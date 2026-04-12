Connect with us

MountainBike

Daniela Gaviria sumó otra presea dorada en la Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB en Brasil

Publicado

Hace 14 mins

el

La colombiana Daniela Gaviria firmó otra destacada actuación en la I Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB en Brasil. (Foto © GW Erco Sportfitness)
Temas relacionados:
Anuncio

MountainBike

Santiago Quintero consigue dos medallas de bronce en Copa Internacional de MTB que lo motivan para el Panamericano

Publicado

Hace 3 horas

el

12 abril, 2026

Por

El colombiano Santiago Quintero en el podio de la Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)
Seguir leyendo

MountainBike

Daniela Gaviria se colgó la medalla de oro en la prueba de short track de la I Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB

Publicado

Hace 16 horas

el

11 abril, 2026

Por

La colombiana Daniela Gaviria brilló en territorio brasilero. (Foto © GW Erco Sportfitness)
Seguir leyendo

MountainBike

Daniela Gaviria y Santiago Quintero representarán al GW Erco Sportfitness en la CIMTB, antesala del Panamericano

Publicado

Hace 2 días

el

10 abril, 2026

Por

Daniela Gaviria, una de las cartas del GW Erco Sportfitness para el Panamericano de MTB. (Foto © GW Erco Sportfitness)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.