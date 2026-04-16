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Nu Colombia listo en Europa para su gira por Francia, España y Portugal
El equipo de ciclismo Nu Colombia emprenderá desde este 17 de abril uno de los desafíos más importantes de su temporada 2026 con una nueva gira por Europa, donde afrontará un bloque de ocho competencias en Francia, España y Portugal, en una apuesta deportiva que ratifica la proyección internacional del conjunto morado. La formación colombiana competirá en carreras de un día y pruebas por etapas entre abril y mayo, en escenarios de alta exigencia y tradición dentro del calendario continental.
La escuadra abrirá su recorrido internacional en territorio francés con la disputa de la Classic Grand Besançon Doubs, prevista para el 17 de abril, antes de afrontar también en suelo galo el Tour de Jura Cycliste (18) y el Tour de Doubs (19). Posteriormente, el equipo se desplazará a España para disputar del 23 al 26 de abril la Vuelta a Asturias, una de las carreras por etapas más reconocidas del calendario ibérico.
En mayo, el Nu Colombia continuará su periplo trasladándose a Portugal para correr del 1 al 3 de mayo el Gran Premio Anicolor; regresará después a Francia para afrontar el Tour du Finistère Pays de Quimper el 16 de mayo y la Boucles de l’Aulne – Châteaulin el 17 de mayo, y cerrará su bloque competitivo de nuevo en territorio portugués con el GP Internacional Beiras e Serra da Estrela, previsto del 22 al 24 de mayo.
“Para nosotros esta gira representa una oportunidad muy importante como equipo. Vamos a enfrentarnos a carreras exigentes, con rivales de gran nivel y en escenarios que demandan concentración, fondo y mucha inteligencia táctica. Este tipo de experiencias son fundamentales para el crecimiento del grupo, para seguir consolidando nuestro proyecto y para continuar mostrando el valor del ciclismo colombiano en el exterior”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa.
La primera cita del calendario europeo será la Classic Grand Besançon Doubs que celebrará su sexta edición este viernes 17 de abril con un recorrido de 175,6 kilómetros, con salida en Besançon y final en alto en Montfaucon.
Para la apertura de este primer bloque de la gira, el Nu Colombia presentará una nómina encabezada por el triple campeón de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, y por Sergio Henao, recordado por su histórico triunfo en la París-Niza de 2017, dos corredores de amplio recorrido internacional que aportarán experiencia y jerarquía al conjunto morado en su estreno europeo. La formación del equipo para la cita francesa la completan Cristian Muñoz, Javier Jamaica, Carlos Alberto Gutiérrez y Juan Diego Alba, grupo con el que la escuadra colombiana buscará ser protagonista en el arranque de su gira por el Viejo Continente.
Calendario de Competiciones
Abril
17 abril — Classic Grand Besançon Doubs, Francia (1.1)
18 abril — Tour de Jura Cycliste, Francia (1.1)
19 abril — Tour de Doubs, Francia (1.1)
23-26 abril — Vuelta a Asturias, España (2.1)
Mayo
1-3 mayo — Gran Premio Anicolor, Portugal (2.1)
16 mayo — Tour du Finistère Pays de Quimper, Francia (1.1)
17 mayo — Boucles de l’Aulne – Châteaulin, Francia (1.1)
22-24 mayo — GP Internacional Beiras e Serra da Estrela, Portugal (2.1)
Con Prensa Nu Colombia
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“Mientras las cosas estén bien organizadas los resultados en el Ciclismo Senior Master de Colombia salen a flote”: Henry Díaz
Con buen balance deportivo cerró su temporada la Asociación de Ciclismo Senior Master de Colombia y sus dirigentes ya piensan en lo que será el 2019.
Con buen balance deportivo cerró su temporada la Asociación de Ciclismo Senior Master de Colombia y sus dirigentes ya piensan en lo que será el 2019
Henry Díaz, secretario de la agremiación ha sido vital en la organización de las diferentes carreras del calendario nacional y en las salidas internacionales. Considera que el 2018 fue altamente positivo. “Mientras las cosas estén bien organizadas los resultados salen a flote”, expresó a www.revistamundociclistico.com.
“En 2018 diría que en un 85 por ciento logramos los objetivos que nos planteamos en la Asamblea de Febrero que es el punto de partida del Ciclismo Master en Colombia. Más que todo el calendario de actividades y competencias, creo que se cumplieron en 85 por ciento y de los eventos principales tradicionales de cada año como el Campeonato Nacional, la Vuelta a Colombia y el Campeonato Panamericano, los tres eventos se hicieron de buena manera con gran participación”, señaló Henry Díaz.
Además añadió: “El campeonato nacional fue en Barranquilla con alrededor de 600 participantes en las cinco categorías más las damas, tuvimos un gran éxito participativo y competitivo. La Vuelta a Colombia que salió de Neiva tradicionalmente tuvo buena participación internacional y la asistencia gracias a las junta directiva, porque este año de nuevo Coldeportes no apoyo económicamente en nada a las Asociación, pero no fue impedimento para las entidades poder apoyar y llevar un grupo de 16 corredores a Ciudad de México en el mes de noviembre donde participamos en pista y ruta. Igualmente hubo dos ciclistas que participaron en el Campeonato Mundial de pista realizados en los Ángeles, California en octubre. Además tuvimos acción en los diferentes Grandes Fondos que están muy de moda y participativos y hemos estado también apoyando ese tipo de eventos, de tal manera que los resultados son muy buenos”.
En cuanto a lo que viene para el 2019 manifestó: “Ahora nos estamos proyectando a lo que será este año con el nuevo director de Coldeportes, quien ya nos respondió muy amablemente la cita que tenemos para tratar de buscar apoyo, teniendo en cuenta por un lado nuestros eventos y por otro lado solicitamos a la Federación de Ciclismo y en México estuvimos promocionando invitación para realizar el Panamericano de 2019 Master de pista y ruta en Colombia en el mes de noviembre. Se han establecido ya unos objetivos para el 2019. Así mismo entraron tres entidades nuevas que se integran al ciclismo Master en Colombia, lo cual dice que nos estamos fortaleciendo también en nuestros afiliados”.
“Existen grandes proyectos de integrar los Grandes Fondos. Tenemos una reunión prevista para tratar de unificar criterios en este aspecto teniendo en cuenta que estos eventos han estado muy buenos, muy organizados, ya como vemos los grandes ídolos de nuestro ciclismo están organizando también los Grandes Fondos, cosa que para nosotros es muy bueno seguirlos apoyando en lo que respecta al ciclismo recreativo. El balance de 2018 es positivo y también la perspectiva para este año. Existe mucho positivismo de que podamos desarrollar todas esas actividades”, expresó Henry Díaz.
Destacó que el ciclismo Master mantendrá las salidas internacionales: “Vamos al Giro de Italia, al Tour de Francia y a una competencia que hay en Palma de Mallorca en España, más las invitaciones que tradicionalmente recibimos todo el año. En la categoría master al igual que en la élite muchos eventos quieren tener grupos de ciclistas colombianos y le da mucho realce y prestigio a esos eventos, lo que es en Centroamérica nos invitan bastante y hay buena participación de nuestros ciclistas en Panamá, Costa Rica, Guatemala y México entre otros y nosotros los invitamos el otro año a nuestra vuelta”.
“Ya tenemos en Colombia registrados que tienen licencia muchos corredores. Este año pasamos los 11 mil y tenemos una gran cantidad que se están integrando, así mismo este año tenemos más asociaciones, ya tenemos 34 en todo el país y quedan varios departamentos por integrarse. En la Vuelta a Colombia ya tuvimos gente de Putumayo, Caquetá y regiones que estaban un poco aisladas, pero que ya se han ido integrando. Todo eso ha sido muy positivo”, terminó diciendo Henry Díaz.
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Ciclismo Senior Master ratificó Junta Directiva
El ciclismo Senior Master con grandes objetivos trazados está listo para arrancar temporada a nivel nacional e internacional y lo hará prácticamente con la misma Junta Directiva que viene trabajando desde hace varios años.
El ciclismo Senior Master con grandes objetivos trazados está listo para arrancar temporada a nivel nacional e internacional y lo hará prácticamente con la misma Junta Directiva que viene trabajando desde hace vario años.
De acuerdo a lo manifestado a Revistamundociclistico.com por el secretario Henry Díaz, para el nuevo periodo el Senior Master se seguirá fortaleciendo, creciendo y serán más los afiliados a llegar.
“Iniciamos marcha este año con la celebración el pasado sábado de la nueva Asamblea General, que ratificó prácticamente la actual Junta Directiva para los nuevos cuatro años. Únicamente hubo cambio de vocal y ahora es un ingeniero de Cúcuta de la Asociación Villa del Rosario, por lo demás seguimos como veníamos, con mucho ánimo para comenzar este nuevo año”, expresó Henry Díaz.
Además manifestó. “Se elaboró el calendario nacional e internacional con los principales eventos que tendremos esta temporada. La novedad será la realización de unas carreras de Gran Fondo que haremos con nuestros asociados, los Campeonatos Nacionales del 22 al 24 de junio en Barranquilla, la Vuelta a Colombia del 9 al 15 de septiembre, el inicio será en Neiva con final en Ibagué. En el campo internacional el próximo cuatro de marzo iniciamos nuestra actividad con un grupo grande que estará en la Gran Fondo de Panamá, en el evento Océano-Océano. Igualmente estaremos en el Giro de Italia, Tour de Francia y Copa Europa, como lo hemos hecho cada año. Estamos pendientes de los Panamericanos Senior Master, realmente existe mucha actividad”.
“La cadena de oro fue entregada a los deportistas que el año anterior se destacaron por su participación y resultados. En la categoría A, cadena de oro para Gustavo González de Yopal, la plata fue para Jorge Vergara del Valle y bronce para Julián Ricardo Torres de Yopal. En la B, el oro fue para Fabio Arenas de Cicloboy Sogamoso, la plata para Miguel Ángel Niño de Cicloboy Sogamoso y el bronce para Eliécer Quiñonez de Cundinamarca. En la C, el oro para José Alirio Rojas de Cicloboy, plata para Saulo Ramírez de San Andrés Bike y el bronce para Jhon Bayron López de Antioquia. En la D, el oro fue para Rafael Toloza, la plata para Rafael Herrera de San Andrés y el bronce para Edgar Sánchez. En la E, el oro para Pablo Wilches, plata para Luis H. Delgado y el bronce para Aureliano Vivas de Villa del Rosario”, añadió.
La Junta Directiva de la Asociación de Ciclismo Senior Master está conformada por; José Ismael Ortega (Presidente), Mario Rivera (Vice.presidente), Manuel Rodriguez (Tesorero), Henry Díaz (Secretario).
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