O Gran Camiño: Carlos Canal es profeta en su tierra con Eric Fagúndez y Jesús David Peña en el top 10

En un final para velocistas, el español Carlos Canal (Movistar Team) ganó la primera etapa en línea del O Gran Camiño, luego de recorrer 148,6 kilómetros entre las localidades gallegas de Vilalba y Barreiros.

El pedalista local, quien fue profeta en su tierra, cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3:13:25″. El podio del día lo completaron el luxemburgués Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) y el uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH).

En cuanto a los colombianos, Jesús David Peña (Efapel Cycling) se reportó en el 10° puesto con el mismo tiempo del ganador, mientras que Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) finalizó en la casilla 60° a más de un minuto de Canal.

En lo referente a la clasificación general invidual, el danés Julius Johansen (UAE Team Emirates-XRG) perdió el liderato a manos del portugués Rafael Reis (Anicolor / Campicarn).

La novel carrera española continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa en línea, otra jornada ondulada de 169 kilómetros con salida en Carballo y llegada a Padrón, que incluye un puerto de montaña categorizada y varios repechos.

O Gran Camiño – The Historical Route (2.1)

Resultados Etapa 2 | Vilalba – Barreiros (148,6 km)

1 Carlos Canal Movistar Team 3:13:25 2 Mats Wenzel Equipo Kern Pharma m.t. 3 Eric Antonio Fagúndez Burgos Burpellet BH m.t. 4 Patryk Goszczurny Team Visma | Lease a Bike m.t. 5 Anton Schiffer Team Visma | Lease a Bike m.t. 6 Alessandro Pinarello NSN Cycling Team m.t. 7 Aleksander Mernik Team Visma | Lease a Bike m.t. 8 Abel Balderstone Caja Rural – Seguros RGA m.t. 9 Kevin Vermaerke UAE Team Emirates – XRG m.t. 10 Jesús David Peña Efapel Cycling m.t. 60 Santiago Mesa Anicolor / Campicarn 1:30 DNF Iván Ramiro Sosa Kern Pharma Se retiró



El portugués Rafael Reis, nuevo líder del O Gran Camiño 2026. (Foto © Anicolor / Campicarn Cycling Team)

Clasificación General Individual

1 Rafael Reis Anicolor / Campicarn 3:31:24 2 Nelson Oliveira Movistar Team 0:01 3 Jørgen Nordhagen Team Visma | Lease a Bike 0:12 4 Jakub Otruba Caja Rural – Seguros RGA 0:23 5 Adam Yates UAE Team Emirates – XRG 0:25 6 Patryk Goszczurny Team Visma | Lease a Bike 0:29 7 Alessandro Pinarello NSN Cycling Team 0:30 8 Kevin Vermaerke UAE Team Emirates – XRG 0:40 9 Abel Balderstone Caja Rural – Seguros RGA 0:42 10 Julius Johansen UAE Team Emirates – XRG 0:42