23° con el mismo tiempo del ganador.
Para Merlier significó su segunda victoria de la temporada, su último triunfo se remonta a la semana pasada cuando ganó la clásica belga Scheldeprijs, superando al checo Pavel Bittner.
Resultados Ronde van Limburg (1.1)
Hasselt – Tongeren (178,4 km)
|1
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|4:05:17
|2
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|3
|Floris Van Tricht
|NSN Development Team
|m.t.
|4
|Gerben Thijssen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|5
|Phil Bauhaus
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|6
|Stanisław Aniołkowski
|Cofidis
|m.t.
|7
|Tom Crabbe
|Team Flanders – Baloise
|m.t.
|8
|Søren Kragh Andersen
|Lidl – Trek
|m.t.
|9
|Milan Menten
|Lotto Intermarché
|m.t.
|10
|Fernando Barceló
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|21
|César Macias
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
Ruta
Dusan Rajovic gana al sprint la jornada inaugural del Tour de Hainan 2026; Thomas Silva el mejor suramericano
En un final a pura velocidad, Dusan Rajovic se impuso al sprint en la primera etapa Tour de Hainan 2026, desarrollada entre las localidades chinas de Haikou y Danzhou con un recorrido de 177 kilómetros.
El corredor serbio del Solution Tech-NIPPO-Rali cosechó su quinta victoria de la temporada, en una jornada de 4 horas, 3 minutos y 41 segundos.
El podio del día lo completaron el italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team) y el español Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los suramericanos, todos llegaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador. El mejor ubicado fue el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) en la casilla 28°, mientras que el colombiano Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) se clasificó en el puesto 30°.
La segunda etapa de la carrera asiática se correrá este jueves con un recorrido ondulado de 214,1 kilómetros entre Danzhou y Wuzhishan, que incluye cuatro premios de montaña categorizados.
Tour of Hainan (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Haikou – Danzhou (177 km)
|1
|Dušan Rajović
|Solution Tech NIPPO Rali
|4:03:04
|2
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|3
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|4
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto Intermarché
|m.t.
|5
|Javier Serrano
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|6
|Xabier Berasategi
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|7
|Enrico Zanoncello
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|8
|Iúri Leitão
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|9
|Tilen Finkšt
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|10
|Paul Hennequin
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|28
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|m.t.
|30
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.