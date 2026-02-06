BMX
Copa Nacional GW Shimano de BMX: el bicicrós se toma la pista William Jiménez de la capital del Valle
Este fin de semana, la adrenalina del BMX se toma la pista William Jiménez de la capital del Valle. Después de siete años de ausencia, Cali vuelve a ser sede de una Válida Nacional de la Copa GW Shimano, reuniendo a lo mejor de la disciplina.
El evento contará con la participación de 995 riders, representantes de 12 ligas del país, quienes durante tres días disputarán los máximos honores del BMX colombiano.
Programación
Viernes 6 de febrero: La jornada iniciará con la confirmación de licencias y el congresillo técnico. A partir de las 2:00 p.m., el protagonismo será para los más pequeños con las competencias de los Kids Riders.
Sábado 7 y domingo 8 de febrero: Las actividades comenzarán desde las 8:00 a.m., incluyendo pruebas de clasificación, cuartos de final, semifinales y las grandes finales.
Transmisión en Vivo
Para quienes no puedan asistir presencialmente, la Liga de Ciclismo del Valle llevará todas las emociones de la pista a sus hogares a través de una gran transmisión por streaming en la plataformas oficiales.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
BMX
Carlos Oquendo, nuevo embajador del programa Escuela de Talentos
Como parte de una estrategia para llegar a las regiones más apartadas del país y fortalecer el trabajo formativo con niños y jóvenes con proyección hacia el alto rendimiento, la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, confirmó que 14 atletas se convertirán en embajadores de la entidad y acompañarán el programa Escuela de Talentos que se ejecuta a través del Comité Olímpico Colombiano.
La jefe de la Cartera se reunió de manera virtual con un histórico del BMX Colombiano, Carlos Oquendo, y otros referentes del deporte colombiano, una combinación que incluye medallistas olímpicos y panamericanos, así como grandes figuras del fútbol del país.
“Hoy podemos contarle al país que tendremos 14 embajadores: atletas que ya nos llenaron de orgullo con sus logros y que ahora asumen una nueva misión, quizás la más valiosa de todas: acompañar y fortalecer este programa, convirtiéndose en referentes vivos de disciplina, esfuerzo y sueños posibles”, afirmó. “Su experiencia, su ejemplo y su voz serán guía para procesos vitales en el desarrollo deportivo de nuestros niños, niñas y jóvenes, sembrando inspiración en cada territorio y construyendo, desde la base, el futuro del deporte nacional”, añadió.
La labor de los atletas estará enfocada en compartir vivencias, brindar charlas motivacionales y acompañar a las niñas, niños y jóvenes beneficiarios de Escuela de Talentos, fortaleciendo no solo sus habilidades deportivas, sino también su desarrollo personal, psicológico y social.
Con esta iniciativa, la ministra del Deporte cumple su compromiso con aquellos atletas que le han dado orgullo al país con cada una de sus presentaciones, al tiempo que los vincula de manera activa en la construcción del futuro del deporte colombiano. Su rol como embajadores permitirá fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y quienes ya han recorrido el camino del alto rendimiento, convirtiendo la experiencia en una herramienta pedagógica y motivacional
El programa Escuela de Talentos busca desarrollar niñas, niños y jóvenes con potencial deportivo, identificados en la etapa de formación y vinculadas a un proceso de preparación que se basa principalmente en el entrenamiento. El objetivo es descubrir y formar talentos para la práctica de diversas modalidades deportivas.
En estas escuelas, los participantes pueden acceder a beneficios como entrenamientos, seguimiento técnico, dotación de implementos deportivos, acompañamiento de los Centros de Ciencias del Deporte y participación en competencias deportivas.
*Con Información de Mindeporte
BMX
La selección Valle de BMX Racing se alista para competir en las primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano
La selección Valle de BMX Racing se prepara para afrontar las primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano, evento que se llevará a cabo en la pista William Jiménez de la ciudad de Cali, del 6 al 8 de febrero. Este evento no se desarrollaba en la capital del Valle del Cauca desde el año 2018, y regresa ahora con una selección rojiblanca fortalecida y con grandes expectativas de triunfo.
El técnico venezolano José Luis Primera, estratega del Valle del Cauca y quien además representó a su país como deportista en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, fue el encargado de dar a conocer la nómina de atletas que representarán al departamento en este importante certamen nacional.
La selección está conformada por los siguientes deportistas: Valery Thaliana Hernández, Guadalupe Palacios, Tomás Palmesano, Samuel Andrés Cristancho, Santiago Vivas Amaya, Alejandro Murillo, Jean Carlos Barbosa, Jean Pool Rengifo, Andrés Pérez Ospina, Joan Sebastián Erira, Nicolás Gómez, Santiago Uribe, José Martín Fuertes, Francesca Morera y Laura Ramírez.
Así mismo, integran el equipo los deportistas pertenecientes al programa Talento y Reserva de Indervalle: Steven Varela, Jhan Mondragón y Juan Esteban Escobar, quienes también estarán presentes con la selección en la válida nacional.
El profesor José Luis Primera manifestó que el grupo del Valle del Cauca es altamente experimentado, ya que cuenta con deportistas de talla mundial, lo que permite afrontar la competencia con grandes aspiraciones y confianza en obtener resultados destacados.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
BMX
La Liga de Ciclismo del Valle inició la temporada 2026 con las valoraciones médicas de sus deportistas
Inició a la temporada 2026 para la Liga de Ciclismo del Valle con un proceso de valoraciones médicas de sus deportistas, con el objetivo de garantizar un adecuado estado físico y de salud de cara a las competencias del nuevo año.
Las evaluaciones están a cargo de un equipo de profesionales del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca (Indervalle), especializados en medicina deportiva, e incluyen valoraciones en las áreas de nutrición, psicología y fisioterapia.
En esta primera fase del año se ha dado prioridad a los deportistas de la modalidad BMX Racing, quienes tendrán la posibilidad de competir en el primer evento nacional de la temporada. En total, son 14 los atletas que hacen parte de la Selección Valle de esta modalidad, los cuales estarán en acción bajo las órdenes del profesor José Luis Primera.
La competencia se llevará a cabo del 6 al 8 de febrero en la pista William Alexander Jiménez, durante el Campeonato Nacional de BMX, certamen que contará con la participación de más de 1.000 deportistas provenientes de todo el país.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle