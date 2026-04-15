Ronda de Limburgo: gran actuación de Fernando Gaviria sólo superado por Tim Merlier

Estupenda actuación del colombiano Fernando Gaviria en la Ronda de Limburgo 2026, sólo superado por el belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step).

El velocista antioqueño terminó 2° en el sprint, demostrando una muy buena colocación en todo el tramo final de la carrera belga, luego de recorrer 178,4 kilómetros entre Hasselt y Tongeren.



El sprinter antioqueño Fernando Gaviria terminó 2° en la Ronda de Limburgo 2026. (Foto Caja Rural Seguros RGA © Sprint Cycling)

El podio de la carrera flamenca de un día lo completó el también belga Floris Van Tricht (NSN Cycling Team) en una durísima prueba que incluyó varios tramos adoquinados. El top cinco lo cerraron el local Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech) y el alemán Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious).

El otro latinoamericano en competencia, el sprinter mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) se reportó en el pelotón en la casilla 23° con el mismo tiempo del ganador.

Para Merlier significó su segunda victoria de la temporada, su último triunfo se remonta a la semana pasada cuando ganó la clásica belga Scheldeprijs, superando al checo Pavel Bittner.



Tim Merlier, ganador de la Ronda de Limburgo 2026. (Foto Caja Rural Seguros RGA © Sprint Cycling)

Resultados Ronde van Limburg (1.1)

Hasselt – Tongeren (178,4 km)